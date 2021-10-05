P.S. Вчера снова был у своего израильского, русскоязычного, семейного врача и спросил ( как бы неофициально)- вакцинировался ли он САМ, бустерной вакциной, на что он откровенно ответил, что если ему измеряют в специальной лаборатории, все составляющие реакции имунной системы, чтобы точно знать, нужна ли эта третья прививка или нет. То тогда он вакцинируется без проблем. А посчитать же просто количество антител на серологическом анализе - это не точно и недостаточно для окончательных выводов о необходимости этой прививки.