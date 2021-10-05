Додано: Сер 06 жов, 2021 18:47

ЛАД написав: есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?



Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.





https://www.bbc.com/russian/news-58310432

Можно ли в таком случае называть людей, Pfizer называть ПІДДОСЛІДНИМИ?



Если такой статьи УК нет есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.Можно ли в таком случае называть людей, Pfizer называть ПІДДОСЛІДНИМИ?Если такой статьи УК нет

Вам ответил уже. От себя добавлю следующее.1) В Украине действует Уголовный кодекс, который публично доведен до ее граждан, и который Вы должны были изучить, прежде чем публично излагать свои мнения. В его тексте Вы самостоятельно можете получить ответ на любой Ваш вопрос, но на этот положительного для Вас ответа нет. Есть, например, уголовная ответственность за заведомо неправдивое уведомление о совершении уголовного правонарушения (ст. 383).2) В Украине установленаза распространение ложной информации, которая, например, порочит честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц.3) Необходимо различать(ст. 3 Закона Украины "Основы законодательства об охране здоровья", и, как наука, искусство, практика охраны и повышения уровня здоровья населения.4) Статья от 23 августа 2021 года, на которую Вы ссылаетесь, имеет название. Юрисдикция Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) распространяется на территорию США, в тоже время как я, во всяком случае, проживаю в Украине.5) О том, что граждане Украины, которыесогласились на вакцинацию от COVID-19,, неоднократно предупреждали украинские юристы, акцентируя внимание на том, что эта вакцинация не может быть6) Если Вы желаете вакцинироваться или уже вакцинировались, то никто не ограничивает (не ограничивал) лично Вас в Вашем выборе, даже несмотря на то, что вакцинация от COVID-19, не будучи обязательной, осуществляется бесплатно засчет налогоплательщиков, хотя в этом случае должна быть платной.7) Я не применяю, например,и поэтому мне проще будет решать проблему своей возможной ответственности, зная прецедентное право в подобных правоотношениях, в том числе, в близком деле "«Санди таймс" против Соединенного королевства", в котором фармацевтическая компания,, тем не менее, нанесла вред здоровью примерно 450 детей:) Исходя из того, что петицию о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию подписалои их число могло быть и бльшим, поскольку збор подписей был завершен после достижения необходимых 25 000, подумайте сначала о своей ответственности: