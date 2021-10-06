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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3867386838693870

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
Мені вже зробили щеплення
65%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:42

  stm написав:
  yama написав: я думаю что за 6 месяцев до следующей дозы не успеет износиться :twisted: и так через 6 месяцев новую получать

В ЕС бустерная доза не всем как в Израиле, а только группе риска.

А у нас сертификат действителен в течение года.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:53

  Ромасик написав:что делают те, у кого прошло 6 мес после вакцинации?


предполагаю, что примут ещё одну дозу
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:55

  Ромасик написав:
  stm написав:270 дней.

ок, ждем еще 3 мес.

И что изменится?
stm
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