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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3869387038713872

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
Мені вже зробили щеплення
65%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:41

  yama написав:... И в том была бы и экономия вакцины и, прежде всего, экономия того ресурса, который больше всего ценится — а именно способности системы здравоохранения делать прививку”, — считает Алексей Галимский.

А разве этот ресурс сейчас является дефицитным? -- вроде даже на файзер желающих толком набрать не могут (не говоря уже о "китайцах")?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:50

  yama написав:https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1947086-masove-ifa-testuvannya-na-antitila-dopomoglo-b-ukrayini-zekonomiti-derzhavni-koshti-na-vaktsinatsiyi-epidemiolog
“Массовое ИФА-тестирования на антитела позволило бы установить защитный титр антител. То есть если бы мы имели большой массив данных и затем отслеживали кто заболел, а кто нет, кто легко заболел, а кто умер, мы бы знали какой титр антител является защитным и кого прививать, а кого пока прививать нецелесообразно в принципе. И в том была бы и экономия вакцины и, прежде всего, экономия того ресурса, который больше всего ценится — а именно способности системы здравоохранения делать прививку”, — считает Алексей Галимский.

Короно-пропагандисты сразу воспротивились, ведь может выясниться, что короной уже заражены все как герпесом, соответственно летальность "немного другая", и методы борьбы которые применялись - в данном случае бесполезны, как и методы лечения в лучшем случае попадали в цель случайно "методом тыка".
Т.е. в общем ставится под сомнение "авторитет" и компетенция разнообразных "ковидологов".

Так что лучше "бороться" как боролись, колоться бустерами, и "не выйти на самих себя" :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:короной уже заражены все как герпесом

Что-то дисидентский движ уже совсем кукухой поехал.
Одни визжат, что все перезразились давно, а вторые утверждают, что после заражения второй раз уже невозможно.
Но кто тогда болеет, а главное - умирает ?? Причем ладно песни "то умирают от дтп, но им ставят Ковид", но кто умирает "лишние"??
В общем разброд и шатание и в без того разношёрстной дисидентской грядке))

Доктора наук, "математики" и местные комики не контролируют того, что пишет рупор кремля. Бидося.

А тем временем, началось.


Благодаря вам, дисиденты.

Вот мы и пришли к тому, кто на самом деле за локдауны. (скан не проверял, возможно фейк, возможно проект)

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 жов, 2021 10:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:17

  Hotab написав:Что-то дисидентский движ уже совсем кукухой поехал.
Одни визжат, что все перезразились давно, а вторые утверждают, что после заражения второй раз уже невозможно.
Но кто тогда болеет, а главное - умирает ?? Причем ладно песни "то умирают от дтп, но им ставят Ковид", но кто умирает "лишние"??
В общем разброд и шатание и в без того разношёрстной дисидентской грядке))

Доктора наук, "математики" и местные комики не контролируют того, что пишет рупор кремля. Бидося.

Интересно другое, что когда вот такой "Вкладчик" подцепляет корону в средней-тяжелой форме
Он будет дома чаем с малиной лечиться или требовать скорую да побыстрее, да ИВЛ ?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Xenon написав:Он будет дома чаем с малиной лечиться


Юрыст составит письмо-требование лечить немедля!!! Это же гражданин Украины и возможно даже платит налоги. Потому имеет право!!
Hotab
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