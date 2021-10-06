|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:22
ЛАД написав:
Что касается остальных Ваших доводов, то ответы на них содержатся в пункте 3.1 и подпункте 3.1.1 правил этого форума:
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA
Восхищают такие ссылки со стороны суперактивного кляузника.
Вообще-то, такое кляузничество характерно для вертухая ещё сталинских времён. Думал, сегодня такие раритеты уже не встречаются. Ан нет, жив курилка!
Я бы предположил, что у него крыша поехала, но он иногда выдает вполне нормальные посты на валютной ветке.
Плохо, что на форуме нельзя забанить (как юзерам, так и модерам) учетку на определенной ветке, только на всем финфоруме одновременно.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18336
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2230 раз.
- Подякували: 2987 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 жов, 2021 13:49
Starikan написав:
крыша поехала
Довольно частое явление, на самом деле. Человек может оставаться адекватным в фундаментальных знаниях, полученных давно и многолетне-применяемых им. Но совершено уехать кукухой в вопросах отношений с социумом, жизненных ценностей, здравого смысла в целом и т.д.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4945
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 1392 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:05
Hotab написав: ЛАД написав:
Не знаю, откуда у Истребина такие цифры.
Где-то из каких-то лабораторий,я так понял. Хотя не понимаю, каким образом.
Видели его следующее?
Сегодня получили 18817 положительных результатов ПЦР тестов. ......
.....
Меня сейчас смущают 2 вещи.
1. Сильное расхождение цифр Истребина и официальных. Раньше такого, вроде, не наблюдалось. Или я не обращал внимание?
2. По официальным данным последние дни(и, в частности, сегодня) число заболевших меньше, чем число выздоровевших. При росте, тем более быстром, числа новых случаев такого быть не должно. К сожалению, наш МОЗ не даёт число активных случаев. Или где-то есть (кроме ворлдметра)?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 19839
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4855 раз.
- Подякували: 4494 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:10
ЛАД написав:
2. По официальным данным последние дни(и, в частности, сегодня) число заболевших меньше, чем число выздоровевших. При росте, тем более быстром, числа новых случаев такого быть не должно.
Сложно сказать абсолютно точно. Как версия, руководители на местах очень не хотят красных зон, которые вот-вот могут появиться. Потому руководители на местах либо действительно "выздоравливают" своих пациентов, либо на бумаге. Уходя подальше от цифр локдаунов.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 4945
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 245 раз.
- Подякували: 1392 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:34
Хроника приближения к 50.
За последние 7 дней 1566 смертей, т.е. среднесуточное среднее 224 смерти.
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 5,15 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 6,39 смерти на 1 млн.
В "ужасном" вакцинированном Израиле за 7 дней 130 смертей, т.е. среднесуточное среднее 19 смертей.
В расчёте на 1 млн 1,99 смерти.
Т.е. от 2,5 до 3 с лишним раз меньше.
При куче стариков с массой хронических болячек.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 19839
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4855 раз.
- Подякували: 4494 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:39
IgA написав: Ромасик написав:
вы не то выделили: the highest incidence was among male patients between the ages of 16 and 29 years
Among more than 2.5 million vaccinated HCO members who were 16 years of age or older, 54 cases met the criteria for myocarditis.
A total of 76% of cases of myocarditis were described as mild and 22% as intermediate; 1 case was associated with cardiogenic shock. After a median follow-up of 83 days after the onset of myocarditis, 1 patient had been readmitted to the hospital, and 1 had died of an unknown cause after discharge.
практически как в лоторею выиграть, только наоборот
лотерея - это не заболеть после вакцинации, а по миокардиту раньше была инфа для этой возрастной группы, что риск миокардита в 6 раз выше, чем получить тяжелый ковид.
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3136
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 637 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:42
Hotab написав: ЛАД написав:
2. По официальным данным последние дни(и, в частности, сегодня) число заболевших меньше, чем число выздоровевших. При росте, тем более быстром, числа новых случаев такого быть не должно.
Сложно сказать абсолютно точно. Как версия, руководители на местах очень не хотят красных зон, которые вот-вот могут появиться. Потому руководители на местах либо действительно "выздоравливают" своих пациентов, либо на бумаге. Уходя подальше от цифр локдаунов.
Всё, конечно, возможно,
Но врать тоже надо хотя бы складно.
Такие нескладухи вызывают недоверие и к остальным данным.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 19839
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4855 раз.
- Подякували: 4494 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:44
Многие уже давно поняли, что ковид – это опасная болезнь для 60+. В этой категории заболевших происходит «естесственный» отбор среди неваксов или «лотерейный» среди ваксов. Для остальных категорий людей ковид опасен только осложнениями на имеющиеся в организме «больные места». От этого не застрахован никто – ни ваксы, ни непривитые. Вакцины от ковида на сегодня пока недостаточно изучены. Постоянно появляются какие-то нюансы по поводу их эффективности.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2133
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 790 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 жов, 2021 14:55
ЛАД написав:
Меня сейчас смущают 2 вещи.
1. Сильное расхождение цифр Истребина и официальных. Раньше такого, вроде, не наблюдалось. Или я не обращал внимание?
2. По официальным данным последние дни(и, в частности, сегодня) число заболевших меньше, чем число выздоровевших. При росте, тем более быстром, числа новых случаев такого быть не должно. К сожалению, наш МОЗ не даёт число активных случаев. Или где-то есть (кроме ворлдметра)?
Мы не знаем, как учитываются люди, которым тесты делают по нескольку раз. Если учитывать всех одинаково, то статистику надо делить на «пи» (есть такое научное выражение). Какой смысл оперировать неофициальными данными? Легче нагнетать и загонять?
К Истребину нет претензий, он сам признал, что его прогноз по официальным данным не сбылся.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 2133
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 790 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7766
|9543515
|
Чет 07 жов, 2021 10:47
Vic
|