RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3870387138723873

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
Мені вже зробили щеплення
64%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:22

  ЛАД написав:
Что касается остальных Ваших доводов, то ответы на них содержатся в пункте 3.1 и подпункте 3.1.1 правил этого форума:
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ФОРУМІВ на FINANCE.UA
Восхищают такие ссылки со стороны суперактивного кляузника.
Вообще-то, такое кляузничество характерно для вертухая ещё сталинских времён. Думал, сегодня такие раритеты уже не встречаются. Ан нет, жив курилка!

Я бы предположил, что у него крыша поехала, но он иногда выдает вполне нормальные посты на валютной ветке.
Плохо, что на форуме нельзя забанить (как юзерам, так и модерам) учетку на определенной ветке, только на всем финфоруме одновременно.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18336
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2230 раз.
Подякували: 2987 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 13:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:крыша поехала

Довольно частое явление, на самом деле. Человек может оставаться адекватным в фундаментальных знаниях, полученных давно и многолетне-применяемых им. Но совершено уехать кукухой в вопросах отношений с социумом, жизненных ценностей, здравого смысла в целом и т.д.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4945
З нами з: 15.02.09
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:05

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Не знаю, откуда у Истребина такие цифры.

Где-то из каких-то лабораторий,я так понял. Хотя не понимаю, каким образом.

Видели его следующее?


Сегодня получили 18817 положительных результатов ПЦР тестов. ......

.....

Меня сейчас смущают 2 вещи.
1. Сильное расхождение цифр Истребина и официальных. Раньше такого, вроде, не наблюдалось. Или я не обращал внимание?
2. По официальным данным последние дни(и, в частности, сегодня) число заболевших меньше, чем число выздоровевших. При росте, тем более быстром, числа новых случаев такого быть не должно. К сожалению, наш МОЗ не даёт число активных случаев. Или где-то есть (кроме ворлдметра)?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19839
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4855 раз.
Подякували: 4494 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:2. По официальным данным последние дни(и, в частности, сегодня) число заболевших меньше, чем число выздоровевших. При росте, тем более быстром, числа новых случаев такого быть не должно.

Сложно сказать абсолютно точно. Как версия, руководители на местах очень не хотят красных зон, которые вот-вот могут появиться. Потому руководители на местах либо действительно "выздоравливают" своих пациентов, либо на бумаге. Уходя подальше от цифр локдаунов.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4945
З нами з: 15.02.09
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:34

Хроника приближения к 50. :)
За последние 7 дней 1566 смертей, т.е. среднесуточное среднее 224 смерти.
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 5,15 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 6,39 смерти на 1 млн.

В "ужасном" вакцинированном Израиле за 7 дней 130 смертей, т.е. среднесуточное среднее 19 смертей.
В расчёте на 1 млн 1,99 смерти.
Т.е. от 2,5 до 3 с лишним раз меньше.
При куче стариков с массой хронических болячек.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19839
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4855 раз.
Подякували: 4494 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:39

  IgA написав:
  Ромасик написав:вы не то выделили: the highest incidence was among male patients between the ages of 16 and 29 years


Among more than 2.5 million vaccinated HCO members who were 16 years of age or older, 54 cases met the criteria for myocarditis.


A total of 76% of cases of myocarditis were described as mild and 22% as intermediate; 1 case was associated with cardiogenic shock. After a median follow-up of 83 days after the onset of myocarditis, 1 patient had been readmitted to the hospital, and 1 had died of an unknown cause after discharge.


практически как в лоторею выиграть, только наоборот

лотерея - это не заболеть после вакцинации, а по миокардиту раньше была инфа для этой возрастной группы, что риск миокардита в 6 раз выше, чем получить тяжелый ковид.
Ромасик
 
Повідомлень: 3136
З нами з: 30.03.15
Подякував: 637 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:42

  Hotab написав:
  ЛАД написав:2. По официальным данным последние дни(и, в частности, сегодня) число заболевших меньше, чем число выздоровевших. При росте, тем более быстром, числа новых случаев такого быть не должно.

Сложно сказать абсолютно точно. Как версия, руководители на местах очень не хотят красных зон, которые вот-вот могут появиться. Потому руководители на местах либо действительно "выздоравливают" своих пациентов, либо на бумаге. Уходя подальше от цифр локдаунов.

Всё, конечно, возможно,
Но врать тоже надо хотя бы складно.
Такие нескладухи вызывают недоверие и к остальным данным.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19839
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4855 раз.
Подякували: 4494 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:44

Многие уже давно поняли, что ковид – это опасная болезнь для 60+. В этой категории заболевших происходит «естесственный» отбор среди неваксов или «лотерейный» среди ваксов. Для остальных категорий людей ковид опасен только осложнениями на имеющиеся в организме «больные места». От этого не застрахован никто – ни ваксы, ни непривитые. Вакцины от ковида на сегодня пока недостаточно изучены. Постоянно появляются какие-то нюансы по поводу их эффективности.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2133
З нами з: 07.08.09
Подякував: 636 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 14:55

  ЛАД написав:Меня сейчас смущают 2 вещи.
1. Сильное расхождение цифр Истребина и официальных. Раньше такого, вроде, не наблюдалось. Или я не обращал внимание?
2. По официальным данным последние дни(и, в частности, сегодня) число заболевших меньше, чем число выздоровевших. При росте, тем более быстром, числа новых случаев такого быть не должно. К сожалению, наш МОЗ не даёт число активных случаев. Или где-то есть (кроме ворлдметра)?


Мы не знаем, как учитываются люди, которым тесты делают по нескольку раз. Если учитывать всех одинаково, то статистику надо делить на «пи» (есть такое научное выражение). Какой смысл оперировать неофициальными данными? Легче нагнетать и загонять?
К Истребину нет претензий, он сам признал, что его прогноз по официальным данным не сбылся.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2133
З нами з: 07.08.09
Подякував: 636 раз.
Подякували: 790 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3870387138723873
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Realist, zРадио, ЛАД і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 775, 776, 777
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7766 9543537
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 10:47
Vic

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.