Додано: Сер 06 жов, 2021 22:47

ЛАД написав: не подскажете, есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?



Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.



https://www.bbc.com/russian/news-58310432

Можно ли в таком случае называть людей, Pfizer называть ПІДДОСЛІДНИМИ? не подскажете, есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.Можно ли в таком случае называть людей, Pfizer называть ПІДДОСЛІДНИМИ?

1. Такой статьи в УК Украины нет и, более того,просят ввести в УК Украины статью за принудительную вакцинацию, которая, не только по их мнению, но и по мнению юристов, является незаконной:2. Статья от 23 августа 2021 года, на которую Вы ссылаетесь, имеет название. Однако юрисдикция Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) распространяется на территорию США, а, в тоже время, я (не знаю - как Вы) проживаю в Украине.3. Что касается моей ответственности, то среди прочего, я опираюсь на прецедентное право ЕСПЧ:4. Что касается остальных Ваших доводов, то ответы на них содержатся в пункте 3.1 и подпункте 3.1.1 правил этого форума: