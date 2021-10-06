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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3871387238733874

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
Мені вже зробили щеплення
64%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:К Истребину нет претензий, он сам признал, что его прогноз по официальным данным не сбылся.

Пока не сбылся. До 10.10 может и сбыться. Ваш очень не сбылся, хотя до 11.10 ещё есть время чтобы очень-очень не сбыться.
Тут вопрос иной: вы у него на странице , или здесь не готовы извиниться за оскорбления в его адрес, если завтра или послезавтра будет 16 тысяч?? Его ошибка (если она вообще будет) буквально 5%.
Сделаете ли выводы о том, стоит ли насыпать всяческого рода заочно на человека, а потом попадать самой же в лужу - это уже как решите.

То, как вы тут всех, кто прогнозировал "как в РФ" называли, то тоже мы вам прощаем. Мы от вас много и не ждали)))


  fler написав:Какой смысл оперировать неофициальными данными? Легче нагнетать и загонять?

Смысл может быть в его убеждении, что они более правдивы.
Как и для меня в этом же смысл оперировать избыточными смертями, чем оф.смертями от Ковид.
Как и для вас в этом же смысл, когда вы говорите ,что переболело на момент не 2% украинцев, а десятки.

Это только вам кажется, что более высокие цифры - это нагнетание. Для меня любые более правдивые цифры предпочтительнее, чём сладкие заниженные.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:13

  Hotab написав:
Тут вопрос иной: вы у него на странице , или здесь не готовы извиниться за оскорбления в его адрес, если завтра или послезавтра будет 16 тысяч??


Какие конкретно оскорбления я нанесла Истребину? Где доказательства? Не устали фантазировать?

П.С. О ваших постоянных ежедневных оскорблениях в адрес других форумчан я умолчу...
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:20

  Ромасик написав:а по миокардиту раньше была инфа для этой возрастной группы, что риск миокардита в 6 раз выше, чем получить тяжелый ковид.


http://medcolpo.lviv.ua/-covid-19/pereb ... -u-ditey-/

Лише у 3% дітей старше 15 років хвороба проходила важко або критично.


The highest incidence of myocarditis (10.69 cases per 100,000 persons; 95% CI, 6.93 to 14.46) was reported in male patients between the ages of 16 and 29 years.


3% против 10 случаев на 100 тыс - где тут в 6 раз выше? Может наоборот?

  Ромасик написав:лотерея - это не заболеть после вакцинации

Второй месяц маску ношу только в метро и то не всегда. Несмотря на продожающуюся вспышку дельты пока никакие видимых симптомов. И никаких миокардитов.
А у Вас судя по всему потери есть и не только нюха
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Какие конкретно оскорбления я нанесла Истребину?

Аа, точно!! Ваша публика так привыкла называть всех "перелякани" , "перешуганные" и т.д. , что называя человека, занимающегося ТОЧНЫМ прогнозированием развития ситуации "ковид-истериком" , уже и не замечаете. Ну нет, то и нет. Опять же, от вас многого никто не ждёт)).

Флер, так а что, ковидный путь РФ не повторим?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 15:55

  Hotab написав: Опять же, от вас многого никто не ждёт)).
Флер, так а что, ковидный путь РФ не повторим?))


Зачем тогда этот вопрос ко мне? Истребина спрашивайте.))
А если претендуете на умного, то возьмите ковидные графики РФ и Украины, сравните и спрогнозируйте :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Зачем тогда этот вопрос ко мне

Так именно потому, что даю вам шанс выглядеть разумнее и поменять свой оптимизм на реализм))
  fler написав:если претендуете на умного


Ненене, то только доктора наук. Куда мне.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 16:25

https://www.dw.com/ru/privivka-ot-koron ... a-59214714
  IgA написав:
  Ромасик написав:а по миокардиту раньше была инфа для этой возрастной группы, что риск миокардита в 6 раз выше, чем получить тяжелый ковид.


http://medcolpo.lviv.ua/-covid-19/pereb ... -u-ditey-/

Лише у 3% дітей старше 15 років хвороба проходила важко або критично.


The highest incidence of myocarditis (10.69 cases per 100,000 persons; 95% CI, 6.93 to 14.46) was reported in male patients between the ages of 16 and 29 years.


3% против 10 случаев на 100 тыс - где тут в 6 раз выше? Может наоборот?

  Ромасик написав:лотерея - это не заболеть после вакцинации

Второй месяц маску ношу только в метро и то не всегда. Несмотря на продожающуюся вспышку дельты пока никакие видимых симптомов. И никаких миокардитов.
А у Вас судя по всему потери есть и не только нюха

Я уже второй год так хожу. :lol: Да, иногда потери соплей есть
Ромасик
 
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Чет 07 жов, 2021 15:12
ЛОБ

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