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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3866386738683869

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
Мені вже зробили щеплення
65%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:47

укололся в ЕС джонсоном.
Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.
Шо делать?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:01

  swan forever написав:укололся в ЕС джонсоном.
Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.
Шо делать?

Вы не увидите в дие. Сертификат ЕС должен быть. Он тоже действует на территории как ЕС, так и США и Украины. У вас будет бумажка где номер партии и название вакцины+где сделана. Только так :)
Востаннє редагувалось stm в Сер 06 жов, 2021 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:29

Нардепи, працівники Апарату ВР, помічники та інші відвідувачі, а також представники ЗМІ зможуть потрапити до будівлі парламенту лише за наявності одного з документів:
документа про щеплення одною або двома дозами COVID-вакцини;
негативного ПЛР-тесту (діє 72 годин);
негативного тесту на антиген до коронавірусу (діє 48 годин);
довідки про одужання від COVID-19.
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що
"Постанова буде зареєстрована до кінця тижня, розглянута найближчим часом, але в межах регламенту".
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/rad ... 33673.html
Востаннє редагувалось fler в Сер 06 жов, 2021 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:25

В течении года после ковида сохраняется повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем тяжелей заболеваание, тем больше, но включая тех кто перенес ковид без госпитализации

https://www.researchsquare.com/article/rs-940278/v1

Taken together, our results provide evidence that risk and 1-year burden of cardiovascular disease in survivors of acute COVID-19 are substantial. Care pathways of people who survived the acute episode of COVID-19 should include attention to cardiovascular health and disease.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:33

  IgA написав:
удачи Вам с получением природного иммунитета -

Анализ показал, что коронавирус серьезно снижает производительность людей даже с превосходным здоровьем, которые ежедневно заботятся о поддержании своей физической формы.

Переболевшие ковидом футболисты в среднем проводят на поле на 6 минут, или на 10%, меньше, чем их не болевшие ковидом товарищи по команде. Эти результаты означают, что переболевшие футболисты чаще играют в качестве запасных, уходя с поля раньше или выходя на него позже, что может свидетельствовать об их относительно более слабой физической форме. Лишь примерно через пять месяцев количество сыгранных минут возвращается к тому уровню, который наблюдался до болезни.

При этом в первые полгода эффективность выздоровевшего профессионального футболиста на поле падает на 6% по сравнению с его собственными показателями до заболевания. И восстанавливается очень медленно: через 7,5 месяца после положительного теста на коронавирус она все еще ниже на 5%.


https://econs.online/articles/coffee-br ... abotnikov/

ирония понятна, принимается. но то на стометровке. а если говорить о средней дистанции 4-5 лет. если каждые 6 месяцев будет бустер-тренинг организма файзером. заточат организм на борьбу с ковидом. шо будет с иммунитетом против герпеса, гриппа, туберкулеза.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:43

  pilker написав:если каждые 6 месяцев будет бустер-тренинг организма файзером. заточат организм на борьбу с ковидом. шо будет с иммунитетом против герпеса, гриппа, туберкулеза.


есть какие-то основания полагать что с иммунитетом случится что-то плохое?
не знаю чем закончилась история, но год назад были сообщения что привитые БЦЖ переносят ковид легче за счет неспецифической активации иммунитета.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:47

  ЛАД написав:есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?

Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.


https://www.bbc.com/russian/news-58310432
Можно ли в таком случае называть людей, Pfizer называть ПІДДОСЛІДНИМИ?

Если такой статьи УК нет

Вам ответил уже Ромасик. От себя добавлю следующее.
1) В Украине действует Уголовный кодекс, который публично доведен до ее граждан, и который Вы должны были изучить, прежде чем публично излагать свои мнения. В его тексте Вы самостоятельно можете получить ответ на любой Ваш вопрос, но на этот положительного для Вас ответа нет. Есть, например, уголовная ответственность за заведомо неправдивое уведомление о совершении уголовного правонарушения (ст. 383).
2) В Украине установлена гражданская ответственность за распространение ложной информации, которая, например, порочит честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц.
3) Необходимо различать здоровье человека (ст. 3 Закона Украины "Основы законодательства об охране здоровья", и общественное здоровье, как наука, искусство, практика охраны и повышения уровня здоровья населения.
4) Статья от 23 августа 2021 года, на которую Вы ссылаетесь, имеет название "Вакцина Pfizer стала первой, получившей окончательную лицензию на применение в США". Юрисдикция Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) распространяется на территорию США, в тоже время как я, во всяком случае, проживаю в Украине.
5) О том, что граждане Украины, которые добровольно согласились на вакцинацию от COVID-19, участвуют в эксперименте по испытанию вакцин, неоднократно предупреждали украинские юристы, акцентируя внимание на том, что эта вакцинация не может быть принудительной:
https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid ... aci%d1%97/
https://www.echr.com.ua/obovyazkova-vak ... ika-yespl/
https://blog.liga.net/user/lplivak/article/41474
6) Если Вы желаете вакцинироваться или уже вакцинировались, то никто не ограничивает (не ограничивал) лично Вас в Вашем выборе, даже несмотря на то, что вакцинация от COVID-19, не будучи обязательной, осуществляется бесплатно засчет налогоплательщиков, хотя в этом случае должна быть платной.
7) Я не применяю, например, газляйтинг и поэтому мне проще будет решать проблему своей возможной ответственности, зная прецедентное право в подобных правоотношениях, в том числе, в близком деле "«Санди таймс" против Соединенного королевства", в котором фармацевтическая компания, производя и продавая препарат уже по лицензии, тем не менее, нанесла вред здоровью примерно 450 детей:
https://cedem.org.ua/library/sprava-san ... livstva-2/
) Исходя из того, что петицию о введении уголовной ответственности за принудительную вакцинацию подписало 26 663 граждан Украины и их число могло быть и большим, поскольку збор подписей был завершен после достижения необходимых 25 000, подумайте сначала о своей ответственности:
https://petition.president.gov.ua/petition/121610
Igneus
 
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