Додано: Чет 07 жов, 2021 06:09

ЛАД написав: Не знаю, откуда у Истребина такие цифры. Не знаю, откуда у Истребина такие цифры.

Где-то из каких-то лабораторий,я так понял. Хотя не понимаю, каким образом.Видели его следующее?Сегодня получили 18817 положительных результатов ПЦР тестов. Мы достигли максимума прошлого года. Сегодня провели 53031 тест. Позитивность суточная 35,5%В разрезе областей результаты следующие ( вчера) - сегодня.Загалом - 16534 - 18817Харківська - 1851 - 1816Київ - 1648 - 1617Дніпропетровська - 1275 - 1592Запорізька - 1386 - 1413Донецька - 952 - 1232Львівська - 998 - 1104Одеська - 866 - 951Чернівецька - 592 - 843Волинська - 566 - 816Київська - 825 - 797Сумська - 588 - 782Хмельницька - 687 - 675Тернопільська - 676 - 666Житомирська - 284 - 642Черкаська - 561 - 542Чернігівська - 491 - 522Полтавська - 320 - 482Херсонська - 382 - 469Івано-Франківська - 305 - 428Рівненська - 341 - 427Миколаївська - 263 - 410Вінницька - 325 - 205Луганська - 101 - 151Закарпатська - 175 - 138Кіровоградська - 76 - 97Рад ли я тому что сбылся мой прогноз ? Ну формально он не сбылся, т.к. новый случае пока что меньше. И это не по моей вине, а потому что ОЛЦ не успевают вносить данные. Но дело ведь в другом, я же предупреждал к чему это все приведет. Но вот, получите и распишитесь. 18817 положительных ПЦР за сегодня. Рекорд был 21 тыс. Осталось недолго.Возможно тем,что внесение рез. тестов неравномерное и объясняется то, что стата за четверг, пятницу и субботу обычно пиковая (больше всего позитивных) по тестам.То есть количество проведенных ежедневных тестов верное, но количество положительных с понедельника до среды не вводится до конца, и лишь с четверга до субботы подтягиваются хвосты. (по факту - со среды до пятницы.. это нам их утром следующего дня сообщают).