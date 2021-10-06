Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 жов, 2021 15:13
Hotab написав:
Тут вопрос иной: вы у него на странице , или здесь не готовы извиниться за оскорбления в его адрес, если завтра или послезавтра будет 16 тысяч??
Какие конкретно оскорбления я нанесла Истребину? Где доказательства? Не устали фантазировать?
П.С. О ваших постоянных ежедневных оскорблениях в адрес других форумчан я умолчу...
fler
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:20
Ромасик написав:
а по миокардиту раньше была инфа для этой возрастной группы, что риск миокардита в 6 раз выше, чем получить тяжелый ковид.
http://medcolpo.lviv.ua/-covid-19/pereb ... -u-ditey-/
Лише у 3% дітей старше 15 років хвороба проходила важко або критично.
The highest incidence of myocarditis (10.69 cases per 100,000 persons; 95% CI, 6.93 to 14.46) was reported in male patients between the ages of 16 and 29 years.
3% против 10 случаев на 100 тыс - где тут в 6 раз выше? Может наоборот?
Ромасик написав:
лотерея - это не заболеть после вакцинации
Второй месяц маску ношу только в метро и то не всегда. Несмотря на продожающуюся вспышку дельты пока никакие видимых симптомов. И никаких миокардитов.
А у Вас судя по всему потери есть и не только нюха
IgA
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:41
fler написав:
Какие конкретно оскорбления я нанесла Истребину?
Аа, точно!! Ваша публика так привыкла называть всех "перелякани" , "перешуганные" и т.д. , что называя человека, занимающегося ТОЧНЫМ прогнозированием развития ситуации "ковид-истериком" , уже и не замечаете. Ну нет, то и нет. Опять же, от вас многого никто не ждёт)).
Флер, так а что, ковидный путь РФ не повторим?))
Hotab
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Додано: Чет 07 жов, 2021 15:55
Hotab написав:
Опять же,
от вас многого никто не ждёт
)).
Флер, так а что, ковидный путь РФ не повторим?))
Зачем тогда этот вопрос ко мне? Истребина спрашивайте.))
А если претендуете на умного, то возьмите ковидные графики РФ и Украины, сравните и спрогнозируйте
fler
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:19
fler написав:
Зачем тогда этот вопрос ко мне
Так именно потому, что даю вам шанс выглядеть разумнее и поменять свой оптимизм на реализм))
fler написав:
если претендуете на умного
Ненене, то только доктора наук. Куда мне.
Hotab
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:36
Ромасик написав:
в исходной статье вывода о 6 раз не нашел, и сам математикой не упражнялся. Но, тогда когда это в первый раз увидел, долго пытался найти 6 раз.
У львівському Охматдиті - рекордна кількість дітей з коронавірусом
Ни разу не видел подобные новости про миокардит в Израиле.
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulation ... ctober2021
Fatigue was the most common symptom reported as part of individuals' experience of long COVID (56% of those with self-reported long COVID), followed by shortness of breath (40%), loss of smell (32%), and
difficulty concentrating (31%).
похоже Ваш случай
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IgA
в Чет 07 жов, 2021 16:38, всього редагувалось 1 раз.
IgA
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Додано: Чет 07 жов, 2021 16:55
Ромасик написав:
Считать его ошибку ранова-то
Че эт? Больше то ошибка не будет, если будет вообще.
Ромасик написав:
а если не будет?
Думаешь Флер будет визжать от радости ,что не она облажалась? Не исключено))
Ромасик написав:
Кумир сдался
В каком месте?? Когда сказал, что
пока что
прогноз не сбылся?.
Не, Ромаха, ты лучше ширнись. Так складывать слова в предложения - это далеко не только тахикардия по тебе вальнула после болезни.
Hotab
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Додано: Чет 07 жов, 2021 17:15
Ромасик написав:
Ромаха - тебе рюмка явно не дает покоя
Есть такое. Как только читаю от тебя "гейропка", так сразу и представляю тебя пострадавшего. Хотя может там не из детства, а в самой Европе тебя отловили и надругались.
Кто-то видел решения по локдауну в Херсонской и Харьковской?
На текущий момент вот что читаю:
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0827559851
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Hotab
в Чет 07 жов, 2021 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Додано: Чет 07 жов, 2021 17:39
чик
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Додано: Чет 07 жов, 2021 17:57
что-то новое есть?
Ромасик
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