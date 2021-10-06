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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 жов, 2021 21:42
stm написав: yama написав:
я думаю что за 6 месяцев до следующей дозы не успеет износиться
и так через 6 месяцев новую получать
В ЕС бустерная доза не всем как в Израиле, а только группе риска.
А у нас сертификат действителен в течение года.
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:53
Ромасик написав:
что делают те, у кого прошло 6 мес после вакцинации?
предполагаю, что примут ещё одну дозу
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Додано: Сер 06 жов, 2021 21:55
Ромасик написав: stm написав:
270 дней.
ок, ждем еще 3 мес.
И что изменится?
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