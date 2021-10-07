ЛАД написав:yama В поддержку Вашей агитации в пользу вакцины от гриппа:
Новое исследование выявило поразительный эффект вакцины от гриппа, которая может снизить риск развития деменции на 14 процентов. Но похоже, это работает, только если вакцинироваться как минимум шесть лет подряд.
Kudrjavuy написав:Столкнулся с интересной ситуацией: В РФ тяжелым выставляют диагнозы порой не состыковующимися с ковидом. Например: "панкриотит" причина смерти: "отказали органы пищеварения".(трое суток под ИВЛ) К сожалению имею опыт подобного и с нашими шкуродёрами... (причина банальна: - статистика регулируется сверху) Кто сталкивался с подобным у нас, и в каком виде? Именно с ковидом?
У нас хватает такого. ПЦР отрицательный - в ковидное отделение ложить нельзя. Характерная для Ковида динамика уже в больнице, но ПЦР опять отрицательный - и опять в ковидное нельзя. Нет положительного ПЦР - финансирование на лечение против Ковида больница не получает. Делают третий ПЦР - и он отрицательный. Правдами-неправдами заказывают родственникам или банально выпрашивают остатки медикаментов в больничном ковидарии. Лечат таких в отдельной палате реанимации, чтобы не заразить остальных. Без положенных защитных костюмов у персонала. Матовое стекло... Кислород... ПЦР... Опять отрицательный. ИВЛ... ПЦР отрицательный. Ушел. В Киеве паталогоанатомы еще могут взять ткани и все же подтвердить Ковид. В глубинке обычно не заморачиваются. Полиорганка... Пиши, что хочешь.
Городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассмотрела вопрос о введении дополнительных карантинных ограничений.
Городская КТЭБ собралась сразу после того, как состоялось заседание государственной КТЭБ. С полуночи воскресенья 10 октября в городе начнут действовать правила "оранжевой" зоны карантина. ............ В первую очередь, обратить внимание на театры, кинотеатры — это 50 процентов заполняемость. Городской транспорт, метрополитен — сидячие места, все в масочном режиме. Вопросы, связанные с развлекательными и торговыми центрами — в обязательном порядке масочный режим. Вопросы, связанные непосредственно по массовым мероприятиям — мы рекомендуем отложить все массовые мероприятия. Вопрос по здравоохранению — создать бесперебойную вакцинацию и самое главное, тестирование населения", — сообщил заместитель Харьковского городского головы Андрей Руденко.
Харьковские школы будут работать так же, как и сейчас. В ресторанах и кафе сертификаты вакцинации требовать не будут. В спортзалах и бассейнах так же, как и в кинотеатрах, будет действовать правило о заполняемости на 50 %.
fler написав:Многие уже давно поняли, что ковид – это опасная болезнь для 60+. В этой категории заболевших происходит «естесственный» отбор среди неваксов или «лотерейный» среди ваксов. Для остальных категорий людей ковид опасен только осложнениями на имеющиеся в организме «больные места». От этого не застрахован никто – ни ваксы, ни непривитые. Вакцины от ковида на сегодня пока недостаточно изучены. Постоянно появляются какие-то нюансы по поводу их эффективности.
Согласно цифрам Будивельника ковид опасен и для 30+. Значительно меньше, чем для 60+, но тем не менее. И не известно, как он скажется на 30- "через 5-10 лет". Ковид тоже "пока недостаточно изучен".
P.s. Вы упорно продвигаете антивакцинаторство. Меняете подходы, аргументацию, но продолжаете гнуть эту линию. Интересно, это всё же "по зову души" или так хорошо оплачивается?
ЛАД написав:Меня сейчас смущают 2 вещи. 1. Сильное расхождение цифр Истребина и официальных. Раньше такого, вроде, не наблюдалось. Или я не обращал внимание? 2. По официальным данным последние дни(и, в частности, сегодня) число заболевших меньше, чем число выздоровевших. При росте, тем более быстром, числа новых случаев такого быть не должно. К сожалению, наш МОЗ не даёт число активных случаев. Или где-то есть (кроме ворлдметра)?
Мы не знаем, как учитываются люди, которым тесты делают по нескольку раз. Если учитывать всех одинаково, то статистику надо делить на «пи» (есть такое научное выражение). Какой смысл оперировать неофициальными данными? Легче нагнетать и загонять? К Истребину нет претензий, он сам признал, что его прогноз по официальным данным не сбылся.
1. Не надо делить на «пи» (интересно, правда, в каких "научных кругах" используют такое выражение, не имеющее никакого особого смысла). Наверняка в официальной статистике учитываются именно новые случаи. Возможно, цифры Истребина отличаются как раз потому, что у него общее количество положительных ПЦР (включая повторные). 2. К прогнозам Истребина нет претензий потому, что понятно, на чём они основаны. В отличие от Ваших. При этом Истребин всегда оговаривает условия исполнения своих прогнозов - "если...". А вообще о прогнозах уже высказывался. Их можно рассматривать, в лучшем случае, как ориентир, направление движения. С учётом этого, прогноз Истребина можно рассматривать как весьма точный. Ваш прогноз имел принципиально другое направление.
Просто интересно. Практического значения для сегодняшней эпидемии не имеет.
Ученые выяснили, что люди уже болели коронавирусом 20 тысяч лет назад и это привело к генным мутациям .......... Исследователи нашли 42 признака адаптации в различных генах человека, кодирующих вышеупомянутые VIP. На основе полученных данных ученые предполагают, что предки современного населения Восточной Азии впервые столкнулись с коронавирусом более 20 тысяч лет назад.
"Мы выяснили, что большинство адаптивных изменений находится в легких — ткани, которую чаще всего поражают коронавирусы", — говорит один из авторов исследования Яссин Суильми из Университета Аделаиды
Американо-германский концерн обратился к Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США c просьбой выдать разрешение для экстренного использования вакцины от COVID-19 для детей от 5 до 12 лет. .......... Рекомендуемая доза для этого возраста – 10 микрограммов. Для сравнения: людям от 16 до 25 лет вводят 30 микрограммов.
Исследование, проведенное в больнице «Шиба» в Тель ха-Шомере, результаты которого опубликованы в ночь на четверг, 7 октября, показывает последовательное снижение нейтрализующих инфекцию антител через шесть месяцев после получения второй дозы вакцины от короновируса.
Это происходит у всех, за исключением одной группы вакцинированных: людей с избыточным весом. Результаты исследования, в котором наблюдали за уровнем антител у 5000 сотрудников больницы в течение шести месяцев, были опубликованы в «Медицинском журнале Новой Англии» (The New England Journal of Medicine, NEJM).