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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3875387638773878

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
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Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
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Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
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Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:29

ученые Каирского университета утверждают, что рот может выступать резервуаром для вируса, что оказывает высокую "вирусную нагрузку" на заразившихся, увеличивая концентрацию вирусных частиц в разы.

Исследователи проверили свою теорию на группе из 86 пациентов с коронавирусом, которые к тому же страдали от сердечных заболеваний.

Оценив состояние гигиены полости рта пациентов и тяжесть их симптомов, ученые пришли к выводу, что чем больше времени человек уделяет гигиене ротовой полости, тем легче у него протекает COVID-19, тем меньше в его организме воспалительных процессов, вызванных этой инфекцией, и тем быстрее он выздоравливает.

На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:01

  ЛАД написав:antey1969
Чем можно объяснить многократный отрицательный ПЦР?

Не всегда ПЦР определяет верно, особенно когда ковид ушел ниже.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:06

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:antey1969
Чем можно объяснить многократный отрицательный ПЦР?

Не всегда ПЦР определяет верно, особенно когда ковид ушел ниже.

совершенно верно

у меня родственник прошлой зимой 3 недели болел (кашель, температура) - 1й тест ПЦР, отрицательный = идите лечитесь домой;
- через неделю 2й тест - отрицательный, идите домой
- еще через неделю, стало тяжело дышать, сутурация 92, еле доехал до поликлиники, 3й тест - отрицательный.
Со сканадлом согласились отправить в госпиталь, и там уже начали лечить по протоколу от ковида.
ВЫписали через 3 недели - с диагнозом Ковид-19
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:32

  edvardd написав:На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта на основе верблюжей мочи может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы.
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:33

  Xenon написав:
  antey1969 написав:
  ЛАД написав:antey1969
Чем можно объяснить многократный отрицательный ПЦР?

Не всегда ПЦР определяет верно, особенно когда ковид ушел ниже.

совершенно верно

у меня родственник прошлой зимой 3 недели болел (кашель, температура) - 1й тест ПЦР, отрицательный = идите лечитесь домой;
- через неделю 2й тест - отрицательный, идите домой
- еще через неделю, стало тяжело дышать, сутурация 92, еле доехал до поликлиники, 3й тест - отрицательный.
Со сканадлом согласились отправить в госпиталь, и там уже начали лечить по протоколу от ковида.
ВЫписали через 3 недели - с диагнозом Ковид-19


флюрографию он на каком из этапов сделал?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:35

  ЛАД написав:
  fler написав:Многие уже давно поняли, что ковид – это опасная болезнь для 60+. В этой категории заболевших происходит «естесственный» отбор среди неваксов или «лотерейный» среди ваксов. Для остальных категорий людей ковид опасен только осложнениями на имеющиеся в организме «больные места». От этого не застрахован никто – ни ваксы, ни непривитые. Вакцины от ковида на сегодня пока недостаточно изучены. Постоянно появляются какие-то нюансы по поводу их эффективности.


Ковид тоже "пока недостаточно изучен".

P.s. Вы упорно продвигаете антивакцинаторство. Меняете подходы, аргументацию, но продолжаете гнуть эту линию.
Интересно, это всё же "по зову души" или так хорошо оплачивается?


Вы упорно приписываете мне свои фантазии. Моя позиция - не навреди. Спасаться от малоизученной болезни недоизученными вакцинами при неизвестном уровне иммунитета лично мне видится нецелесообразным. Однако, если наверху решили, что так лучше, то категория 60+, как наиболее уязвимая, должна быть привита в первую очередь, как это сделали другие страны. Почему не сделали у нас?
Странно, что вы упорно не замечаете, что я никого не призываю отказываться от вакцинации и даже поддерживаю прививки для 60+.
Поскольку вас так задела моя ученая степень, что вы и ваши однодумцы ни дня успокоиться не можете, то я не буду раскрывать подробности .. :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:48

Ну что, всем хватило цифры сегодняшней?
Великим талантам, адвокатам и шутам.
Непонятно, чего было кривляться всю неделю.
Истребин дал абсолютно точный прогноз.
Ну а полный размер ошибки учёной степени мы определим завтра.
Он более 60% в любом случае.
  fler написав:что я никого не призываю отказываться от вакцинации

Я просто всех кормлю фейками, что она бесполезна и даже немного вредит.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:08

  yama написав:
  ЛАД написав:yama
В поддержку Вашей агитации в пользу вакцины от гриппа:
Новое исследование выявило поразительный эффект вакцины от гриппа, которая может снизить риск развития деменции на 14 процентов. Но похоже, это работает, только если вакцинироваться как минимум шесть лет подряд.

https://detaly.co.il/novoe-issledovanie-vyyavilo-porazitelnyj-effekt-privivki-ot-grippa/

потому что для меня как показала практика грипп более опасен чем ковид ... :mrgreen: утрата работоспособности на более длительный срок

Как показала практика -- такие практические показания -- статистически ничтожны :lol:
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