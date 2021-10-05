Надо дисидентов спросить. Они же устали от ограничений и кричат об ограниченных правах, стоимости одного года их жизни и т.д.
С 03.05.2021 для въезда на Мальдивы для всех требуется предоставление отрицательного результата ПЦР-теста на Covid-19, включая и тех, кто прошел вакцинацию от Covid 19. Ранее объявленное послабление, разрешающее въезд на Мальдивы привитых туристов без ПЦР-теста, отменено. ПЦР-тест требуется всем въезжающим. https://www.coral.ru/covidinfo/maldivesinfo/ бедапечаль
roberto dark написав: Я ведь и сам третью вакцину не сделал ещё, а потому исходя из информации об УНИКАЛЬНОСТИ ИМУННОГО ОТВЕТА и то, что в Израиле гребут почти всех "под одну гребёнку" на буферную вакцину, соответственно задал врачу этот вопрос. А вы бы сейчас провакцинировались третьей файзеровской, спустя пол года после первых двух?
А почему нет? У меня двое израильских друзей почтенного возраста сделали. Что вас так пугает?
У меня друзья не сделали: "Жена боится, говорит, подождём, посмотрим". Правда, разговаривал относительно давно, сейчас, может, уже сделали. Мне ещё далеко - полгода это конец февраля, посмотрим. Если бы надо было сегодня, наверное, сделал бы.
ЛАД написав:Вы как высококвалифицированный юрист не подскажете, есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?
Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.
Если такой статьи УК нет, то понимаю, что говорить с Вами о моральной ответственности абсолютно бесполезно. С моралью у Вас явно большие проблемы.
Я как невысококвалифицированный юрист, я только учусь, подскажу вам: 1) статья в ВВС.ком не есть украинским нормативным документом 2) разрешения FDA не имеют юрисдикции в Украине 3) в Украине вакцина зарегистрирована только для экстренного применения 4) проверка вакцин производится исключительно по словам поставщиков.
Я как вообще не юрист понятия не имею, откуда статья. У Igneus ссылка на zib. com.ua. Сам текст не как цитата, а как его личное изложение. Так что мои вопросы были к нему как выразитель такого мнения. Ваши ответы не имеют отношения к моему вопросу. А к Вам один вопрос. Как здесь любят писать: " Вам шашечки или ехать?" И я как-то больше доверяю FDA, чем нашим соответствующим органам. По первому Вашему замечанию. Я мог бы найти не статью ВВС, а решение FDA, но, как Вы правильно заметили, это не является украинским нормативным документом, потому нет смысла искать.