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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3866386738683869 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80 Мені вже зробили щеплення 65% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 80 Додано: Сер 06 жов, 2021 16:05 yama написав: Hotab написав: А встречаются даже противоположные. А встречаются даже противоположные. ??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться) ??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться)

Ты о повторных заражениях, или о тяжёлом течении этих повторных?? Потому что о повторных много слышу даже среди своего круга общения. Какие там 0.**%.. Ты о повторных заражениях, или о тяжёлом течении этих повторных?? Потому что о повторных много слышу даже среди своего круга общения. Какие там 0.**%.. Hotab

Повідомлень: 4938 З нами з: 15.02.09 Подякував: 244 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 жов, 2021 16:24 Hotab написав: yama написав: Hotab написав: А встречаются даже противоположные. А встречаются даже противоположные. ??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться) ??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться)

Ты о повторных заражениях, или о тяжёлом течении этих повторных?? Потому что о повторных много слышу даже среди своего круга общения. Какие там 0.**%.. Ты о повторных заражениях, или о тяжёлом течении этих повторных?? Потому что о повторных много слышу даже среди своего круга общения. Какие там 0.**%..

Вам даже официальный ковидолог Украины Голубовская не аффтаритет ... тогда я бессилен ..если любая точка зрения которая не совпадает с вашей ...сразу идет критика аффтаритета ! тобишь переход на критику "знаменитой " личности

Ляшко не аффтаритет , Голубовская не аффтаритет , даже агитатор Комаровский не аффтарите тогда ... что делать ? Вам дажене аффтаритет ... тогда я бессилен ..если любая точка зрения которая не совпадает с вашей ...сразу идет критика аффтаритета ! тобишь переход на критику "знаменитой " личностиЛяшко не аффтаритет , Голубовская не аффтаритет , даже агитатор Комаровский не аффтаритетогда ... что делать ? yama Повідомлень: 3866 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7758 раз. Подякували: 885 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 жов, 2021 16:25 Hotab написав: Ромасик написав: ну хоть не по 7,99 ну хоть не по 7,99

То билет. Какая тебе разница по чем он,если тебя никуда не пустят. То билет. Какая тебе разница по чем он,если тебя никуда не пустят.

то и билет на бомжелет и салон. Она выбирала.

И чего это меня никуда не пустят? Хотя мне в гейропке и не интересно. то и билет на бомжелет и салон. Она выбирала.И чего это меня никуда не пустят? Хотя мне в гейропке и не интересно. Ромасик Повідомлень: 3137 З нами з: 30.03.15 Подякував: 635 раз. Подякували: 303 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 жов, 2021 16:29 ЛАД написав: А к Вам один вопрос. Как здесь любят писать: " Вам шашечки или ехать?" И я как-то больше доверяю FDA, чем нашим соответствующим органам. А к Вам один вопрос. Как здесь любят писать: " Вам шашечки или ехать?" И я как-то больше доверяю FDA, чем нашим соответствующим органам.

Мне и так хорошо.

Но мы не о мне, а о подопытных. По этому для ФДА вакцину можно наливать с правильной бочки, а на нищебродах проверить фуфломицин. Мне и так хорошо.Но мы не о мне, а о подопытных. По этому для ФДА вакцину можно наливать с правильной бочки, а на нищебродах проверить фуфломицин. Ромасик Повідомлень: 3137 З нами з: 30.03.15 Подякував: 635 раз. Подякували: 303 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 жов, 2021 16:35 Hotab написав: yama написав: Hotab написав: А встречаются даже противоположные. А встречаются даже противоположные. ??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться) ??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться)

Ты о повторных заражениях, или о тяжёлом течении этих повторных?? Потому что о повторных много слышу даже среди своего круга общения. Какие там 0.**%.. Ты о повторных заражениях, или о тяжёлом течении этих повторных?? Потому что о повторных много слышу даже среди своего круга общения. Какие там 0.**%..

что-то повторно заболевших игнорят все статистики мира. Какая-то неинтересная категория. что-то повторно заболевших игнорят все статистики мира. Какая-то неинтересная категория. Ромасик Повідомлень: 3137 З нами з: 30.03.15 Подякував: 635 раз. Подякували: 303 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 жов, 2021 16:47 укололся в ЕС джонсоном.

Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.

Шо делать? swan forever Повідомлень: 1074 З нами з: 27.05.15 Подякував: 160 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 жов, 2021 17:01 swan forever написав: укололся в ЕС джонсоном.

Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.

Шо делать? укололся в ЕС джонсоном.Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.Шо делать?

Вы не увидите в дие. Сертификат ЕС должен быть. Он тоже действует на территории как ЕС, так и США и Украины. У вас будет бумажка где номер партии и название вакцины+где сделана. Только так Вы не увидите в дие. Сертификат ЕС должен быть. Он тоже действует на территории как ЕС, так и США и Украины. У вас будет бумажка где номер партии и название вакцины+где сделана. Только так Востаннє редагувалось stm в Сер 06 жов, 2021 17:02, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 3111 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 жов, 2021 17:01 Ромасик написав: что-то повторно заболевших игнорят все статистики мира. Какая-то неинтересная категория. что-то повторно заболевших игнорят все статистики мира. Какая-то неинтересная категория.

Та да. Такая же неинтересная, как и категория побочников от вакцинации, которых вообще в природе "не существует" (потому что все случаи побочки - это другое), и категория "кому вакцинация противопоказана" - редкий, исчезающий вид. Та да. Такая же неинтересная, как и категория побочников от вакцинации, которых вообще в природе "не существует" (потому что все случаи побочки - это другое), и категория "кому вакцинация противопоказана" - редкий, исчезающий вид. fler

Повідомлень: 2131 З нами з: 07.08.09 Подякував: 637 раз. Подякували: 791 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 жов, 2021 17:07 fler написав: Ромасик написав: что-то повторно заболевших игнорят все статистики мира. Какая-то неинтересная категория. что-то повторно заболевших игнорят все статистики мира. Какая-то неинтересная категория.

Та да. Такая же неинтересная, как и категория побочников от вакцинации, которых вообще в природе "не существует" (потому что все случаи побочки - это другое), и категория "кому вакцинация противопоказана" - редкий, исчезающий вид. Та да. Такая же неинтересная, как и категория побочников от вакцинации, которых вообще в природе "не существует" (потому что все случаи побочки - это другое), и категория "кому вакцинация противопоказана" - редкий, исчезающий вид.

Опять печаль Флер, куда не плюнь такому счастливому человеку как Вы, всё не так выходит))))) Опять печаль Флер, куда не плюнь такому счастливому человеку как Вы, всё не так выходит))))) stm

Повідомлень: 3111 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 жов, 2021 17:24 swan forever написав: укололся в ЕС джонсоном.

Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.

Шо делать? укололся в ЕС джонсоном.Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.Шо делать?

в рамочку и на стену в рамочку и на стену Ромасик Повідомлень: 3137 З нами з: 30.03.15 Подякував: 635 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3866386738683869 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 06 жов, 2021 14:08