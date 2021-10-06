Вчера вечером (06.10) у нас во Дворце спорта состоялся концерт Скриптонита (честно говоря, понятия не имею кто это ). Народу было тьма. Очереди на улице стояли сумасшедшие, с двух сторон. Никогда такого не видел. Видел очередь где-то с 18.00 до 20.00, и в 20.00 ещё на улице была толпа. Потом меня просветили почему такие очереди. Оказывается, дело в требованиях и, видимо, на входе был контроль.
Ми відповідально ставимося до вашої безпеки. Згідно із чинними нормами Постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 9 грудня 2020 року (із змінами) та враховуючи встановлення «жовтого» рівня епідемічних обмежень, концерт 6 жовтня 2021 року відбудеться. Обов’язковою умовою доступу для глядачів на концерт є наявність одного з наступних документів:
Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 72 години до часу проведення заходу Негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено не більш як за 72 години до часу проведення заходу Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації Документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією, або двома дозами вакцини Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19 Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР Перелічені вище обмеження не стосуються осіб молодше 18 років. У випадку відвідування заходу особами молодше 18 років необхідно мати документи, що підтверджують вік.
Завдяки «Сінево» ми пропонуємо вам знижку 50% (300 грн замість 600 грн) на експрес-тест COVID-19 антиген в період з 4 до 6 жовтня 2021 року.
Всё, вроде, неплохо, но смущает фактически приравнивание экспресс-тестов к ПЦР и "не стосуються осіб молодше 18 років". В Израиле экспресс-тесты требуют, если не ошибаюсь, у всех школьников (во всяком случае, для посещения школы, так что, думаю, и для всего остального).
??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться)
Посмотрите здесь - "Зачем переболевшим коронавирусом еще и вакцинироваться?" - https://detaly.co.il/perebolel-idi-i-vaktsinirujsya/. Довольно подробная статья. Цитировать не буду, тяжело выбрать, стоит посмотреть всё. По их данным выходит примерно 0,9% вероятность повторного заболевания и крайне низкая вероятность тяжёлого заболевания. Честно говоря, израильским данным доверяю больше.
Рад ли я тому что сбылся мой прогноз ? Ну формально он не сбылся, т.к. новый случае пока что меньше. И это не по моей вине, а потому что ОЛЦ не успевают вносить данные. Но дело ведь в другом, я же предупреждал к чему это все приведет. Но вот, получите и распишитесь. 18817 положительных ПЦР за сегодня. Рекорд был 21 тыс. Осталось недолго.
Возможно тем,что внесение рез. тестов неравномерное и объясняется то, что стата за четверг, пятницу и субботу обычно пиковая (больше всего позитивных) по тестам. То есть количество проведенных ежедневных тестов верное, но количество положительных с понедельника до среды не вводится до конца, и лишь с четверга до субботы подтягиваются хвосты. (по факту - со среды до пятницы.. это нам их утром следующего дня сообщают).
https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/194 ... pidemiolog “Массовое ИФА-тестирования на антитела позволило бы установить защитный титр антител. То есть если бы мы имели большой массив данных и затем отслеживали кто заболел, а кто нет, кто легко заболел, а кто умер, мы бы знали какой титр антител является защитным и кого прививать, а кого пока прививать нецелесообразно в принципе. И в том была бы и экономия вакцины и, прежде всего, экономия того ресурса, который больше всего ценится — а именно способности системы здравоохранения делать прививку”, — считает Алексей Галимский.
Вместо использования вакцин, которые на складах лежат до непригодности по срокам, "экономнее" забирать массово кровь на анализы для последующего анализа, чтобы в итоге все антивакцинаторы как не вакцинировались, так и не вакцинировались, а нормальные как прививались бы так и прививались бы?
Доктор наук)))) Кстати, этот доктор как только не обзывалась на предположение о том, что можем повторить путь мышебратьев. Так вот, мы их уже перемахнули. Их 800-900 - это меньше наших 300 в сутки. Вопрос только в одном: у них эта цифра 800+- держится уже 2+ месяца, а мы просто оседлали 300.
Ещё один эксперт наванговал "летим в 50" и "середня за жовтень 120". Пока уверенно середня за 200 и растет.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 жов, 2021 09:43, всього редагувалось 1 раз.