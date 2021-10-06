Не знаю, откуда у Истребина такие цифры. И не знаю, правильный ли вывод (подчёркнутый), вполне возможно, на мой взгляд, что превышение положительных тестов над новыми случаями объясняется повторными тестами у же обнаруженных ранее(возможно, частично).
ЦГЗУ данные по тестированию за вчера опубликовал только сегодня. Так вот, Проведено 54386 ПЦР теста, из них позитивных 16534. Экспресс теста на антиген проведено 69508, из них позитивных - 8254. Всего проведено почти 124 тысячи. Из них позитивных 24788. А новых случаев сегодня всего 12662. Лаб центры не успевают вносить данные.
Но вот резкий рост экспресс-тестов и значительно более низкий процент положительных результатов по ним...
ЛАД написав:не подскажете, есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?
Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.
2. Статья от 23 августа 2021 года, на которую Вы ссылаетесь, имеет название "Вакцина Pfizer стала первой, получившей окончательную лицензию на применение в США". Однако юрисдикция Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) распространяется на территорию США, а, в тоже время, я (не знаю - как Вы) проживаю в Украине.
Igneus 1. Очень жаль, если действительно нет такой статьи в УК. 2. Остальное читайте в моём ответе Ромасику сегодня днём. 3. Опирайтесь на что угодно, но с моралью у Вас большие проблемы. Хотя для юриста это, возможно, плюс.
відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинаці
1. Вы напрасно потратили время на поиск решения НААУ, поскольку это юридическое лицо согласно своего устава не посещает дошкольные, школьные и иные учреждения образования. Поэтому во исполнение статьи 264 Кодекса административного судопроизводства Украины НААУ не может прямо обжаловать постановление КМУ от 22 сентября 2021 года № 981, так как оно не нарушает именно его право.