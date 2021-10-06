Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3868386938703871 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80 Мені вже зробили щеплення 65% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 2 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 7 Всього голосів : 80 Додано: Чет 07 жов, 2021 00:52 ).

Народу было тьма. Очереди на улице стояли сумасшедшие, с двух сторон. Никогда такого не видел. Видел очередь где-то с 18.00 до 20.00, и в 20.00 ещё на улице была толпа. Потом меня просветили почему такие очереди. Оказывается, дело в требованиях и, видимо, на входе был контроль.

Ми відповідально ставимося до вашої безпеки. Згідно із чинними нормами Постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 9 грудня 2020 року (із змінами) та враховуючи встановлення «жовтого» рівня епідемічних обмежень, концерт 6 жовтня 2021 року відбудеться. Обов’язковою умовою доступу для глядачів на концерт є наявність одного з наступних документів:



Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 72 години до часу проведення заходу

Негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено не більш як за 72 години до часу проведення заходу

Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації

Документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини

Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією, або двома дозами вакцини

Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19

Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР

Перелічені вище обмеження не стосуються осіб молодше 18 років. У випадку відвідування заходу особами молодше 18 років необхідно мати документи, що підтверджують вік.



Завдяки «Сінево» ми пропонуємо вам знижку 50% (300 грн замість 600 грн) на експрес-тест COVID-19 антиген в період з 4 до 6 жовтня 2021 року.

Всё, вроде, неплохо, но смущает фактически приравнивание экспресс-тестов к ПЦР и "не стосуються осіб молодше 18 років".

В Израиле экспресс-тесты требуют, если не ошибаюсь, у всех школьников (во всяком случае, для посещения школы, так что, думаю, и для всего остального). Вчера вечером (06.10) у нас во Дворце спорта состоялся концерт Скриптонита (честно говоря, понятия не имею кто это).Народу было тьма. Очереди на улице стояли сумасшедшие, с двух сторон. Никогда такого не видел. Видел очередь где-то с 18.00 до 20.00, и в 20.00 ещё на улице была толпа. Потом меня просветили почему такие очереди. Оказывается, дело в требованиях и, видимо, на входе был контроль.Всё, вроде, неплохо, но смущает фактически приравнивание экспресс-тестов к ПЦР и "не стосуються осіб молодше 18 років".В Израиле экспресс-тесты требуют, если не ошибаюсь, у всех школьников (во всяком случае, для посещения школы, так что, думаю, и для всего остального). ЛАД 2 Повідомлень: 19835 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4855 раз. Подякували: 4491 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 01:42 yama написав: Hotab написав: А встречаются даже противоположные. А встречаются даже противоположные. ??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться) ??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться)

Посмотрите здесь - "Зачем переболевшим коронавирусом еще и вакцинироваться?" - https://detaly.co.il/perebolel-idi-i-vaktsinirujsya/ . Довольно подробная статья. Цитировать не буду, тяжело выбрать, стоит посмотреть всё.

По их данным выходит примерно 0,9% вероятность повторного заболевания и крайне низкая вероятность тяжёлого заболевания.

Честно говоря, израильским данным доверяю больше. Посмотрите здесь -. Довольно подробная статья. Цитировать не буду, тяжело выбрать, стоит посмотреть всё.По их данным выходит примерно 0,9% вероятность повторного заболевания и крайне низкая вероятность тяжёлого заболевания.Честно говоря, израильским данным доверяю больше. ЛАД 2 Повідомлень: 19835 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4855 раз. Подякували: 4491 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 жов, 2021 06:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Не знаю, откуда у Истребина такие цифры. Не знаю, откуда у Истребина такие цифры.

Где-то из каких-то лабораторий,я так понял. Хотя не понимаю, каким образом.



Видели его следующее?





Сегодня получили 18817 положительных результатов ПЦР тестов. Мы достигли максимума прошлого года. Сегодня провели 53031 тест. Позитивность суточная 35,5%



В разрезе областей результаты следующие ( вчера) - сегодня.



Загалом - 16534 - 18817

Харківська - 1851 - 1816

Київ - 1648 - 1617

Дніпропетровська - 1275 - 1592

Запорізька - 1386 - 1413

Донецька - 952 - 1232

Львівська - 998 - 1104

Одеська - 866 - 951

Чернівецька - 592 - 843

Волинська - 566 - 816

Київська - 825 - 797

Сумська - 588 - 782

Хмельницька - 687 - 675

Тернопільська - 676 - 666

Житомирська - 284 - 642

Черкаська - 561 - 542

Чернігівська - 491 - 522

Полтавська - 320 - 482

Херсонська - 382 - 469

Івано-Франківська - 305 - 428

Рівненська - 341 - 427

Миколаївська - 263 - 410

Вінницька - 325 - 205

Луганська - 101 - 151

Закарпатська - 175 - 138

Кіровоградська - 76 - 97



Рад ли я тому что сбылся мой прогноз ? Ну формально он не сбылся, т.к. новый случае пока что меньше. И это не по моей вине, а потому что ОЛЦ не успевают вносить данные. Но дело ведь в другом, я же предупреждал к чему это все приведет. Но вот, получите и распишитесь. 18817 положительных ПЦР за сегодня. Рекорд был 21 тыс. Осталось недолго.



Возможно тем,что внесение рез. тестов неравномерное и объясняется то, что стата за четверг, пятницу и субботу обычно пиковая (больше всего позитивных) по тестам.

То есть количество проведенных ежедневных тестов верное, но количество положительных с понедельника до среды не вводится до конца, и лишь с четверга до субботы подтягиваются хвосты. (по факту - со среды до пятницы.. это нам их утром следующего дня сообщают). Где-то из каких-то лабораторий,я так понял. Хотя не понимаю, каким образом.Видели его следующее?Сегодня получили 18817 положительных результатов ПЦР тестов. Мы достигли максимума прошлого года. Сегодня провели 53031 тест. Позитивность суточная 35,5%В разрезе областей результаты следующие ( вчера) - сегодня.Загалом - 16534 - 18817Харківська - 1851 - 1816Київ - 1648 - 1617Дніпропетровська - 1275 - 1592Запорізька - 1386 - 1413Донецька - 952 - 1232Львівська - 998 - 1104Одеська - 866 - 951Чернівецька - 592 - 843Волинська - 566 - 816Київська - 825 - 797Сумська - 588 - 782Хмельницька - 687 - 675Тернопільська - 676 - 666Житомирська - 284 - 642Черкаська - 561 - 542Чернігівська - 491 - 522Полтавська - 320 - 482Херсонська - 382 - 469Івано-Франківська - 305 - 428Рівненська - 341 - 427Миколаївська - 263 - 410Вінницька - 325 - 205Луганська - 101 - 151Закарпатська - 175 - 138Кіровоградська - 76 - 97Рад ли я тому что сбылся мой прогноз ? Ну формально он не сбылся, т.к. новый случае пока что меньше. И это не по моей вине, а потому что ОЛЦ не успевают вносить данные. Но дело ведь в другом, я же предупреждал к чему это все приведет. Но вот, получите и распишитесь. 18817 положительных ПЦР за сегодня. Рекорд был 21 тыс. Осталось недолго.Возможно тем,что внесение рез. тестов неравномерное и объясняется то, что стата за четверг, пятницу и субботу обычно пиковая (больше всего позитивных) по тестам.То есть количество проведенных ежедневных тестов верное, но количество положительных с понедельника до среды не вводится до конца, и лишь с четверга до субботы подтягиваются хвосты. (по факту - со среды до пятницы.. это нам их утром следующего дня сообщают). Hotab

Повідомлень: 4939 З нами з: 15.02.09 Подякував: 244 раз. Подякували: 1392 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3868386938703871 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7764 9479185

ЛОБ Сер 06 жов, 2021 14:08