Hotab написав:Что-то дисидентский движ уже совсем кукухой поехал. Одни визжат, что все перезразились давно, а вторые утверждают, что после заражения второй раз уже невозможно. Но кто тогда болеет, а главное - умирает ?? Причем ладно песни "то умирают от дтп, но им ставят Ковид", но кто умирает "лишние"?? В общем разброд и шатание и в без того разношёрстной дисидентской грядке))
Доктора наук, "математики" и местные комики не контролируют того, что пишет рупор кремля. Бидося.
Интересно другое, что когда вот такой "Вкладчик" подцепляет корону в средней-тяжелой форме Он будет дома чаем с малиной лечиться или требовать скорую да побыстрее, да ИВЛ ?
Xenon написав:Он будет дома чаем с малиной лечиться
Юрыст составит письмо-требование лечить немедля!!! Это же гражданин Украины и возможно даже платит налоги. Потому имеет право!!
А красиво непривитые эрэфию и Украину накрывает.. Ммммм. Казалось, что эрэфии все равно, лето или зима, мрут и болеют хорошо и летом. Ан-нет!! С похолоданиями их разрывает на куски ещё сильнее. Не успели рекорд 920 жмуров они оформить, так новый - по заболеваемости.
Among patients in a large Israeli health care system who had received at least one dose of the BNT162b2 mRNA vaccine, the estimated incidence of myocarditis was 2.13 cases per 100,000 persons; the highest incidence was among male patients between the ages of 16 and 29 years. Most cases of myocarditis were mild or moderate in severity.
Израильское исследование миокардитов после пфайзера, шансы умереть даже меньше чем от тромбоза после астразенеки
IgA написав:https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110737
Among patients in a large Israeli health care system who had received at least one dose of the BNT162b2 mRNA vaccine, the estimated incidence of myocarditis was 2.13 cases per 100,000 persons; the highest incidence was among male patients between the ages of 16 and 29 years. Most cases of myocarditis were mild or moderate in severity.
Израильское исследование миокардитов после пфайзера, шансы умереть даже меньше чем от тромбоза после астразенеки
вы не то выделили: the highest incidence was among male patients between the ages of 16 and 29 years
Ромасик написав:вы не то выделили: the highest incidence was among male patients between the ages of 16 and 29 years
Among more than 2.5 million vaccinated HCO members who were 16 years of age or older, 54 cases met the criteria for myocarditis.
A total of 76% of cases of myocarditis were described as mild and 22% as intermediate; 1 case was associated with cardiogenic shock. After a median follow-up of 83 days after the onset of myocarditis, 1 patient had been readmitted to the hospital, and 1 had died of an unknown cause after discharge.
практически как в лоторею выиграть, только наоборот
Что касается остальных Ваших доводов, то ответы на них содержатся в пункте 3.1 и подпункте 3.1.1 правил этого форума: ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA
Восхищают такие ссылки со стороны суперактивного кляузника. Вообще-то, такое кляузничество характерно для вертухая ещё сталинских времён. Думал, сегодня такие раритеты уже не встречаются. Ан нет, жив курилка!
Igneus 1. Очень жаль, если действительно нет такой статьи в УК. 2. Остальное читайте в моём ответе Ромасику вчера днём. 3. Опирайтесь на что угодно, но с моралью у Вас большие проблемы. Хотя для юриста это, возможно, плюс.