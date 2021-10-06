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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3868386938703871 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80 Мені вже зробили щеплення 65% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 80 Додано: Чет 07 жов, 2021 00:46 Igneus



1.

Следуя такой логике, адвокаты должны не обращать внимания и спокойно проходить мимо любого совершающегося на их глазах преступления, не делая даже попыток вызвать милицию или охрану, т.к. лично их это не касается. Ведь только тогда они поступят строго по Конституции и Законам Украины!



2.

Оказывается, что написанное мной

̶к̶о̶н̶ь̶я̶ч̶к̶у̶кофейку попили

это

3.1.

висловлювання, які ображають чужу гідність, а також використання ненормативної лексики (мат)

т.к. оно, по-вашему мнению, является оскорблением Национальной ассоциации адвокатов Украины.



В таком случае скажите и "б", т.е. является ли выражение из процитированной вами статьи

піддослідними

в адрес всех тех, кто вакцинировался в Украине

висловлювання, які ображають чужу гідність

?

Причем не на обычном интернет-сайте, а в газете «Закон і Бізнес», т.е. там, где по умолчанию юристы обязаны уважать достоинство других людей! А ведь вы еще и выделили это слово прописными буквами (в отличие от статьи, где оно строчными)!







Добавлю, что адвокаты также не пытались признать незаконной

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА



від 2 квітня 2020 р. № 255

в части запрета 60-тилетним, в т.ч. и не больным коронавирусом, отходить далее 2 км от места их проживания, даже в средствах защиты.

(Эпидемия коронавируса в мире)



ведь все адвокаты моложе 60-ти лет, а те, кто старше не одинокие люди, т.е. лично их эта Постанова не касалась. Адвокаты действовали опять же строго по Конституции и Законам Украины. Следуя такой логике, адвокаты должны не обращать внимания и спокойно проходить мимо любого совершающегося на их глазах преступления, не делая даже попыток вызвать милицию или охрану, т.к. лично их это не касается. Ведь только тогда они поступят строго по Конституции и Законам Украины!Оказывается, что написанное мнойэтот.к. оно, по-вашему мнению, является оскорблением Национальной ассоциации адвокатов Украины.В таком случае скажите и "б", т.е. является ли выражение из процитированной вами статьив адрес всех тех, кто вакцинировался в УкраинеПричем не на обычном интернет-сайте, а в газете «Закон і Бізнес», т.е. там, где по умолчанию! А ведь вы еще и выделили это слово прописными буквами (в отличие от статьи, где оно строчными)!Добавлю, что адвокаты также не пытались признать незаконнойв части запрета 60-тилетним, в т.ч. и не больным коронавирусом, отходить далее 2 км от места их проживания, даже в средствах защиты.ведь все адвокаты моложе 60-ти лет, а те, кто старше не одинокие люди, т.е. лично их эта Постанова не касалась. Адвокаты действовали опять же строго по Конституции и Законам Украины. Востаннє редагувалось yanyura в Чет 07 жов, 2021 01:27, всього редагувалось 2 разів. yanyura Повідомлень: 6207 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 1423 раз. Попередження: 1 Профіль 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 00:52 ).

Народу было тьма. Очереди на улице стояли сумасшедшие, с двух сторон. Никогда такого не видел. Видел очередь где-то с 18.00 до 20.00, и в 20.00 ещё на улице была толпа. Потом меня просветили почему такие очереди. Оказывается, дело в требованиях и, видимо, на входе был контроль.

Ми відповідально ставимося до вашої безпеки. Згідно із чинними нормами Постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 9 грудня 2020 року (із змінами) та враховуючи встановлення «жовтого» рівня епідемічних обмежень, концерт 6 жовтня 2021 року відбудеться. Обов’язковою умовою доступу для глядачів на концерт є наявність одного з наступних документів:



Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 72 години до часу проведення заходу

Негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено не більш як за 72 години до часу проведення заходу

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації

Документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини

Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією, або двома дозами вакцини

Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19

Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР

Перелічені вище обмеження не стосуються осіб молодше 18 років. У випадку відвідування заходу особами молодше 18 років необхідно мати документи, що підтверджують вік.



Завдяки «Сінево» ми пропонуємо вам знижку 50% (300 грн замість 600 грн) на експрес-тест COVID-19 антиген в період з 4 до 6 жовтня 2021 року.

Всё, вроде, неплохо, но смущает фактически приравнивание экспресс-тестов к ПЦР и "не стосуються осіб молодше 18 років".

В Израиле экспресс-тесты требуют, если не ошибаюсь, у всех школьников (во всяком случае, для посещения школы, так что, думаю, и для всего остального). Вчера вечером (06.10) у нас во Дворце спорта состоялся концерт Скриптонита (честно говоря, понятия не имею кто это).Народу было тьма. Очереди на улице стояли сумасшедшие, с двух сторон. Никогда такого не видел. Видел очередь где-то с 18.00 до 20.00, и в 20.00 ещё на улице была толпа. Потом меня просветили почему такие очереди. Оказывается, дело в требованиях и, видимо, на входе был контроль.Всё, вроде, неплохо, но смущает фактически приравнивание экспресс-тестов к ПЦР и "не стосуються осіб молодше 18 років".В Израиле экспресс-тесты требуют, если не ошибаюсь, у всех школьников (во всяком случае, для посещения школы, так что, думаю, и для всего остального). ЛАД 2 Повідомлень: 19837 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4855 раз. Подякували: 4491 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 01:16 Что касается остальных Ваших доводов, то ответы на них содержатся в пункте 3.1 и подпункте 3.1.1 правил этого форума:

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA

Восхищают такие ссылки со стороны суперактивного кляузника.

Вообще-то, такое кляузничество характерно для вертухая ещё сталинских времён. Думал, сегодня такие раритеты уже не встречаются. Ан нет, жив курилка! Восхищают такие ссылки со стороны суперактивного кляузника.Вообще-то, такое кляузничество характерно для вертухая ещё сталинских времён. Думал, сегодня такие раритеты уже не встречаются. Ан нет, жив курилка! ЛАД 2 Повідомлень: 19837 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4855 раз. Подякували: 4491 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 01:18 Ромасик написав: .........

да, но вот же в гейропк е пока не одобрили бустер для всех .........да, но вот же ве пока не одобрили бустер для всех

Вообще-то, такая терминология характерна для россиян.

Вы оттуда?

Давайте ещё "пиндосов". Вообще-то, такая терминология характерна для россиян.Вы оттуда?Давайте ещё "пиндосов". ЛАД 2 Повідомлень: 19837 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4855 раз. Подякували: 4491 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 01:42 yama написав: Hotab написав: А встречаются даже противоположные. А встречаются даже противоположные. ??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться) ??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться)

Посмотрите здесь - "Зачем переболевшим коронавирусом еще и вакцинироваться?" - https://detaly.co.il/perebolel-idi-i-vaktsinirujsya/ . Довольно подробная статья. Цитировать не буду, тяжело выбрать, стоит посмотреть всё.

По их данным выходит примерно 0,9% вероятность повторного заболевания и крайне низкая вероятность тяжёлого заболевания.

Честно говоря, израильским данным доверяю больше. Посмотрите здесь -. Довольно подробная статья. Цитировать не буду, тяжело выбрать, стоит посмотреть всё.По их данным выходит примерно 0,9% вероятность повторного заболевания и крайне низкая вероятность тяжёлого заболевания.Честно говоря, израильским данным доверяю больше. ЛАД 2 Повідомлень: 19837 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4855 раз. Подякували: 4491 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3868386938703871 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 06 жов, 2021 14:08