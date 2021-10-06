Вкладчик1234 написав:короной уже заражены все как герпесом
Что-то дисидентский движ уже совсем кукухой поехал. Одни визжат, что все перезразились давно, а вторые утверждают, что после заражения второй раз уже невозможно. Но кто тогда болеет, а главное - умирает ?? Причем ладно песни "то умирают от дтп, но им ставят Ковид", но кто умирает "лишние"?? В общем разброд и шатание и в без того разношёрстной дисидентской грядке))
Доктора наук, "математики" и местные комики не контролируют того, что пишет рупор кремля. Бидося.
А тем временем, началось.
Благодаря вам, дисиденты.
Вот мы и пришли к тому, кто на самом деле за локдауны. (скан не проверял, возможно фейк, возможно проект)
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 жов, 2021 10:18, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Что-то дисидентский движ уже совсем кукухой поехал. Одни визжат, что все перезразились давно, а вторые утверждают, что после заражения второй раз уже невозможно. Но кто тогда болеет, а главное - умирает ?? Причем ладно песни "то умирают от дтп, но им ставят Ковид", но кто умирает "лишние"?? В общем разброд и шатание и в без того разношёрстной дисидентской грядке))
Доктора наук, "математики" и местные комики не контролируют того, что пишет рупор кремля. Бидося.
Интересно другое, что когда вот такой "Вкладчик" подцепляет корону в средней-тяжелой форме Он будет дома чаем с малиной лечиться или требовать скорую да побыстрее, да ИВЛ ?
Xenon написав:Он будет дома чаем с малиной лечиться
Юрыст составит письмо-требование лечить немедля!!! Это же гражданин Украины и возможно даже платит налоги. Потому имеет право!!
А красиво непривитые эрэфию и Украину накрывает.. Ммммм. Казалось, что эрэфии все равно, лето или зима, мрут и болеют хорошо и летом. Ан-нет!! С похолоданиями их разрывает на куски ещё сильнее. Не успели рекорд 920 жмуров они оформить, так новый - по заболеваемости.
Ромка, тебя в детстве привязывали старшие мальчики к дереву , засовывали кой-куда рюмку и с тех пор ты начал коверкать имена и фамилии людей, которых ты и не знаешь, и плохого ничего тебе не слелали? А "Европа" стала "гейропой"? Прогноз Истребина заканчивается 10.10.21. Будет ли 16т официально, или нет, мы узнаем скоро. Если тебе спрогнозированной за за 4 недели!! цифры 15.1т мало. Доктор наук просто пальцем в небо увалил и был таков))). Не понимаю, почему ты игноришь этот момент))