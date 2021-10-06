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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3867386838693870>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
Мені вже зробили щеплення
65%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:47

укололся в ЕС джонсоном.
Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.
Шо делать?
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:01

  swan forever написав:укололся в ЕС джонсоном.
Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.
Шо делать?

Вы не увидите в дие. Сертификат ЕС должен быть. Он тоже действует на территории как ЕС, так и США и Украины. У вас будет бумажка где номер партии и название вакцины+где сделана. Только так :)
Востаннє редагувалось stm в Сер 06 жов, 2021 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 17:29

Нардепи, працівники Апарату ВР, помічники та інші відвідувачі, а також представники ЗМІ зможуть потрапити до будівлі парламенту лише за наявності одного з документів:
документа про щеплення одною або двома дозами COVID-вакцини;
негативного ПЛР-тесту (діє 72 годин);
негативного тесту на антиген до коронавірусу (діє 48 годин);
довідки про одужання від COVID-19.
Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що
"Постанова буде зареєстрована до кінця тижня, розглянута найближчим часом, але в межах регламенту".
https://coronavirus.rbc.ua/ukr/news/rad ... 33673.html
Востаннє редагувалось fler в Сер 06 жов, 2021 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:25

В течении года после ковида сохраняется повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем тяжелей заболеваание, тем больше, но включая тех кто перенес ковид без госпитализации

https://www.researchsquare.com/article/rs-940278/v1

Taken together, our results provide evidence that risk and 1-year burden of cardiovascular disease in survivors of acute COVID-19 are substantial. Care pathways of people who survived the acute episode of COVID-19 should include attention to cardiovascular health and disease.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:33

  IgA написав:
удачи Вам с получением природного иммунитета -

Анализ показал, что коронавирус серьезно снижает производительность людей даже с превосходным здоровьем, которые ежедневно заботятся о поддержании своей физической формы.

Переболевшие ковидом футболисты в среднем проводят на поле на 6 минут, или на 10%, меньше, чем их не болевшие ковидом товарищи по команде. Эти результаты означают, что переболевшие футболисты чаще играют в качестве запасных, уходя с поля раньше или выходя на него позже, что может свидетельствовать об их относительно более слабой физической форме. Лишь примерно через пять месяцев количество сыгранных минут возвращается к тому уровню, который наблюдался до болезни.

При этом в первые полгода эффективность выздоровевшего профессионального футболиста на поле падает на 6% по сравнению с его собственными показателями до заболевания. И восстанавливается очень медленно: через 7,5 месяца после положительного теста на коронавирус она все еще ниже на 5%.


https://econs.online/articles/coffee-br ... abotnikov/

ирония понятна, принимается. но то на стометровке. а если говорить о средней дистанции 4-5 лет. если каждые 6 месяцев будет бустер-тренинг организма файзером. заточат организм на борьбу с ковидом. шо будет с иммунитетом против герпеса, гриппа, туберкулеза.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 18:43

  pilker написав:если каждые 6 месяцев будет бустер-тренинг организма файзером. заточат организм на борьбу с ковидом. шо будет с иммунитетом против герпеса, гриппа, туберкулеза.


есть какие-то основания полагать что с иммунитетом случится что-то плохое?
не знаю чем закончилась история, но год назад были сообщения что привитые БЦЖ переносят ковид легче за счет неспецифической активации иммунитета.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 19:40

  stm написав:
  swan forever написав:укололся в ЕС джонсоном.
Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.
Шо делать?

Вы не увидите в дие. Сертификат ЕС должен быть. Он тоже действует на территории как ЕС, так и США и Украины. У вас будет бумажка где номер партии и название вакцины+где сделана. Только так :)

бамажка есть.
Просто таскать её не с руки, думал в тилипон впихнуть.
Жаль.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:37

  swan forever написав:
  stm написав:
  swan forever написав:укололся в ЕС джонсоном.
Пытаюсь втулить сертификат в дию, ничего не выходит.
Шо делать?

Вы не увидите в дие. Сертификат ЕС должен быть. Он тоже действует на территории как ЕС, так и США и Украины. У вас будет бумажка где номер партии и название вакцины+где сделана. Только так :)

бамажка есть.
Просто таскать её не с руки, думал в тилипон впихнуть.
Жаль.

Лайфхак, в Италии их ламинируют, так как таскать надо всегда, а она занашивается на раз два )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:06

  yama написав: я думаю что за 6 месяцев до следующей дозы не успеет износиться :twisted: и так через 6 месяцев новую получать

В ЕС бустерная доза не всем как в Израиле, а только группе риска.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:33

  Ромасик написав:
  stm написав:
  yama написав: я думаю что за 6 месяцев до следующей дозы не успеет износиться :twisted: и так через 6 месяцев новую получать

В ЕС бустерная доза не всем как в Израиле, а только группе риска.

что делают те, у кого прошло 6 мес после вакцинации?

270 дней. И СанМарино подоср@ли друзья ;)
stm
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