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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3874387538763877

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 81
Мені вже зробили щеплення
64%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
7
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 23:01

  yama написав:
  ЛАД написав:yama
В поддержку Вашей агитации в пользу вакцины от гриппа:
Новое исследование выявило поразительный эффект вакцины от гриппа, которая может снизить риск развития деменции на 14 процентов. Но похоже, это работает, только если вакцинироваться как минимум шесть лет подряд.

https://detaly.co.il/novoe-issledovanie-vyyavilo-porazitelnyj-effekt-privivki-ot-grippa/

потому что для меня как показала практика грипп более опасен чем ковид ... :mrgreen: утрата работоспособности на более длительный срок

Вполне возможно.
Или благодаря индивидуальным особенностям организма, или просто повезло с ковидом (схватили малую дозу).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 23:04

  fler написав:......
На пенсов приходится 80% смертей от ковида и они же создают основную нагрузку на больницы. Им не обязательно вакцинироваться.
Или темпы снижения нагрузки на ПФ гораздо важнее :roll:

Им обязательно.
Но Кабмин их обязать не может.
И Вы как доктор наук это прекрасно понимаете.
Кстати, Вы так и не написали, каких наук.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 23:14

  Kudrjavuy написав:Столкнулся с интересной ситуацией:
В РФ тяжелым выставляют диагнозы порой не состыковующимися с ковидом.
Например: "панкриотит"
причина смерти: "отказали органы пищеварения".(трое суток под ИВЛ)
К сожалению имею опыт подобного и с нашими шкуродёрами...
(причина банальна: - статистика регулируется сверху)
Кто сталкивался с подобным у нас, и в каком виде?
Именно с ковидом?

У нас хватает такого.
ПЦР отрицательный - в ковидное отделение ложить нельзя.
Характерная для Ковида динамика уже в больнице, но ПЦР опять отрицательный - и опять в ковидное нельзя.
Нет положительного ПЦР - финансирование на лечение против Ковида больница не получает. Делают третий ПЦР - и он отрицательный.
Правдами-неправдами заказывают родственникам или банально выпрашивают остатки медикаментов в больничном ковидарии. Лечат таких в отдельной палате реанимации, чтобы не заразить остальных. Без положенных защитных костюмов у персонала.
Матовое стекло... Кислород... ПЦР... Опять отрицательный.
ИВЛ... ПЦР отрицательный.
Ушел.
В Киеве паталогоанатомы еще могут взять ткани и все же подтвердить Ковид.
В глубинке обычно не заморачиваются. Полиорганка... Пиши, что хочешь.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 23:51

antey1969
Чем можно объяснить многократный отрицательный ПЦР?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 23:52

Что касается Харькова.
Городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассмотрела вопрос о введении дополнительных карантинных ограничений.

Городская КТЭБ собралась сразу после того, как состоялось заседание государственной КТЭБ. С полуночи воскресенья 10 октября в городе начнут действовать правила "оранжевой" зоны карантина.
............
В первую очередь, обратить внимание на театры, кинотеатры — это 50 процентов заполняемость. Городской транспорт, метрополитен — сидячие места, все в масочном режиме. Вопросы, связанные с развлекательными и торговыми центрами — в обязательном порядке масочный режим. Вопросы, связанные непосредственно по массовым мероприятиям — мы рекомендуем отложить все массовые мероприятия. Вопрос по здравоохранению — создать бесперебойную вакцинацию и самое главное, тестирование населения", — сообщил заместитель Харьковского городского головы Андрей Руденко.

Харьковские школы будут работать так же, как и сейчас. В ресторанах и кафе сертификаты вакцинации требовать не будут. В спортзалах и бассейнах так же, как и в кинотеатрах, будет действовать правило о заполняемости на 50 %.

https://2day.kh.ua/kharkow/kharkov-uzhestochaet-karantin-no-my-ne-v-krasnoy-zone-novye-pravila-zhizni
ЛАД
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