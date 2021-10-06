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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3869387038713872

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 80
Мені вже зробили щеплення
65%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
2
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 80
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:короной уже заражены все как герпесом

Что-то дисидентский движ уже совсем кукухой поехал.
Одни визжат, что все перезразились давно, а вторые утверждают, что после заражения второй раз уже невозможно.
Но кто тогда болеет, а главное - умирает ?? Причем ладно песни "то умирают от дтп, но им ставят Ковид", но кто умирает "лишние"??
В общем разброд и шатание и в без того разношёрстной дисидентской грядке))

Доктора наук, "математики" и местные комики не контролируют того, что пишет рупор кремля. Бидося.

А тем временем, началось.


Благодаря вам, дисиденты.

Вот мы и пришли к тому, кто на самом деле за локдауны. (скан не проверял, возможно фейк, возможно проект)

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 жов, 2021 10:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:17

  Hotab написав:Что-то дисидентский движ уже совсем кукухой поехал.
Одни визжат, что все перезразились давно, а вторые утверждают, что после заражения второй раз уже невозможно.
Но кто тогда болеет, а главное - умирает ?? Причем ладно песни "то умирают от дтп, но им ставят Ковид", но кто умирает "лишние"??
В общем разброд и шатание и в без того разношёрстной дисидентской грядке))

Доктора наук, "математики" и местные комики не контролируют того, что пишет рупор кремля. Бидося.

Интересно другое, что когда вот такой "Вкладчик" подцепляет корону в средней-тяжелой форме
Он будет дома чаем с малиной лечиться или требовать скорую да побыстрее, да ИВЛ ?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 10:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Xenon написав:Он будет дома чаем с малиной лечиться


Юрыст составит письмо-требование лечить немедля!!! Это же гражданин Украины и возможно даже платит налоги. Потому имеет право!!

А красиво непривитые эрэфию и Украину накрывает.. Ммммм. Казалось, что эрэфии все равно, лето или зима, мрут и болеют хорошо и летом. Ан-нет!! С похолоданиями их разрывает на куски ещё сильнее.
Не успели рекорд 920 жмуров они оформить, так новый - по заболеваемости.

https://www-interfax-ru.cdn.ampproject. ... a%2F795792



Ну а мы продолжаем свой путь, его нам завещал Будивельнык. К сожалению он очень похож на тот,который показала эрэфия. И отсутствие которого нам так яростно гарантировала доктор наук.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:27

  Hotab написав: Сегодня получили 18817 положительных результатов ПЦР тестов. Мы достигли максимума прошлого года. Сегодня провели 53031 тест. Позитивность суточная 35,5%

  Slx написав:В Україні за минулу добу зафіксовано 15 125 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 421 дитина та 341 медпрацівник.

Я что-то упустил момент, Истерин для подтверждения своих несбывшихся прогнозов начал придумывать свои данные? :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:30

  Hotab написав:Вот мы и пришли к тому, кто на самом деле за локдауны. (скан не проверял, возможно фейк, возможно проект)
Зображення

Эх Хотаб, Хотаб, скатился до того, что уже всякие фейки тащит
https://coronavirus.rbc.ua/rus/news/har ... 50088.html
В Харьковской области уже второй день подряд превышены три эпидемиологических показателя, по которым определяют зону карантина. Поэтому уже завтра (5 октября) регион может перейти в "красную" зону.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Я что-то упустил момент, Истерин


Ромка, тебя в детстве привязывали старшие мальчики к дереву , засовывали кой-куда рюмку и с тех пор ты начал коверкать имена и фамилии людей, которых ты и не знаешь, и плохого ничего тебе не слелали? А "Европа" стала "гейропой"?
Прогноз Истребина заканчивается 10.10.21. Будет ли 16т официально, или нет, мы узнаем скоро. Если тебе спрогнозированной за за 4 недели!! цифры 15.1т мало.
Доктор наук просто пальцем в небо увалил и был таков))). Не понимаю, почему ты игноришь этот момент))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 11:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Доктор наук просто пальцем в небо увалил и был таков))). Не понимаю, почему ты игноришь этот момент))

«Друзьям — всё, врагам — закон» (с)
yanyura
 
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