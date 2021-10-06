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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3868386938703871>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
Мені вже зробили щеплення
65%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:42

  stm написав:
  yama написав: я думаю что за 6 месяцев до следующей дозы не успеет износиться :twisted: и так через 6 месяцев новую получать

В ЕС бустерная доза не всем как в Израиле, а только группе риска.

А у нас сертификат действителен в течение года.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:53

  Ромасик написав:что делают те, у кого прошло 6 мес после вакцинации?


предполагаю, что примут ещё одну дозу
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 21:55

  Ромасик написав:
  stm написав:270 дней.

ок, ждем еще 3 мес.

И что изменится?
stm
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:42

Не знаю, откуда у Истребина такие цифры. И не знаю, правильный ли вывод (подчёркнутый), вполне возможно, на мой взгляд, что превышение положительных тестов над новыми случаями объясняется повторными тестами у же обнаруженных ранее(возможно, частично).
ЦГЗУ данные по тестированию за вчера опубликовал только сегодня.
Так вот, Проведено 54386 ПЦР теста, из них позитивных 16534.
Экспресс теста на антиген проведено 69508, из них позитивных - 8254.
Всего проведено почти 124 тысячи. Из них позитивных 24788.
А новых случаев сегодня всего 12662. Лаб центры не успевают вносить данные.

Но вот резкий рост экспресс-тестов и значительно более низкий процент положительных результатов по ним...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:47

  ЛАД написав:не подскажете, есть ли у нас статья УК за распространение ложной информации, несущей существенную угрозу общественному здоровью и, если есть, то какой срок за это?

Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc и ее германским партнером BioNTech.

https://www.bbc.com/russian/news-58310432
Можно ли в таком случае называть людей, Pfizer называть ПІДДОСЛІДНИМИ?

1. Такой статьи в УК Украины нет и, более того, 26 663 украинских гражданина просят ввести в УК Украины статью за принудительную вакцинацию, которая, не только по их мнению, но и по мнению юристов, является незаконной:
https://petition.president.gov.ua/petition/121610
https://www.echr.com.ua/obovyazkova-vak ... ika-yespl/
https://blog.liga.net/user/lplivak/article/41474

2. Статья от 23 августа 2021 года, на которую Вы ссылаетесь, имеет название "Вакцина Pfizer стала первой, получившей окончательную лицензию на применение в США". Однако юрисдикция Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) распространяется на территорию США, а, в тоже время, я (не знаю - как Вы) проживаю в Украине.

3. Что касается моей ответственности, то среди прочего, я опираюсь на прецедентное право ЕСПЧ:
https://cedem.org.ua/library/sprava-san ... livstva-2/

4. Что касается остальных Ваших доводов, то ответы на них содержатся в пункте 3.1 и подпункте 3.1.1 правил этого форума:
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Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 22:56

Igneus
1. Очень жаль, если действительно нет такой статьи в УК.
2. Остальное читайте в моём ответе Ромасику сегодня днём.
3. Опирайтесь на что угодно, но с моралью у Вас большие проблемы. Хотя для юриста это, возможно, плюс.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 23:01

  yanyura написав:Перешел по ссылке, прочитал внимательно статью и не нашел главного - решения
Національній асоціації адвокатів України

о подаче заявления/ий в суд от ассоциации адвокатов или от ее полномочного представителя/ей о признании незаконной Постановы від 22 вересня 2021 р. № 981 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981-2021-%D0%BF#n2), согласно которой запрещается
відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинаці


1. Вы напрасно потратили время на поиск решения НААУ, поскольку это юридическое лицо согласно своего устава не посещает дошкольные, школьные и иные учреждения образования. Поэтому во исполнение статьи 264 Кодекса административного судопроизводства Украины НААУ не может прямо обжаловать постановление КМУ от 22 сентября 2021 года № 981, так как оно не нарушает именно его право.

2. Что касается остальных Ваших доводов, то ответы на них содержатся в пункте 3.1 и подпункте 3.1.1 правил этого форума:
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 23:38

  stm написав:
  Ромасик написав:
  stm написав:270 дней.

ок, ждем еще 3 мес.

И что изменится?

посмотрим, будут ли вас бустировать. А тем временем проверим, будут ли пускать в Эпицентр без кюар кода
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 23:39

  uaprofi написав:
  Ромасик написав:что делают те, у кого прошло 6 мес после вакцинации?


предполагаю, что примут ещё одну дозу

да, но вот же в гейропке пока не одобрили бустер для всех
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 00:44

  Ромасик написав:посмотрим, будут ли вас бустировать. А тем временем проверим, будут ли пускать в Эпицентр без кюар кода

Украинцев пока вообще не бустируют, безполезно. В красной зоне - нет, не сможете ходить в Эпицентр. Поэтому хлеб сможете купить, а молоток, гвозди и носки - через новую почту )))
stm
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