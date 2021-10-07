Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники: центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності. Наказ набирає чинність через місяць з дня публікації — тих, хто не щепиться протягом цього періоду, відсторонять від роботи без збереження зарплати https://nv.ua/ukr/ukraine/events/obov-y ... 88090.html.
Чим моя пропозиція позбавляти групу ризику пенсії понад мінімалку гірша за позбавлення зарплати невакцинованих педагогів від 20 років? В той час як, наприклад,
В агентстві охорони здоровʼя Швеції заявили, що щонайменше до 1 грудня використання вакцини Moderna для громадян, молодших за 30 років, буде тимчасово зупинено. До такого рішення призвело зростання кількості випадків побічних ефектів серед молоді. https://wz.lviv.ua/news/444086-cherez-z ... tsynatsiiu
В агентстві охорони здоровʼя Швеції заявили, що щонайменше до 1 грудня використання вакцини Moderna для громадян, молодших за 30 років, буде тимчасово зупинено. До такого рішення призвело зростання кількості випадків побічних ефектів серед молоді. https://wz.lviv.ua/news/444086-cherez-z ... tsynatsiiu
в нас їх женуть колотись.
В Украине ковид это вопрос не медицины, а финансов и политики (распилов и дележки потоков). Вот и получается "борьба с вирусом" немного нелогичная. А всё потому, что с вирусом никто и не борется (кроме медперсонала, который в заложниках), а делят и перераспределяют потоки. А то, что "вакцина" (как и остальная "борьба") возможно не помогает, или даже вредит - не имеет значения
Вкладчик1234 написав:А то, что "вакцина" (как и остальная "борьба") возможно не помогает, или даже вредит
Зато огромное значение имеет, как вредят вот такие. Льют крокодильи слезы,как устал персонал больниц, и одновременно помогают их заполнять своей антиваксовской пропагандой. Виссарионович расстрелял бы сходу за первое же нажатие клавиши. Можно, конечно, порассуждать о целесообразности или не целесообразности вакцинации определенных возрастных или социальных групп, но затихает эта вся движуха только тогда, когда вакцинировано подавляющее большинство, а особенно активные распространители. И ни одна страна не доказала обратное или показала иной путь. Зато наша страна вместе с эрэфией показала, как не надо делать. Я искренне хочу, чтобы прекратилась любая принудительная вакцинация и одновременно мы не уходили ни на какие ограничения. Хочу, чтобы все безмозглые увидели, чем оно закончится. Сколько выдохнет. Мне не жалко никого из тех, кто не нажил к старости лет мозг и слушает таких вот вкладчиков с ромасиками. Я ЗА такой эксперимент. Но потом озверелым от горя родственникам показать пальцем на вот этих агитаторов . Чтоб они своими руками их разорвали.
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники:... Наказ набирає чинність через місяць з дня публікації — тих, хто не щепиться протягом цього періоду, відсторонять від роботи без збереження зарплати https://nv.ua/ukr/ukraine/events/obov-y ... 88090.html.
Профсоюз работников образования и науки Украины резко негативно отнесся к приказу Минздрава об обязательной вакцинации чиновников и педагогов против COVID-19 и напомнил, что прививки являются добровольными, а меры принуждения к ним - неправомерными. Напомним, что Минздрав не включил медиков в список профессий, представители которых обязательно должны пройти курс вакцинации. Глава ведомства Виктор Ляшко объяснил это тем, что 80% медиков и так привиты. В то же время отметим, что многие медики негативно относятся к вакцинации против коронавируса. https://apostrophe.ua/news/society/2021 ... nie/246000