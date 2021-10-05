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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3866386738683869

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
Мені вже зробили щеплення
65%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:05

  yama написав:
  Hotab написав:А встречаются даже противоположные.
??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться)

Ты о повторных заражениях, или о тяжёлом течении этих повторных?? Потому что о повторных много слышу даже среди своего круга общения. Какие там 0.**%..
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:24

  Hotab написав:
  yama написав:
  Hotab написав:А встречаются даже противоположные.
??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться)

Ты о повторных заражениях, или о тяжёлом течении этих повторных?? Потому что о повторных много слышу даже среди своего круга общения. Какие там 0.**%..

Вам даже официальный ковидолог Украины Голубовская не аффтаритет ... тогда я бессилен ..если любая точка зрения которая не совпадает с вашей ...сразу идет критика аффтаритета ! тобишь переход на критику "знаменитой " личности
Ляшко не аффтаритет , Голубовская не аффтаритет , даже агитатор Комаровский не аффтарите :) тогда ... что делать ?
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:25

  Hotab написав:
  Ромасик написав:ну хоть не по 7,99

То билет. Какая тебе разница по чем он,если тебя никуда не пустят.

то и билет на бомжелет и салон. Она выбирала.
И чего это меня никуда не пустят? Хотя мне в гейропке и не интересно.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:29

  ЛАД написав:А к Вам один вопрос. Как здесь любят писать: " Вам шашечки или ехать?" И я как-то больше доверяю FDA, чем нашим соответствующим органам.

Мне и так хорошо.
Но мы не о мне, а о подопытных. По этому для ФДА вакцину можно наливать с правильной бочки, а на нищебродах проверить фуфломицин.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:35

  Hotab написав:
  yama написав:
  Hotab написав:А встречаются даже противоположные.
??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться)

Ты о повторных заражениях, или о тяжёлом течении этих повторных?? Потому что о повторных много слышу даже среди своего круга общения. Какие там 0.**%..

что-то повторно заболевших игнорят все статистики мира. Какая-то неинтересная категория.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:47

укололся в ЕС джонсоном.
Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.
Шо делать?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:01

  swan forever написав:укололся в ЕС джонсоном.
Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.
Шо делать?

Вы не увидите в дие. Сертификат ЕС должен быть. Он тоже действует на территории как ЕС, так и США и Украины. У вас будет бумажка где номер партии и название вакцины+где сделана. Только так :)
Востаннє редагувалось stm в Сер 06 жов, 2021 17:02, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:01

  Ромасик написав:что-то повторно заболевших игнорят все статистики мира. Какая-то неинтересная категория.

Та да. Такая же неинтересная, как и категория побочников от вакцинации, которых вообще в природе "не существует" (потому что все случаи побочки - это другое), и категория "кому вакцинация противопоказана" - редкий, исчезающий вид.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:07

  fler написав:
  Ромасик написав:что-то повторно заболевших игнорят все статистики мира. Какая-то неинтересная категория.

Та да. Такая же неинтересная, как и категория побочников от вакцинации, которых вообще в природе "не существует" (потому что все случаи побочки - это другое), и категория "кому вакцинация противопоказана" - редкий, исчезающий вид.

Опять печаль Флер, куда не плюнь такому счастливому человеку как Вы, всё не так выходит)))))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:24

  swan forever написав:укололся в ЕС джонсоном.
Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.
Шо делать?

в рамочку и на стену :idea:
Ромасик
 
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