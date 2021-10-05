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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3864386538663867

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
Мені вже зробили щеплення
65%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:09

  ЛАД написав:Вы как высококвалифицированный юрист не подскажете, есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?
Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.

https://www.bbc.com/russian/news-58310432
Можно ли в таком случае называть людей, Pfizer называть ПІДДОСЛІДНИМИ?

Если такой статьи УК нет, то понимаю, что говорить с Вами о моральной ответственности абсолютно бесполезно. С моралью у Вас явно большие проблемы.

Я как невысококвалифицированный юрист, я только учусь, подскажу вам:
1) статья в ВВС.ком не есть украинским нормативным документом
2) разрешения FDA не имеют юрисдикции в Украине
3) в Украине вакцина зарегистрирована только для экстренного применения
4) проверка вакцин производится исключительно по словам поставщиков.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:13

  ЛАД написав:
  roberto dark написав:......
При попадании в организм чужеродных микроорганизмов или вирусов у каждого человека вырабатывается свой, особенный набор антител - защищающих белков. То есть иммунный ответ организма в каждом случае уникален.

Видел это сообщение, но не стал публиковать на форуме, т.к. на сегодня, на мой взгляд, практической ценности оно не имеет.
1. Проверка "набора белков" у каждого человека сегодня не реальна.
2. Какой набор необходим и достаточен для иммунитета неизвестно.
Хотя само по себе исследование интересно.


P.S. Вчера снова был у своего израильского, русскоязычного, семейного врача и спросил ( как бы неофициально) :wink: - вакцинировался ли он САМ, бустерной вакциной, на что он откровенно ответил, что если ему измеряют в специальной лаборатории, все составляющие реакции имунной системы, чтобы точно знать, нужна ли эта третья прививка или нет лично для него. То тогда он вакцинируется без проблем. А посчитать же просто количество антител на серологическом анализе - это не точно и недостаточно для окончательных выводов о необходимости этой прививки.

Логика так себе.
Он не знает, нужна ли ему третья прививка, поэтому не делает.
А если всё же нужна?
Это что: "Кто не рискует, тот не пьёт шампанское"?
Вот только в данном случае риск вижу, а шампанское не просматривается.

Я ведь и сам третью вакцину не сделал ещё, а потому исходя из информации об УНИКАЛЬНОСТИ ИМУННОГО ОТВЕТА и то, что в Израиле гребут почти всех "под одну гребёнку" на буферную вакцину, соответственно задал врачу этот вопрос. А вы бы сейчас провакцинировались третьей файзеровской, спустя пол года после первых двух?
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 06 жов, 2021 12:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  roberto dark написав:А вы бы сейчас провакцинировались третьей файзеровской, спустя пол года после первых двух?

Вангую, что идём к тому, что или болеть раз в полгода,или колоться раз в полгода.
Если окажется, что болезнь каждый последующий раз будет проходить легче, может можно и не колоться. Но пока таких данных нет. А встречаются даже противоположные.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:20

  yanyura написав:Смысл этот ноль публиковать в ветке? Очередной раз показать, что адвокаты ничего не делают?

на днях один из таких адвокатов-диссидентов (возможно, Кравец), рассказывал - по жалобе клиента обратился к одному директору заведения на счет принудительной вакцинации работников. Так тот чуть ли не в слезах рассказывал, что ему спустили разнарядку сверху.
Зачем суды? Все и так поразбегаются как крысы в случае шухера.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:34

  Ромасик написав:а что там в Британии? Само прошло или нужен бустер?


а в британии все нормально, ограничения снимают а не добавляют

Львов ужесточает карантин с 14 октября

У Києві посилили карантин: у заклади не пускатимуть без COVID-сертифіката або ПЛР-теста


что там графики говорят по этому поводу, заболеваемость же больше, вакцина неэфективна?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

IgA написав:
  Ромасик написав:а что там в Британии? Само прошло или нужен бустер?


а в британии все нормально, ограничения снимают а не добавляют

Львов ужесточает карантин с 14 октября

У Києві посилили карантин: у заклади не пускатимуть без COVID-сертифіката або ПЛР-теста


что там графики говорят по этому поводу, заболеваемость же больше, вакцина неэфективна?
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/317085-u-kievi-posilili-karantin-pidpriemstva-ta-organizatsiyi-puskatimut-z-covid-sertifikatom-abo-testom
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:37

  roberto dark написав: Я ведь и сам третью вакцину не сделал ещё, а потому исходя из информации об УНИКАЛЬНОСТИ ИМУННОГО ОТВЕТА и то, что в Израиле гребут почти всех "под одну гребёнку" на буферную вакцину, соответственно задал врачу этот вопрос. А вы бы сейчас провакцинировались третьей файзеровской, спустя пол года после первых двух?

А почему нет? У меня двое израильских друзей почтенного возраста сделали. Что вас так пугает?
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

:


  fler написав:Но главное сделать хорошую мину при плохой игре, отвелекая внимание на что угодно, кроме того, где "ляп" случился, напр. орать об усопших.


Та можно не только об усопших. Мы все равно, даже с этими данными,прекрасно растем по всем пунктам.

Прошлая среда/сегодня

Новые кейсы 9666/12662
Госпитализации 2855/3745
Смерти 217/320

Вообще, для внимательного наблюдателя,уже видно, в какой день недели выстреливают кейсы,в какой - смерти.
Вангую, что очередной "ваш" день - завтра. Когда вам Истребин "бустер" из 16 тысяч кейсов вколет.
Первая доза была 30.09, когда перевалили за 10 тыс, а вторая завтра, ровно через 7 дней. Ну и послезавтра закрепит. Не вас, пусть ваш стул остаётся хорошим. Результат закрепит.
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