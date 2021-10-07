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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3873387438753876>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
Мені вже зробили щеплення
64%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Кто-то видел решения по локдауну в Херсонской и Харьковской?


Там ще додаткові обмеження, а не локдаун.
У Харкові посилили карантин https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-kharkovi-po ... antin.html
А в цей час
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники:
центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Наказ набирає чинність через місяць з дня публікації — тих, хто не щепиться протягом цього періоду, відсторонять від роботи без збереження зарплати https://nv.ua/ukr/ukraine/events/obov-y ... 88090.html.

Чим моя пропозиція позбавляти групу ризику пенсії понад мінімалку гірша за позбавлення зарплати невакцинованих педагогів від 20 років?
В той час як, наприклад,
В агентстві охорони здоровʼя Швеції заявили, що щонайменше до 1 грудня використання вакцини Moderna для громадян, молодших за 30 років, буде тимчасово зупинено. До такого рішення призвело зростання кількості випадків побічних ефектів серед молоді. https://wz.lviv.ua/news/444086-cherez-z ... tsynatsiiu
в нас їх женуть колотись.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:33

  чик написав:https://www.youtube.com/watch?v=x6R10yn_EOw

Очередная жертва соцсетей.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:39

  Ой+ написав:В той час як, наприклад,
В агентстві охорони здоровʼя Швеції заявили, що щонайменше до 1 грудня використання вакцини Moderna для громадян, молодших за 30 років, буде тимчасово зупинено. До такого рішення призвело зростання кількості випадків побічних ефектів серед молоді. https://wz.lviv.ua/news/444086-cherez-z ... tsynatsiiu
в нас їх женуть колотись.

В Украине ковид это вопрос не медицины, а финансов и политики (распилов и дележки потоков). Вот и получается "борьба с вирусом" немного нелогичная. А всё потому, что с вирусом никто и не борется (кроме медперсонала, который в заложниках), а делят и перераспределяют потоки.
А то, что "вакцина" (как и остальная "борьба") возможно не помогает, или даже вредит - не имеет значения
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 18:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:А то, что "вакцина" (как и остальная "борьба") возможно не помогает, или даже вредит

Зато огромное значение имеет, как вредят вот такие. Льют крокодильи слезы,как устал персонал больниц, и одновременно помогают их заполнять своей антиваксовской пропагандой. Виссарионович расстрелял бы сходу за первое же нажатие клавиши.
Можно, конечно, порассуждать о целесообразности или не целесообразности вакцинации определенных возрастных или социальных групп, но затихает эта вся движуха только тогда, когда вакцинировано подавляющее большинство, а особенно активные распространители. И ни одна страна не доказала обратное или показала иной путь.
Зато наша страна вместе с эрэфией показала, как не надо делать.
Я искренне хочу, чтобы прекратилась любая принудительная вакцинация и одновременно мы не уходили ни на какие ограничения. Хочу, чтобы все безмозглые увидели, чем оно закончится.
Сколько выдохнет. Мне не жалко никого из тех, кто не нажил к старости лет мозг и слушает таких вот вкладчиков с ромасиками. Я ЗА такой эксперимент. Но потом озверелым от горя родственникам показать пальцем на вот этих агитаторов . Чтоб они своими руками их разорвали.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:21

  Ой+ написав:Там ще додаткові обмеження, а не локдаун.
У Харкові посилили карантин https://zn.ua/ukr/UKRAINE/u-kharkovi-po ... antin.html



как думаете, перед выборами отменят? :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:29

  Ой+ написав:
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники:...
Наказ набирає чинність через місяць з дня публікації — тих, хто не щепиться протягом цього періоду, відсторонять від роботи без збереження зарплати https://nv.ua/ukr/ukraine/events/obov-y ... 88090.html.


Профсоюз работников образования и науки Украины резко негативно отнесся к приказу Минздрава об обязательной вакцинации чиновников и педагогов против COVID-19 и напомнил, что прививки являются добровольными, а меры принуждения к ним - неправомерными.
Напомним, что Минздрав не включил медиков в список профессий, представители которых обязательно должны пройти курс вакцинации. Глава ведомства Виктор Ляшко объяснил это тем, что 80% медиков и так привиты.
В то же время отметим, что многие медики негативно относятся к вакцинации против коронавируса.
https://apostrophe.ua/news/society/2021 ... nie/246000
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Це ще тільки початок . От коли реально не будуть оплачувати , допускати на роботу , чи в транспорт - тоді буде просто вал всього - від звернень у всі судові інстанції до маніфестацій та мікромайданів ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:42

  fler написав:Глава ведомства Виктор Ляшко объяснил это тем, что 80% медиков и так привиты.

Допустим, что сейчас - да (и то, сомнительно) - а через полгода они такие же "диссиденты" как и все. И что, им добровольно-принудительно прививаться не надо, а учителям надо?
Кашель лаврова
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:44

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:А то, что "вакцина" (как и остальная "борьба") возможно не помогает, или даже вредит

Зато огромное значение имеет, как вредят вот такие. Льют крокодильи слезы,как устал персонал больниц, и одновременно помогают их заполнять своей антиваксовской пропагандой. Виссарионович расстрелял бы сходу за первое же нажатие клавиши.
Можно, конечно, порассуждать о целесообразности или не целесообразности вакцинации определенных возрастных или социальных групп, но затихает эта вся движуха только тогда, когда вакцинировано подавляющее большинство, а особенно активные распространители. И ни одна страна не доказала обратное или показала иной путь.
Зато наша страна вместе с эрэфией показала, как не надо делать.
Я искренне хочу, чтобы прекратилась любая принудительная вакцинация и одновременно мы не уходили ни на какие ограничения. Хочу, чтобы все безмозглые увидели, чем оно закончится.
Сколько выдохнет. Мне не жалко никого из тех, кто не нажил к старости лет мозг и слушает таких вот вкладчиков с ромасиками. Я ЗА такой эксперимент. Но потом озверелым от горя родственникам показать пальцем на вот этих агитаторов . Чтоб они своими руками их разорвали.

зачем эти истерики?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:а через полгода они такие же "диссиденты"

Так на всю жизнь же!! Хоть переболел, хоть вакцинация, "все уже имеют антитела, но от нас это скрывают". Да? Не ты ли пел сегодня??

  Ромасик написав:зачем эти истерики

Чтобы такие как ты умели нести ответственность за свои действия.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 жов, 2021 19:46, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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