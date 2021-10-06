fler написав:К Истребину нет претензий, он сам признал, что его прогноз по официальным данным не сбылся.
Пока не сбылся. До 10.10 может и сбыться. Ваш очень не сбылся, хотя до 11.10 ещё есть время чтобы очень-очень не сбыться. Тут вопрос иной: вы у него на странице , или здесь не готовы извиниться за оскорбления в его адрес, если завтра или послезавтра будет 16 тысяч?? Его ошибка (если она вообще будет) буквально 5%. Сделаете ли выводы о том, стоит ли насыпать всяческого рода заочно на человека, а потом попадать самой же в лужу - это уже как решите.
То, как вы тут всех, кто прогнозировал "как в РФ" называли, то тоже мы вам прощаем. Мы от вас много и не ждали)))
fler написав:Какой смысл оперировать неофициальными данными? Легче нагнетать и загонять?
Смысл может быть в его убеждении, что они более правдивы. Как и для меня в этом же смысл оперировать избыточными смертями, чем оф.смертями от Ковид. Как и для вас в этом же смысл, когда вы говорите ,что переболело на момент не 2% украинцев, а десятки.
Это только вам кажется, что более высокие цифры - это нагнетание. Для меня любые более правдивые цифры предпочтительнее, чём сладкие заниженные.
Лише у 3% дітей старше 15 років хвороба проходила важко або критично.
The highest incidence of myocarditis (10.69 cases per 100,000 persons; 95% CI, 6.93 to 14.46) was reported in male patients between the ages of 16 and 29 years.
3% против 10 случаев на 100 тыс - где тут в 6 раз выше? Может наоборот?
Ромасик написав:лотерея - это не заболеть после вакцинации
Второй месяц маску ношу только в метро и то не всегда. Несмотря на продожающуюся вспышку дельты пока никакие видимых симптомов. И никаких миокардитов. А у Вас судя по всему потери есть и не только нюха
fler написав:Какие конкретно оскорбления я нанесла Истребину?
Аа, точно!! Ваша публика так привыкла называть всех "перелякани" , "перешуганные" и т.д. , что называя человека, занимающегося ТОЧНЫМ прогнозированием развития ситуации "ковид-истериком" , уже и не замечаете. Ну нет, то и нет. Опять же, от вас многого никто не ждёт)).
Лише у 3% дітей старше 15 років хвороба проходила важко або критично.
The highest incidence of myocarditis (10.69 cases per 100,000 persons; 95% CI, 6.93 to 14.46) was reported in male patients between the ages of 16 and 29 years.
3% против 10 случаев на 100 тыс - где тут в 6 раз выше? Может наоборот?
Ромасик написав:лотерея - это не заболеть после вакцинации
Второй месяц маску ношу только в метро и то не всегда. Несмотря на продожающуюся вспышку дельты пока никакие видимых симптомов. И никаких миокардитов. А у Вас судя по всему потери есть и не только нюха
Я уже второй год так хожу. Да, иногда потери соплей есть