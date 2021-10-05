Додано: Сер 06 жов, 2021 15:37

Ромасик написав: ЛАД написав: Вы как высококвалифицированный юрист не подскажете, есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?

Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.

https://www.bbc.com/russian/news-58310432

Можно ли в таком случае называть людей, Pfizer называть ПІДДОСЛІДНИМИ?



Если такой статьи УК нет, то понимаю, что говорить с Вами о моральной ответственности абсолютно бесполезно. С моралью у Вас явно большие проблемы. Вы как высококвалифицированный юрист не подскажете, есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?Можно ли в таком случае называть людей, Pfizer называтьЕсли такой статьи УК нет, то понимаю, что говорить с Вами оабсолютно бесполезно. С моралью у Вас явно большие проблемы.

Я как невысококвалифицированный юрист, я только учусь, подскажу вам:

1) статья в ВВС.ком не есть украинским нормативным документом

2) разрешения FDA не имеют юрисдикции в Украине

3) в Украине вакцина зарегистрирована только для экстренного применения

4) проверка вакцин производится исключительно по словам поставщиков. Я как невысококвалифицированный юрист, я только учусь, подскажу вам:1) статья в ВВС.ком не есть украинским нормативным документом2) разрешения FDA не имеют юрисдикции в Украине3) в Украине вакцина зарегистрирована только для экстренного применения4) проверка вакцин производится исключительно по словам поставщиков.

Я как вообще не юрист понятия не имею, откуда статья. Уссылка на zib. com.ua. Сам текст не как цитата, а как его личное изложение.Так что мои вопросы были к нему как выразитель такого мнения.Ваши ответы не имеют отношения к моему вопросу.А к Вам один вопрос. Как здесь любят писать: " Вам шашечки или ехать?" И я как-то больше доверяю FDA, чем нашим соответствующим органам.По первому Вашему замечанию. Я мог бы найти не статью ВВС, а решение FDA, но, как Вы правильно заметили, это не является украинским нормативным документом, потому нет смысла искать.