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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3873387438753876

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
Мені вже зробили щеплення
64%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:45

  fler написав:
  Ой+ написав:
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники:...
Наказ набирає чинність через місяць з дня публікації — тих, хто не щепиться протягом цього періоду, відсторонять від роботи без збереження зарплати https://nv.ua/ukr/ukraine/events/obov-y ... 88090.html.


Профсоюз работников образования и науки Украины резко негативно отнесся к приказу Минздрава об обязательной вакцинации чиновников и педагогов против COVID-19 и напомнил, что прививки являются добровольными, а меры принуждения к ним - неправомерными.
Напомним, что Минздрав не включил медиков в список профессий, представители которых обязательно должны пройти курс вакцинации. Глава ведомства Виктор Ляшко объяснил это тем, что 80% медиков и так привиты.
В то же время отметим, что многие медики негативно относятся к вакцинации против коронавируса.
https://apostrophe.ua/news/society/2021 ... nie/246000

там еще нет ВР, судей, прокуроров и пласмасовых. Не берегут себя
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:47

  Ромасик написав:зачем эти истерики?

Без бустера не имеет морального права поучать :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:47

  Hotab написав:
  Ромасик написав:зачем эти истерики

Чтобы такие как ты умели нести ответственность за свои действия.

какие именно?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 19:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Ну от шведи спробували пройти свою дорогу - як виявилося не дуже вдало ... На зараз Швеція має 65 % повністю вакцинованих і 70 % частково .
А нам треба обов"язково свій шлях невідомо куди ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Столкнулся с интересной ситуацией:
В РФ тяжелым выставляют диагнозы порой не состыковующимися с ковидом.
Например: "панкриотит"
причина смерти: "отказали органы пищеварения".(трое суток под ИВЛ)
К сожалению имею опыт подобного и с нашими шкуродёрами...
(причина банальна: - статистика регулируется сверху)
Кто сталкивался с подобным у нас, и в каком виде?
Именно с ковидом?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:16

  Вкладчик1234 написав:
  fler написав:Глава ведомства Виктор Ляшко объяснил это тем, что 80% медиков и так привиты.

Допустим, что сейчас - да (и то, сомнительно) - а через полгода они такие же "диссиденты" как и все. И что, им добровольно-принудительно прививаться не надо, а учителям надо?
Кашель лаврова


Логика железная :wink:
Медики находятся в постоянном контакте с больными, сами часто болеют - им не обязательно вакцинироваться. Или они что-то знают :roll:
На пенсов приходится 80% смертей от ковида и они же создают основную нагрузку на больницы. Им не обязательно вакцинироваться.
Или темпы снижения нагрузки на ПФ гораздо важнее :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 20:26

  fler написав:Логика железная :wink:
Медики находятся в постоянном контакте с больными, сами часто болеют - им не обязательно вакцинироваться. Или они что-то знают :roll:
На пенсов приходится 80% смертей от ковида и они же создают основную нагрузку на больницы. Им не обязательно вакцинироваться.
Или темпы снижения нагрузки на ПФ гораздо важнее :roll:(об этом сегодня Шмыгаль отчитался перед МВФ - "о сокращении бюджета")

Сейчас ковидные резко "молодеют" - и это не шутка.
Школа "помогает", погода, отопление,....

Отдельно: "вакцинация" по аналогу Израильской(ого продолжения - третей вакцинации) - может стать "постоянной", до отработки варианта тотального вакционирования, с целью стабилизации ситуации - что является откровенным бредом, но реальной перспективой.

О каком ПФ? https://gordonua.com/news/money/vse-gov ... 75603.html
Вы реально представляете % падения рождаемости?
А у нас она приходится на вторую "послевоенную волну".
Только теперь по всему миру.
Kudrjavuy
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