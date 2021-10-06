Анализ показал, что коронавирус серьезно снижает производительность людей даже с превосходным здоровьем, которые ежедневно заботятся о поддержании своей физической формы.



Переболевшие ковидом футболисты в среднем проводят на поле на 6 минут, или на 10%, меньше, чем их не болевшие ковидом товарищи по команде. Эти результаты означают, что переболевшие футболисты чаще играют в качестве запасных, уходя с поля раньше или выходя на него позже, что может свидетельствовать об их относительно более слабой физической форме. Лишь примерно через пять месяцев количество сыгранных минут возвращается к тому уровню, который наблюдался до болезни.



При этом в первые полгода эффективность выздоровевшего профессионального футболиста на поле падает на 6% по сравнению с его собственными показателями до заболевания. И восстанавливается очень медленно: через 7,5 месяца после положительного теста на коронавирус она все еще ниже на 5%.