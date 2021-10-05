укололся в ЕС джонсоном.
Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.
Шо делать?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 16:47
укололся в ЕС джонсоном.
Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.
Шо делать?
Додано: Сер 06 жов, 2021 17:01
Вы не увидите в дие. Сертификат ЕС должен быть. Он тоже действует на территории как ЕС, так и США и Украины. У вас будет бумажка где номер партии и название вакцины+где сделана. Только так
Востаннє редагувалось stm в Сер 06 жов, 2021 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 жов, 2021 17:29
Нардепи, працівники Апарату ВР, помічники та інші відвідувачі, а також представники ЗМІ зможуть потрапити до будівлі парламенту лише за наявності одного з документів:
документа про щеплення одною або двома дозами COVID-вакцини;
негативного ПЛР-тесту (діє 72 годин);
негативного тесту на антиген до коронавірусу (діє 48 годин);
довідки про одужання від COVID-19.
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що
"Постанова буде зареєстрована до кінця тижня, розглянута найближчим часом, але в межах регламенту".
Востаннє редагувалось fler в Сер 06 жов, 2021 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 жов, 2021 18:25
В течении года после ковида сохраняется повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем тяжелей заболеваание, тем больше, но включая тех кто перенес ковид без госпитализации
Додано: Сер 06 жов, 2021 18:33
ирония понятна, принимается. но то на стометровке. а если говорить о средней дистанции 4-5 лет. если каждые 6 месяцев будет бустер-тренинг организма файзером. заточат организм на борьбу с ковидом. шо будет с иммунитетом против герпеса, гриппа, туберкулеза.
Додано: Сер 06 жов, 2021 18:43
есть какие-то основания полагать что с иммунитетом случится что-то плохое?
не знаю чем закончилась история, но год назад были сообщения что привитые БЦЖ переносят ковид легче за счет неспецифической активации иммунитета.
Додано: Сер 06 жов, 2021 18:47
Вам ответил уже Ромасик. От себя добавлю следующее.
1) В Украине действует Уголовный кодекс, который публично доведен до ее граждан, и который Вы должны были изучить, прежде чем публично излагать свои мнения. В его тексте Вы самостоятельно можете получить ответ на любой Ваш вопрос, но на этот положительного для Вас ответа нет. Есть, например, уголовная ответственность за заведомо неправдивое уведомление о совершении уголовного правонарушения (ст. 383).
2) В Украине установлена гражданская ответственность за распространение ложной информации, которая, например, порочит честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц.
3) Необходимо различать здоровье человека (ст. 3 Закона Украины "Основы законодательства об охране здоровья", и общественное здоровье, как наука, искусство, практика охраны и повышения уровня здоровья населения.
4) Статья от 23 августа 2021 года, на которую Вы ссылаетесь, имеет название "Вакцина Pfizer стала первой, получившей окончательную лицензию на применение в США". Юрисдикция Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) распространяется на территорию США, в тоже время как я, во всяком случае, проживаю в Украине.
5) О том, что граждане Украины, которые добровольно согласились на вакцинацию от COVID-19, участвуют в эксперименте по испытанию вакцин, неоднократно предупреждали украинские юристы, акцентируя внимание на том, что эта вакцинация не может быть принудительной:
6) Если Вы желаете вакцинироваться или уже вакцинировались, то никто не ограничивает (не ограничивал) лично Вас в Вашем выборе, даже несмотря на то, что вакцинация от COVID-19, не будучи обязательной, осуществляется бесплатно засчет налогоплательщиков, хотя в этом случае должна быть платной.
7) Я не применяю, например, газляйтинг и поэтому мне проще будет решать проблему своей возможной ответственности, зная прецедентное право в подобных правоотношениях, в том числе, в близком деле "«Санди таймс" против Соединенного королевства", в котором фармацевтическая компания, производя и продавая препарат уже по лицензии, тем не менее, нанесла вред здоровью примерно 450 детей:
) Исходя из того, что петицию о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию подписало 26 663 граждан Украины и их число могло быть и большим, поскольку збор подписей был завершен после достижения необходимых 25 000, подумайте сначала о своей ответственности:
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