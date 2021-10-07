ЛАД написав:yama В поддержку Вашей агитации в пользу вакцины от гриппа:
Новое исследование выявило поразительный эффект вакцины от гриппа, которая может снизить риск развития деменции на 14 процентов. Но похоже, это работает, только если вакцинироваться как минимум шесть лет подряд.
Kudrjavuy написав:Столкнулся с интересной ситуацией: В РФ тяжелым выставляют диагнозы порой не состыковующимися с ковидом. Например: "панкриотит" причина смерти: "отказали органы пищеварения".(трое суток под ИВЛ) К сожалению имею опыт подобного и с нашими шкуродёрами... (причина банальна: - статистика регулируется сверху) Кто сталкивался с подобным у нас, и в каком виде? Именно с ковидом?
У нас хватает такого. ПЦР отрицательный - в ковидное отделение ложить нельзя. Характерная для Ковида динамика уже в больнице, но ПЦР опять отрицательный - и опять в ковидное нельзя. Нет положительного ПЦР - финансирование на лечение против Ковида больница не получает. Делают третий ПЦР - и он отрицательный. Правдами-неправдами заказывают родственникам или банально выпрашивают остатки медикаментов в больничном ковидарии. Лечат таких в отдельной палате реанимации, чтобы не заразить остальных. Без положенных защитных костюмов у персонала. Матовое стекло... Кислород... ПЦР... Опять отрицательный. ИВЛ... ПЦР отрицательный. Ушел. В Киеве паталогоанатомы еще могут взять ткани и все же подтвердить Ковид. В глубинке обычно не заморачиваются. Полиорганка... Пиши, что хочешь.
Городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассмотрела вопрос о введении дополнительных карантинных ограничений.
Городская КТЭБ собралась сразу после того, как состоялось заседание государственной КТЭБ. С полуночи воскресенья 10 октября в городе начнут действовать правила "оранжевой" зоны карантина. ............ В первую очередь, обратить внимание на театры, кинотеатры — это 50 процентов заполняемость. Городской транспорт, метрополитен — сидячие места, все в масочном режиме. Вопросы, связанные с развлекательными и торговыми центрами — в обязательном порядке масочный режим. Вопросы, связанные непосредственно по массовым мероприятиям — мы рекомендуем отложить все массовые мероприятия. Вопрос по здравоохранению — создать бесперебойную вакцинацию и самое главное, тестирование населения", — сообщил заместитель Харьковского городского головы Андрей Руденко.
Харьковские школы будут работать так же, как и сейчас. В ресторанах и кафе сертификаты вакцинации требовать не будут. В спортзалах и бассейнах так же, как и в кинотеатрах, будет действовать правило о заполняемости на 50 %.