Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають співробітники:... Наказ набирає чинність через місяць з дня публікації — тих, хто не щепиться протягом цього періоду, відсторонять від роботи без збереження зарплати https://nv.ua/ukr/ukraine/events/obov-y ... 88090.html.
Профсоюз работников образования и науки Украины резко негативно отнесся к приказу Минздрава об обязательной вакцинации чиновников и педагогов против COVID-19 и напомнил, что прививки являются добровольными, а меры принуждения к ним - неправомерными. Напомним, что Минздрав не включил медиков в список профессий, представители которых обязательно должны пройти курс вакцинации. Глава ведомства Виктор Ляшко объяснил это тем, что 80% медиков и так привиты. В то же время отметим, что многие медики негативно относятся к вакцинации против коронавируса. https://apostrophe.ua/news/society/2021 ... nie/246000
там еще нет ВР, судей, прокуроров и пласмасовых. Не берегут себя
Столкнулся с интересной ситуацией: В РФ тяжелым выставляют диагнозы порой не состыковующимися с ковидом. Например: "панкриотит" причина смерти: "отказали органы пищеварения".(трое суток под ИВЛ) К сожалению имею опыт подобного и с нашими шкуродёрами... (причина банальна: - статистика регулируется сверху) Кто сталкивался с подобным у нас, и в каком виде? Именно с ковидом?
fler написав:Глава ведомства Виктор Ляшко объяснил это тем, что 80% медиков и так привиты.
Допустим, что сейчас - да (и то, сомнительно) - а через полгода они такие же "диссиденты" как и все. И что, им добровольно-принудительно прививаться не надо, а учителям надо? Кашель лаврова
Логика железная Медики находятся в постоянном контакте с больными, сами часто болеют - им не обязательно вакцинироваться. Или они что-то знают На пенсов приходится 80% смертей от ковида и они же создают основную нагрузку на больницы. Им не обязательно вакцинироваться. Или темпы снижения нагрузки на ПФ гораздо важнее
fler написав:Логика железная Медики находятся в постоянном контакте с больными, сами часто болеют - им не обязательно вакцинироваться. Или они что-то знают На пенсов приходится 80% смертей от ковида и они же создают основную нагрузку на больницы. Им не обязательно вакцинироваться. Или темпы снижения нагрузки на ПФ гораздо важнее (об этом сегодня Шмыгаль отчитался перед МВФ - "о сокращении бюджета")
Сейчас ковидные резко "молодеют" - и это не шутка. Школа "помогает", погода, отопление,....
Отдельно: "вакцинация" по аналогу Израильской(ого продолжения - третей вакцинации) - может стать "постоянной", до отработки варианта тотального вакционирования, с целью стабилизации ситуации - что является откровенным бредом, но реальной перспективой.
В агентстві охорони здоровʼя Швеції заявили, що щонайменше до 1 грудня використання вакцини Moderna для громадян, молодших за 30 років, буде тимчасово зупинено. До такого рішення призвело зростання кількості випадків побічних ефектів серед молоді. https://wz.lviv.ua/news/444086-cherez-z ... tsynatsiiu
в нас їх женуть колотись.
Может, так и есть. Но плохо, что наши журналисты имеют низкую профессиональную подготовку да и вообще низкий общий уровень. Уж журналисты могли бы знать, что положено давать ссылку на материал, а не писать
Про це повідомляє агентство Associated Press.
Если будет время, попробую найти источник, изложению lviv.ua не очень доверяю.
ЛАД написав:yama В поддержку Вашей агитации в пользу вакцины от гриппа:
Новое исследование выявило поразительный эффект вакцины от гриппа, которая может снизить риск развития деменции на 14 процентов. Но похоже, это работает, только если вакцинироваться как минимум шесть лет подряд.
потому что для меня как показала практика грипп более опасен чем ковид ... утрата работоспособности на более длительный срок , конечно если сомелье повар дегустатор тогда да - ковид страшней гриппа в моей вековой групе