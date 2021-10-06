Нардепи, працівники Апарату ВР, помічники та інші відвідувачі, а також представники ЗМІ зможуть потрапити до будівлі парламенту лише за наявності одного з документів: документа про щеплення одною або двома дозами COVID-вакцини; негативного ПЛР-тесту (діє 72 годин); негативного тесту на антиген до коронавірусу (діє 48 годин); довідки про одужання від COVID-19. Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що "Постанова буде зареєстрована до кінця тижня, розглянута найближчим часом, але в межах регламенту". https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/rad ... 33673.html
Востаннє редагувалось fler в Сер 06 жов, 2021 18:36, всього редагувалось 1 раз.
Taken together, our results provide evidence that risk and 1-year burden of cardiovascular disease in survivors of acute COVID-19 are substantial. Care pathways of people who survived the acute episode of COVID-19 should include attention to cardiovascular health and disease.
IgA написав: удачи Вам с получением природного иммунитета -
Анализ показал, что коронавирус серьезно снижает производительность людей даже с превосходным здоровьем, которые ежедневно заботятся о поддержании своей физической формы.
Переболевшие ковидом футболисты в среднем проводят на поле на 6 минут, или на 10%, меньше, чем их не болевшие ковидом товарищи по команде. Эти результаты означают, что переболевшие футболисты чаще играют в качестве запасных, уходя с поля раньше или выходя на него позже, что может свидетельствовать об их относительно более слабой физической форме. Лишь примерно через пять месяцев количество сыгранных минут возвращается к тому уровню, который наблюдался до болезни.
При этом в первые полгода эффективность выздоровевшего профессионального футболиста на поле падает на 6% по сравнению с его собственными показателями до заболевания. И восстанавливается очень медленно: через 7,5 месяца после положительного теста на коронавирус она все еще ниже на 5%.
ирония понятна, принимается. но то на стометровке. а если говорить о средней дистанции 4-5 лет. если каждые 6 месяцев будет бустер-тренинг организма файзером. заточат организм на борьбу с ковидом. шо будет с иммунитетом против герпеса, гриппа, туберкулеза.
pilker написав:если каждые 6 месяцев будет бустер-тренинг организма файзером. заточат организм на борьбу с ковидом. шо будет с иммунитетом против герпеса, гриппа, туберкулеза.
есть какие-то основания полагать что с иммунитетом случится что-то плохое? не знаю чем закончилась история, но год назад были сообщения что привитые БЦЖ переносят ковид легче за счет неспецифической активации иммунитета.