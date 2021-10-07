Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники:... Наказ набирає чинність через місяць з дня публікації — тих, хто не щепиться протягом цього періоду, відсторонять від роботи без збереження зарплати https://nv.ua/ukr/ukraine/events/obov-y ... 88090.html.
Профсоюз работников образования и науки Украины резко негативно отнесся к приказу Минздрава об обязательной вакцинации чиновников и педагогов против COVID-19 и напомнил, что прививки являются добровольными, а меры принуждения к ним - неправомерными. Напомним, что Минздрав не включил медиков в список профессий, представители которых обязательно должны пройти курс вакцинации. Глава ведомства Виктор Ляшко объяснил это тем, что 80% медиков и так привиты. В то же время отметим, что многие медики негативно относятся к вакцинации против коронавируса. https://apostrophe.ua/news/society/2021 ... nie/246000
там еще нет ВР, судей, прокуроров и пласмасовых. Не берегут себя
Столкнулся с интересной ситуацией: В РФ тяжелым выставляют диагнозы порой не состыковующимися с ковидом. Например: "панкриотит" причина смерти: "отказали органы пищеварения".(трое суток под ИВЛ) К сожалению имею опыт подобного и с нашими шкуродёрами... (причина банальна: - статистика регулируется сверху) Кто сталкивался с подобным у нас, и в каком виде? Именно с ковидом?
fler написав:Глава ведомства Виктор Ляшко объяснил это тем, что 80% медиков и так привиты.
Допустим, что сейчас - да (и то, сомнительно) - а через полгода они такие же "диссиденты" как и все. И что, им добровольно-принудительно прививаться не надо, а учителям надо? Кашель лаврова
Логика железная Медики находятся в постоянном контакте с больными, сами часто болеют - им не обязательно вакцинироваться. Или они что-то знают На пенсов приходится 80% смертей от ковида и они же создают основную нагрузку на больницы. Им не обязательно вакцинироваться. Или темпы снижения нагрузки на ПФ гораздо важнее
fler написав:Логика железная Медики находятся в постоянном контакте с больными, сами часто болеют - им не обязательно вакцинироваться. Или они что-то знают На пенсов приходится 80% смертей от ковида и они же создают основную нагрузку на больницы. Им не обязательно вакцинироваться. Или темпы снижения нагрузки на ПФ гораздо важнее (об этом сегодня Шмыгаль отчитался перед МВФ - "о сокращении бюджета")
Сейчас ковидные резко "молодеют" - и это не шутка. Школа "помогает", погода, отопление,....
Отдельно: "вакцинация" по аналогу Израильской(ого продолжения - третей вакцинации) - может стать "постоянной", до отработки варианта тотального вакционирования, с целью стабилизации ситуации - что является откровенным бредом, но реальной перспективой.