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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3869387038713872>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
Мені вже зробили щеплення
65%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 00:52

Вчера вечером (06.10) у нас во Дворце спорта состоялся концерт Скриптонита (честно говоря, понятия не имею кто это :) ).
Народу было тьма. Очереди на улице стояли сумасшедшие, с двух сторон. Никогда такого не видел. Видел очередь где-то с 18.00 до 20.00, и в 20.00 ещё на улице была толпа. Потом меня просветили почему такие очереди. Оказывается, дело в требованиях и, видимо, на входе был контроль.
Ми відповідально ставимося до вашої безпеки. Згідно із чинними нормами Постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 9 грудня 2020 року (із змінами) та враховуючи встановлення «жовтого» рівня епідемічних обмежень, концерт 6 жовтня 2021 року відбудеться. Обов’язковою умовою доступу для глядачів на концерт є наявність одного з наступних документів:

Негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 72 години до часу проведення заходу
Негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який проведено не більш як за 72 години до часу проведення заходу
Документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації
Документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини
Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією, або двома дозами вакцини
Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує одужання від COVID-19
Міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат, що підтверджує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР
Перелічені вище обмеження не стосуються осіб молодше 18 років. У випадку відвідування заходу особами молодше 18 років необхідно мати документи, що підтверджують вік.

Завдяки «Сінево» ми пропонуємо вам знижку 50% (300 грн замість 600 грн) на експрес-тест COVID-19 антиген в період з 4 до 6 жовтня 2021 року.

Всё, вроде, неплохо, но смущает фактически приравнивание экспресс-тестов к ПЦР и "не стосуються осіб молодше 18 років".
В Израиле экспресс-тесты требуют, если не ошибаюсь, у всех школьников (во всяком случае, для посещения школы, так что, думаю, и для всего остального).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 01:42

  yama написав:
  Hotab написав:А встречаются даже противоположные.
??? где в виде очень большого исключения , например люди с иммунодефицитом или еще какие то эксклюзивные факты . Голубовская же даже озвучивал вероятность повторного заболевания 0,2% ( могу ошибаться)

Посмотрите здесь - "Зачем переболевшим коронавирусом еще и вакцинироваться?" - https://detaly.co.il/perebolel-idi-i-vaktsinirujsya/. Довольно подробная статья. Цитировать не буду, тяжело выбрать, стоит посмотреть всё.
По их данным выходит примерно 0,9% вероятность повторного заболевания и крайне низкая вероятность тяжёлого заболевания.
Честно говоря, израильским данным доверяю больше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 06:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Не знаю, откуда у Истребина такие цифры.

Где-то из каких-то лабораторий,я так понял. Хотя не понимаю, каким образом.

Видели его следующее?


Сегодня получили 18817 положительных результатов ПЦР тестов. Мы достигли максимума прошлого года. Сегодня провели 53031 тест. Позитивность суточная 35,5%

В разрезе областей результаты следующие ( вчера) - сегодня.

Загалом - 16534 - 18817
Харківська - 1851 - 1816
Київ - 1648 - 1617
Дніпропетровська - 1275 - 1592
Запорізька - 1386 - 1413
Донецька - 952 - 1232
Львівська - 998 - 1104
Одеська - 866 - 951
Чернівецька - 592 - 843
Волинська - 566 - 816
Київська - 825 - 797
Сумська - 588 - 782
Хмельницька - 687 - 675
Тернопільська - 676 - 666
Житомирська - 284 - 642
Черкаська - 561 - 542
Чернігівська - 491 - 522
Полтавська - 320 - 482
Херсонська - 382 - 469
Івано-Франківська - 305 - 428
Рівненська - 341 - 427
Миколаївська - 263 - 410
Вінницька - 325 - 205
Луганська - 101 - 151
Закарпатська - 175 - 138
Кіровоградська - 76 - 97

Рад ли я тому что сбылся мой прогноз ? Ну формально он не сбылся, т.к. новый случае пока что меньше. И это не по моей вине, а потому что ОЛЦ не успевают вносить данные. Но дело ведь в другом, я же предупреждал к чему это все приведет. Но вот, получите и распишитесь. 18817 положительных ПЦР за сегодня. Рекорд был 21 тыс. Осталось недолго.

Возможно тем,что внесение рез. тестов неравномерное и объясняется то, что стата за четверг, пятницу и субботу обычно пиковая (больше всего позитивных) по тестам.
То есть количество проведенных ежедневных тестов верное, но количество положительных с понедельника до среды не вводится до конца, и лишь с четверга до субботы подтягиваются хвосты. (по факту - со среды до пятницы.. это нам их утром следующего дня сообщают).
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/194 ... pidemiolog
“Массовое ИФА-тестирования на антитела позволило бы установить защитный титр антител. То есть если бы мы имели большой массив данных и затем отслеживали кто заболел, а кто нет, кто легко заболел, а кто умер, мы бы знали какой титр антител является защитным и кого прививать, а кого пока прививать нецелесообразно в принципе. И в том была бы и экономия вакцины и, прежде всего, экономия того ресурса, который больше всего ценится — а именно способности системы здравоохранения делать прививку”, — считает Алексей Галимский.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вместо использования вакцин, которые на складах лежат до непригодности по срокам, "экономнее" забирать массово кровь на анализы для последующего анализа, чтобы в итоге все антивакцинаторы как не вакцинировались, так и не вакцинировались, а нормальные как прививались бы так и прививались бы?

Занесите обоих обратно в палату к Наполеонам.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:43

  stm написав:
  yama написав: я думаю что за 6 месяцев до следующей дозы не успеет износиться :twisted: и так через 6 месяцев новую получать

В ЕС бустерная доза не всем как в Израиле, а только группе риска.

это временное явление . Каждый сезон как грипп придется повторять в лучшем случае
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 08:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні за минулу добу зафіксовано 15 125 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 421 дитина та 341 медпрацівник.

Эксперт - 16К... Похибка 5,46%
ТП - менш 10К... Похибка 51,25%

У мене тіко одне питання: хто такий Істребін і як на нього підписатися? Як заностити у чорний список усіляких тп я знаю.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:02

  Slx написав:В Україні за минулу добу зафіксовано 15 125 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 421 дитина та 341 медпрацівник.

Эксперт - 16К... Похибка 5,46%
ТП - менш 10К... Похибка 51,25%

У мене тіко одне питання: хто такий Істребін і як на нього підписатися? Як заностити у чорний список усіляких тп я знаю.

В фейсбук https://www.facebook.com/evgeny.istrebin
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Slx написав:Эксперт - 16К... Похибка 5,46%

У него есть ещё 2 дня)))
  Slx написав:ТП

Доктор наук))))
Кстати, этот доктор как только не обзывалась на предположение о том, что можем повторить путь мышебратьев.
Так вот, мы их уже перемахнули. Их 800-900 - это меньше наших 300 в сутки.
Вопрос только в одном: у них эта цифра 800+- держится уже 2+ месяца, а мы просто оседлали 300.

Ещё один эксперт наванговал "летим в 50" и "середня за жовтень 120". Пока уверенно середня за 200 и растет.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 жов, 2021 09:43, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ччогось думав, що то його наші боти Істрєбіном назвали, а справжнє прізвище співзвучне.
Slx
 
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