yama написав:... И в том была бы и экономия вакцины и, прежде всего, экономия того ресурса, который больше всего ценится — а именно способности системы здравоохранения делать прививку”, — считает Алексей Галимский.
А разве этот ресурс сейчас является дефицитным? -- вроде даже на файзер желающих толком набрать не могут (не говоря уже о "китайцах")?..
yama написав:https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1947086-masove-ifa-testuvannya-na-antitila-dopomoglo-b-ukrayini-zekonomiti-derzhavni-koshti-na-vaktsinatsiyi-epidemiolog “Массовое ИФА-тестирования на антитела позволило бы установить защитный титр антител. То есть если бы мы имели большой массив данных и затем отслеживали кто заболел, а кто нет, кто легко заболел, а кто умер, мы бы знали какой титр антител является защитным и кого прививать, а кого пока прививать нецелесообразно в принципе. И в том была бы и экономия вакцины и, прежде всего, экономия того ресурса, который больше всего ценится — а именно способности системы здравоохранения делать прививку”, — считает Алексей Галимский.
Короно-пропагандисты сразу воспротивились, ведь может выясниться, что короной уже заражены все как герпесом, соответственно летальность "немного другая", и методы борьбы которые применялись - в данном случае бесполезны, как и методы лечения в лучшем случае попадали в цель случайно "методом тыка". Т.е. в общем ставится под сомнение "авторитет" и компетенция разнообразных "ковидологов".
Так что лучше "бороться" как боролись, колоться бустерами, и "не выйти на самих себя"
Вкладчик1234 написав:короной уже заражены все как герпесом
Что-то дисидентский движ уже совсем кукухой поехал. Одни визжат, что все перезразились давно, а вторые утверждают, что после заражения второй раз уже невозможно. Но кто тогда болеет, а главное - умирает ?? Причем ладно песни "то умирают от дтп, но им ставят Ковид", но кто умирает "лишние"?? В общем разброд и шатание и в без того разношёрстной дисидентской грядке))
Доктора наук, "математики" и местные комики не контролируют того, что пишет рупор кремля. Бидося.
А тем временем, началось.
Благодаря вам, дисиденты.
Вот мы и пришли к тому, кто на самом деле за локдауны. (скан не проверял, возможно фейк, возможно проект)
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 жов, 2021 10:18, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Что-то дисидентский движ уже совсем кукухой поехал. Одни визжат, что все перезразились давно, а вторые утверждают, что после заражения второй раз уже невозможно. Но кто тогда болеет, а главное - умирает ?? Причем ладно песни "то умирают от дтп, но им ставят Ковид", но кто умирает "лишние"?? В общем разброд и шатание и в без того разношёрстной дисидентской грядке))
Доктора наук, "математики" и местные комики не контролируют того, что пишет рупор кремля. Бидося.
Интересно другое, что когда вот такой "Вкладчик" подцепляет корону в средней-тяжелой форме Он будет дома чаем с малиной лечиться или требовать скорую да побыстрее, да ИВЛ ?