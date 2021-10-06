1. Следуя такой логике, адвокаты должны не обращать внимания и спокойно проходить мимо любого совершающегося на их глазах преступления, не делая даже попыток вызвать милицию или охрану, т.к. лично их это не касается. Ведь только тогда они поступят строго по Конституции и Законам Украины!
2. Оказывается, что написанное мной
̶к̶о̶н̶ь̶я̶ч̶к̶у̶кофейку попили
это
3.1. висловлювання, які ображають чужу гідність, а також використання ненормативної лексики (мат)
т.к. оно, по-вашему мнению, является оскорблением Национальной ассоциации адвокатов Украины.
В таком случае скажите и "б", т.е. является ли выражение из процитированной вами статьи
піддослідними
в адрес всех тех, кто вакцинировался в Украине
висловлювання, які ображають чужу гідність
? Причем не на обычном интернет-сайте, а в газете «Закон і Бізнес», т.е. там, где по умолчанию юристы обязаны уважать достоинство других людей! А ведь вы еще и выделили это слово прописными буквами (в отличие от статьи, где оно строчными)!
Добавлю, что адвокаты также не пытались признать незаконной
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 2 квітня 2020 р. № 255
в части запрета 60-тилетним, в т.ч. и не больным коронавирусом, отходить далее 2 км от места их проживания, даже в средствах защиты. (Эпидемия коронавируса в мире)
ведь все адвокаты моложе 60-ти лет, а те, кто старше не одинокие люди, т.е. лично их эта Постанова не касалась. Адвокаты действовали опять же строго по Конституции и Законам Украины.
Востаннє редагувалось yanyura в Чет 07 жов, 2021 01:27, всього редагувалось 2 разів.
Вчера вечером (06.10) у нас во Дворце спорта состоялся концерт Скриптонита (честно говоря, понятия не имею кто это ). Народу было тьма. Очереди на улице стояли сумасшедшие, с двух сторон. Никогда такого не видел. Видел очередь где-то с 18.00 до 20.00, и в 20.00 ещё на улице была толпа. Потом меня просветили почему такие очереди. Оказывается, дело в требованиях и, видимо, на входе был контроль.
Ми відповідально ставимося до вашої безпеки. Згідно із чинними нормами Постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 9 грудня 2020 року (із змінами) та враховуючи встановлення «жовтого» рівня епідемічних обмежень, концерт 6 жовтня 2021 року відбудеться. Обов’язковою умовою доступу для глядачів на концерт є наявність одного з наступних документів:
Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 72 години до часу проведення заходу Негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено не більш як за 72 години до часу проведення заходу Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації Документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією, або двома дозами вакцини Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19 Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР Перелічені вище обмеження не стосуються осіб молодше 18 років. У випадку відвідування заходу особами молодше 18 років необхідно мати документи, що підтверджують вік.
Завдяки «Сінево» ми пропонуємо вам знижку 50% (300 грн замість 600 грн) на експрес-тест COVID-19 антиген в період з 4 до 6 жовтня 2021 року.
Всё, вроде, неплохо, но смущает фактически приравнивание экспресс-тестов к ПЦР и "не стосуються осіб молодше 18 років". В Израиле экспресс-тесты требуют, если не ошибаюсь, у всех школьников (во всяком случае, для посещения школы, так что, думаю, и для всего остального).
Что касается остальных Ваших доводов, то ответы на них содержатся в пункте 3.1 и подпункте 3.1.1 правил этого форума: ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA
Восхищают такие ссылки со стороны суперактивного кляузника. Вообще-то, такое кляузничество характерно для вертухая ещё сталинских времён. Думал, сегодня такие раритеты уже не встречаются. Ан нет, жив курилка!
??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться)
Посмотрите здесь - "Зачем переболевшим коронавирусом еще и вакцинироваться?" - https://detaly.co.il/perebolel-idi-i-vaktsinirujsya/. Довольно подробная статья. Цитировать не буду, тяжело выбрать, стоит посмотреть всё. По их данным выходит примерно 0,9% вероятность повторного заболевания и крайне низкая вероятность тяжёлого заболевания. Честно говоря, израильским данным доверяю больше.