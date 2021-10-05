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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3865386638673868

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
Мені вже зробили щеплення
65%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:26

  Hotab написав:Xenon , дисидентской публике хочется доказать, что "все равно будете работать". Вместе оно, чтобы не доводить до красной зоны, активно агитировать за вакцинацию.

ну надеюсь , что полиция пощимит ,на штрафы нарушителей,
правда скорее всего опять будет вой "АЙ-яй-яй, бизнесу лишают"
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:37

  IgA написав:
  Ромасик написав:а что там в Британии? Само прошло или нужен бустер?


а в британии все нормально, ограничения снимают а не добавляют

А в Украине их и не было.
Или были? :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:в Украине их и не было.
Или были?

Надо дисидентов спросить. Они же устали от ограничений и кричат об ограниченных правах, стоимости одного года их жизни и т.д.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 14:49

  Hotab написав:
  Ромасик написав:в Украине их и не было.
Или были?

Надо дисидентов спросить. Они же устали от ограничений и кричат об ограниченных правах, стоимости одного года их жизни и т.д.

С 03.05.2021 для въезда на Мальдивы для всех требуется предоставление отрицательного результата ПЦР-теста на Covid-19, включая и тех, кто прошел вакцинацию от Covid 19. Ранее объявленное послабление, разрешающее въезд на Мальдивы привитых туристов без ПЦР-теста, отменено. ПЦР-тест требуется всем въезжающим.
https://www.coral.ru/covidinfo/maldivesinfo/
бедапечаль :roll:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:бедапечаль

не отдыхал хорошо, нечего и начинать тебе. Да и стрижка по 120 евро, Флер в инете нашла.
А твои, как у Аллы Пугачевой, и того больше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:08

  Hotab написав:
  Ромасик написав:бедапечаль

не отдыхал хорошо, нечего и начинать тебе. Да и стрижка по 120 евро, Флер в инете нашла.
А твои, как у Аллы Пугачевой, и того больше.

ну хоть не по 7,99, как у стм :|
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:ну хоть не по 7,99

То билет. Какая тебе разница по чем он,если тебя никуда не пустят.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:18

  Starikan написав:
  roberto dark написав: Я ведь и сам третью вакцину не сделал ещё, а потому исходя из информации об УНИКАЛЬНОСТИ ИМУННОГО ОТВЕТА и то, что в Израиле гребут почти всех "под одну гребёнку" на буферную вакцину, соответственно задал врачу этот вопрос. А вы бы сейчас провакцинировались третьей файзеровской, спустя пол года после первых двух?

А почему нет? У меня двое израильских друзей почтенного возраста сделали. Что вас так пугает?

У меня друзья не сделали: "Жена боится, говорит, подождём, посмотрим". Правда, разговаривал относительно давно, сейчас, может, уже сделали.
Мне ещё далеко - полгода это конец февраля, посмотрим. Если бы надо было сегодня, наверное, сделал бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:37

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Вы как высококвалифицированный юрист не подскажете, есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?
Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.

https://www.bbc.com/russian/news-58310432
Можно ли в таком случае называть людей, Pfizer называть ПІДДОСЛІДНИМИ?

Если такой статьи УК нет, то понимаю, что говорить с Вами о моральной ответственности абсолютно бесполезно. С моралью у Вас явно большие проблемы.

Я как невысококвалифицированный юрист, я только учусь, подскажу вам:
1) статья в ВВС.ком не есть украинским нормативным документом
2) разрешения FDA не имеют юрисдикции в Украине
3) в Украине вакцина зарегистрирована только для экстренного применения
4) проверка вакцин производится исключительно по словам поставщиков.

Я как вообще не юрист понятия не имею, откуда статья. У Igneus ссылка на zib. com.ua. Сам текст не как цитата, а как его личное изложение.
Так что мои вопросы были к нему как выразитель такого мнения.
Ваши ответы не имеют отношения к моему вопросу.
А к Вам один вопрос. Как здесь любят писать: " Вам шашечки или ехать?" И я как-то больше доверяю FDA, чем нашим соответствующим органам.
По первому Вашему замечанию. Я мог бы найти не статью ВВС, а решение FDA, но, как Вы правильно заметили, это не является украинским нормативным документом, потому нет смысла искать.
ЛАД
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Сер 06 жов, 2021 14:08
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