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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 16:05
yama написав: Hotab написав:
А встречаются даже противоположные.
??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться)
Ты о повторных заражениях, или о тяжёлом течении этих повторных?? Потому что о повторных много слышу даже среди своего круга общения. Какие там 0.**%..
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Hotab
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:24
Hotab написав: yama написав: Hotab написав:
А встречаются даже противоположные.
??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться)
Ты о повторных заражениях, или о тяжёлом течении этих повторных?? Потому что о повторных много слышу даже среди своего круга общения. Какие там 0.**%..
Вам даже официальный ковидолог Украины Голубовская
не аффтаритет ... тогда я бессилен ..если любая точка зрения которая не совпадает с вашей ...сразу идет критика аффтаритета ! тобишь переход на критику "знаменитой " личности
Ляшко не аффтаритет , Голубовская не аффтаритет , даже агитатор Комаровский не аффтарите
тогда ... что делать ?
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yama
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:25
Hotab написав: Ромасик написав:
ну хоть не по 7,99
То билет. Какая тебе разница по чем он,если тебя никуда не пустят.
то и билет на бомжелет и салон. Она выбирала.
И чего это меня никуда не пустят? Хотя мне в гейропке и не интересно.
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Ромасик
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:29
ЛАД написав:
А к Вам один вопрос. Как здесь любят писать: " Вам шашечки или ехать?" И я как-то больше доверяю FDA, чем нашим соответствующим органам.
Мне и так хорошо.
Но мы не о мне, а о подопытных. По этому для ФДА вакцину можно наливать с правильной бочки, а на нищебродах проверить фуфломицин.
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Ромасик
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:35
Hotab написав: yama написав: Hotab написав:
А встречаются даже противоположные.
??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться)
Ты о повторных заражениях, или о тяжёлом течении этих повторных?? Потому что о повторных много слышу даже среди своего круга общения. Какие там 0.**%..
что-то повторно заболевших игнорят все статистики мира. Какая-то неинтересная категория.
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Ромасик
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:47
укололся в ЕС джонсоном.
Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.
Шо делать?
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swan forever
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:01
swan forever написав:
укололся в ЕС джонсоном.
Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.
Шо делать?
Вы не увидите в дие. Сертификат ЕС должен быть. Он тоже действует на территории как ЕС, так и США и Украины. У вас будет бумажка где номер партии и название вакцины+где сделана. Только так
Востаннє редагувалось stm
в Сер 06 жов, 2021 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:01
Ромасик написав:
что-то повторно заболевших игнорят все статистики мира. Какая-то неинтересная категория.
Та да. Такая же неинтересная, как и категория побочников от вакцинации, которых вообще в природе "не существует" (потому что все случаи побочки - это другое), и категория "кому вакцинация противопоказана" - редкий, исчезающий вид.
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fler
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:07
fler написав: Ромасик написав:
что-то повторно заболевших игнорят все статистики мира. Какая-то неинтересная категория.
Та да. Такая же неинтересная, как и категория побочников от вакцинации, которых вообще в природе "не существует" (потому что все случаи побочки - это другое), и категория "кому вакцинация противопоказана" - редкий, исчезающий вид.
Опять печаль Флер, куда не плюнь такому счастливому человеку как Вы, всё не так выходит)))))
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Додано: Сер 06 жов, 2021 17:24
swan forever написав:
укололся в ЕС джонсоном.
Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.
Шо делать?
в рамочку и на стену
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Ромасик
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