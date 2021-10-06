1. Следуя такой логике, адвокаты должны не обращать внимания и спокойно проходить мимо любого совершающегося на их глазах преступления, не делая даже попыток вызвать милицию или охрану, т.к. лично их это не касается. Ведь только тогда они поступят строго по Конституции и Законам Украины!
2. Оказывается, что написанное мной
̶к̶о̶н̶ь̶я̶ч̶к̶у̶кофейку попили
это
3.1. висловлювання, які ображають чужу гідність, а також використання ненормативної лексики (мат)
т.к. оно, по-вашему мнению, является оскорблением Национальной ассоциации адвокатов Украины.
В таком случае скажите и "б", т.е. является ли выражение из процитированной вами статьи
піддослідними
в адрес всех тех, кто вакцинировался в Украине
висловлювання, які ображають чужу гідність
? Причем не на обычном интернет-сайте, а в газете «Закон і Бізнес», т.е. там, где по умолчанию юристы обязаны уважать достоинство других людей! А ведь вы еще и выделили это слово заглавными буквами (в отличие от статьи, где оно прописными)!
Вчера вечером (06.10) у нас во Дворце спорта состоялся концерт Скриптонита (честно говоря, понятия не имею кто это ). Народу было тьма. Очереди на улице стояли сумасшедшие, с двух сторон. Никогда такого не видел. Видел очередь где-то с 18.00 до 20.00, и в 20.00 ещё на улице была толпа. Потом меня просветили почему такие очереди. Оказывается, дело в требованиях и, видимо, на входе был контроль.
Ми відповідально ставимося до вашої безпеки. Згідно із чинними нормами Постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 9 грудня 2020 року (із змінами) та враховуючи встановлення «жовтого» рівня епідемічних обмежень, концерт 6 жовтня 2021 року відбудеться. Обов’язковою умовою доступу для глядачів на концерт є наявність одного з наступних документів:
Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 72 години до часу проведення заходу Негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено не більш як за 72 години до часу проведення заходу Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації Документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією, або двома дозами вакцини Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19 Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР Перелічені вище обмеження не стосуються осіб молодше 18 років. У випадку відвідування заходу особами молодше 18 років необхідно мати документи, що підтверджують вік.
Завдяки «Сінево» ми пропонуємо вам знижку 50% (300 грн замість 600 грн) на експрес-тест COVID-19 антиген в період з 4 до 6 жовтня 2021 року.
Всё, вроде, неплохо, но смущает фактически приравнивание экспресс-тестов к ПЦР и "не стосуються осіб молодше 18 років". В Израиле экспресс-тесты требуют, если не ошибаюсь, у всех школьников (во всяком случае, для посещения школы, так что, думаю, и для всего остального).