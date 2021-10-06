Додано: Чет 07 жов, 2021 15:01

fler написав: К Истребину нет претензий, он сам признал, что его прогноз по официальным данным не сбылся. К Истребину нет претензий, он сам признал, что его прогноз по официальным данным не сбылся.

fler написав: Какой смысл оперировать неофициальными данными? Легче нагнетать и загонять? Какой смысл оперировать неофициальными данными? Легче нагнетать и загонять?

Пока не сбылся. До 10.10 может и сбыться. Ваш, хотя до 11.10 ещё есть время чтобыТут вопрос иной: вы у него на странице , или здесь не готовы извиниться за оскорбления в его адрес, если завтра или послезавтра будет 16 тысяч?? Его ошибка (если она вообще будет) буквально 5%.Сделаете ли выводы о том, стоит ли насыпать всяческого рода заочно на человека, а потом попадать самой же в лужу - это уже как решите.То, как вы тут всех, кто прогнозировал "как в РФ" называли, то тоже мы вам прощаем. Мы от вас много и не ждали)))Смысл может быть в его убеждении, что они более правдивы.Как и для меня в этом же смысл оперировать избыточными смертями, чем оф.смертями от Ковид.Как и для вас в этом же смысл, когда вы говорите ,что переболело на момент не 2% украинцев, а десятки.Это только вам кажется, что более высокие цифры - это нагнетание. Для меня любые более правдивые цифры предпочтительнее, чём сладкие заниженные.