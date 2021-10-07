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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:29

ученые Каирского университета утверждают, что рот может выступать резервуаром для вируса, что оказывает высокую "вирусную нагрузку" на заразившихся, увеличивая концентрацию вирусных частиц в разы.

Исследователи проверили свою теорию на группе из 86 пациентов с коронавирусом, которые к тому же страдали от сердечных заболеваний.

Оценив состояние гигиены полости рта пациентов и тяжесть их симптомов, ученые пришли к выводу, что чем больше времени человек уделяет гигиене ротовой полости, тем легче у него протекает COVID-19, тем меньше в его организме воспалительных процессов, вызванных этой инфекцией, и тем быстрее он выздоравливает.

На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы.
edvardd
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