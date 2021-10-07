RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3872387338743875

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
Мені вже зробили щеплення
64%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Кто-то видел решения по локдауну в Херсонской и Харьковской?


Там ще додаткові обмеження, а не локдаун.
У Харкові посилили карантин https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-kharkovi-po ... antin.html
А в цей час
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники:
центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Наказ набирає чинність через місяць з дня публікації — тих, хто не щепиться протягом цього періоду, відсторонять від роботи без збереження зарплати https://nv.ua/ukr/ukraine/events/obov-y ... 88090.html.

Чим моя пропозиція позбавляти групу ризику пенсії понад мінімалку гірша за позбавлення зарплати невакцинованих педагогів від 20 років?
В той час як, наприклад,
В агентстві охорони здоровʼя Швеції заявили, що щонайменше до 1 грудня використання вакцини Moderna для громадян, молодших за 30 років, буде тимчасово зупинено. До такого рішення призвело зростання кількості випадків побічних ефектів серед молоді. https://wz.lviv.ua/news/444086-cherez-z ... tsynatsiiu
в нас їх женуть колотись.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4573
З нами з: 19.04.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:33

  чик написав:https://www.youtube.com/watch?v=x6R10yn_EOw

Очередная жертва соцсетей.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18337
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2230 раз.
Подякували: 2987 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:39

  Ой+ написав:В той час як, наприклад,
В агентстві охорони здоровʼя Швеції заявили, що щонайменше до 1 грудня використання вакцини Moderna для громадян, молодших за 30 років, буде тимчасово зупинено. До такого рішення призвело зростання кількості випадків побічних ефектів серед молоді. https://wz.lviv.ua/news/444086-cherez-z ... tsynatsiiu
в нас їх женуть колотись.

В Украине ковид это вопрос не медицины, а финансов и политики (распилов и дележки потоков). Вот и получается "борьба с вирусом" немного нелогичная. А всё потому, что с вирусом никто и не борется (кроме медперсонала, который в заложниках), а делят и перераспределяют потоки.
А то, что "вакцина" (как и остальная "борьба") возможно не помогает, или даже вредит - не имеет значения
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15384
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8481 раз.
Подякували: 4100 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:А то, что "вакцина" (как и остальная "борьба") возможно не помогает, или даже вредит

Зато огромное значение имеет, как вредят вот такие. Льют крокодильи слезы,как устал персонал больниц, и одновременно помогают их заполнять своей антиваксовской пропагандой. Виссарионович расстрелял бы сходу за первое же нажатие клавиши.
Можно, конечно, порассуждать о целесообразности или не целесообразности вакцинации определенных возрастных или социальных групп, но затихает эта вся движуха только тогда, когда вакцинировано подавляющее большинство, а особенно активные распространители. И ни одна страна не доказала обратное или показала иной путь.
Зато наша страна вместе с эрэфией показала, как не надо делать.
Я искренне хочу, чтобы прекратилась любая принудительная вакцинация и одновременно мы не уходили ни на какие ограничения. Хочу, чтобы все безмозглые увидели, чем оно закончится.
Сколько выдохнет. Мне не жалко никого из тех, кто не нажил к старости лет мозг и слушает таких вот вкладчиков с ромасиками. Я ЗА такой эксперимент. Но потом озверелым от горя родственникам показать пальцем на вот этих агитаторов . Чтоб они своими руками их разорвали.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4952
З нами з: 15.02.09
Подякував: 245 раз.
Подякували: 1393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:21

  Ой+ написав:Там ще додаткові обмеження, а не локдаун.
У Харкові посилили карантин https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-kharkovi-po ... antin.html



как думаете, перед выборами отменят? :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2627
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:29

  Ой+ написав:
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники:...
Наказ набирає чинність через місяць з дня публікації — тих, хто не щепиться протягом цього періоду, відсторонять від роботи без збереження зарплати https://nv.ua/ukr/ukraine/events/obov-y ... 88090.html.


Профсоюз работников образования и науки Украины резко негативно отнесся к приказу Минздрава об обязательной вакцинации чиновников и педагогов против COVID-19 и напомнил, что прививки являются добровольными, а меры принуждения к ним - неправомерными.
Напомним, что Минздрав не включил медиков в список профессий, представители которых обязательно должны пройти курс вакцинации. Глава ведомства Виктор Ляшко объяснил это тем, что 80% медиков и так привиты.
В то же время отметим, что многие медики негативно относятся к вакцинации против коронавируса.
https://apostrophe.ua/news/society/2021 ... nie/246000
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 07.08.09
Подякував: 636 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3872387338743875
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 775, 776, 777
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7768 9585079
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 жов, 2021 15:12
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22946)
07.10.2021 20:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.