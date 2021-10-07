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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3875387638773878 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: П'ят 08 жов, 2021 07:29 ученые Каирского университета утверждают, что рот может выступать резервуаром для вируса, что оказывает высокую "вирусную нагрузку" на заразившихся, увеличивая концентрацию вирусных частиц в разы.



Исследователи проверили свою теорию на группе из 86 пациентов с коронавирусом, которые к тому же страдали от сердечных заболеваний.



Оценив состояние гигиены полости рта пациентов и тяжесть их симптомов, ученые пришли к выводу, что чем больше времени человек уделяет гигиене ротовой полости, тем легче у него протекает COVID-19, тем меньше в его организме воспалительных процессов, вызванных этой инфекцией, и тем быстрее он выздоравливает.



На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы. edvardd

Повідомлень: 6604 З нами з: 20.11.08 Подякував: 114 раз. Подякували: 1665 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:01 ЛАД написав: antey1969

Чем можно объяснить многократный отрицательный ПЦР? Чем можно объяснить многократный отрицательный ПЦР?

Не всегда ПЦР определяет верно, особенно когда ковид ушел ниже. Не всегда ПЦР определяет верно, особенно когда ковид ушел ниже. antey1969 1

Повідомлень: 10850 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1421 раз. Подякували: 3162 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:06 antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969

Чем можно объяснить многократный отрицательный ПЦР? Чем можно объяснить многократный отрицательный ПЦР?

Не всегда ПЦР определяет верно, особенно когда ковид ушел ниже. Не всегда ПЦР определяет верно, особенно когда ковид ушел ниже.

совершенно верно



у меня родственник прошлой зимой 3 недели болел (кашель, температура) - 1й тест ПЦР, отрицательный = идите лечитесь домой;

- через неделю 2й тест - отрицательный, идите домой

- еще через неделю, стало тяжело дышать, сутурация 92, еле доехал до поликлиники, 3й тест - отрицательный.

Со сканадлом согласились отправить в госпиталь, и там уже начали лечить по протоколу от ковида.

ВЫписали через 3 недели - с диагнозом Ковид-19 совершенно верноу меня родственник прошлой зимой 3 недели болел (кашель, температура) - 1й тест ПЦР, отрицательный = идите лечитесь домой;- через неделю 2й тест - отрицательный, идите домой- еще через неделю, стало тяжело дышать, сутурация 92, еле доехал до поликлиники, 3й тест - отрицательный.Со сканадлом согласились отправить в госпиталь, и там уже начали лечить по протоколу от ковида.ВЫписали через 3 недели - с диагнозом Ковид-19 Xenon Повідомлень: 3815 З нами з: 25.02.09 Подякував: 67 раз. Подякували: 229 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:32 edvardd написав: На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта на основе верблюжей мочи может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы. На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания ртаможет обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы. cohan

Повідомлень: 2631 З нами з: 27.09.19 Подякував: 83 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:33 Xenon написав: antey1969 написав: ЛАД написав: antey1969

Чем можно объяснить многократный отрицательный ПЦР? Чем можно объяснить многократный отрицательный ПЦР?

Не всегда ПЦР определяет верно, особенно когда ковид ушел ниже. Не всегда ПЦР определяет верно, особенно когда ковид ушел ниже.

совершенно верно



у меня родственник прошлой зимой 3 недели болел (кашель, температура) - 1й тест ПЦР, отрицательный = идите лечитесь домой;

- через неделю 2й тест - отрицательный, идите домой

- еще через неделю, стало тяжело дышать, сутурация 92, еле доехал до поликлиники, 3й тест - отрицательный.

Со сканадлом согласились отправить в госпиталь, и там уже начали лечить по протоколу от ковида.

ВЫписали через 3 недели - с диагнозом Ковид-19 совершенно верноу меня родственник прошлой зимой 3 недели болел (кашель, температура) - 1й тест ПЦР, отрицательный = идите лечитесь домой;- через неделю 2й тест - отрицательный, идите домой- еще через неделю, стало тяжело дышать, сутурация 92, еле доехал до поликлиники, 3й тест - отрицательный.Со сканадлом согласились отправить в госпиталь, и там уже начали лечить по протоколу от ковида.ВЫписали через 3 недели - с диагнозом Ковид-19



флюрографию он на каком из этапов сделал? флюрографию он на каком из этапов сделал? cohan

Повідомлень: 2631 З нами з: 27.09.19 Подякував: 83 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:35 ЛАД написав: fler написав: Многие уже давно поняли, что ковид – это опасная болезнь для 60+. В этой категории заболевших происходит «естесственный» отбор среди неваксов или «лотерейный» среди ваксов. Для остальных категорий людей ковид опасен только осложнениями на имеющиеся в организме «больные места». От этого не застрахован никто – ни ваксы, ни непривитые. Вакцины от ковида на сегодня пока недостаточно изучены. Постоянно появляются какие-то нюансы по поводу их эффективности. Многие уже давно поняли, что ковид – это опасная болезнь для 60+. В этой категории заболевших происходит «естесственный» отбор среди неваксов или «лотерейный» среди ваксов. Для остальных категорий людей ковид опасен только осложнениями на имеющиеся в организме «больные места». От этого не застрахован никто – ни ваксы, ни непривитые. Вакцины от ковида на сегодня пока недостаточно изучены. Постоянно появляются какие-то нюансы по поводу их эффективности.



Ковид тоже "пока недостаточно изучен".



P.s. Вы упорно продвигаете антивакцинаторство. Меняете подходы, аргументацию, но продолжаете гнуть эту линию.

Интересно, это всё же "по зову души" или так хорошо оплачивается? Ковид тоже "пока недостаточно изучен".P.s. Вы упорно продвигаете антивакцинаторство. Меняете подходы, аргументацию, но продолжаете гнуть эту линию.Интересно, это всё же "по зову души" или так хорошо оплачивается?



Вы упорно приписываете мне свои фантазии. Моя позиция - не навреди. Спасаться от малоизученной болезни недоизученными вакцинами при неизвестном уровне иммунитета лично мне видится нецелесообразным. Однако, если наверху решили, что так лучше, то категория 60+, как наиболее уязвимая, должна быть привита в первую очередь, как это сделали другие страны. Почему не сделали у нас?

Странно, что вы упорно не замечаете, что я никого не призываю отказываться от вакцинации и даже поддерживаю прививки для 60+.

Поскольку вас так задела моя ученая степень, что вы и ваши однодумцы ни дня успокоиться не можете, то я не буду раскрывать подробности .. Вы упорно приписываете мне свои фантазии. Моя позиция - не навреди. Спасаться от малоизученной болезни недоизученными вакцинами при неизвестном уровне иммунитетавидится нецелесообразным. Однако, если наверху решили, что так лучше, то категория 60+, как наиболее уязвимая, должна быть привита в первую очередь, как это сделали другие страны. Почему не сделали у нас?Странно, что вы упорно не замечаете, чтои даже поддерживаю прививки для 60+.Поскольку вас так задела моя ученая степень, что вы и ваши однодумцы ни дня успокоиться не можете, то я не буду раскрывать подробности .. fler

Повідомлень: 2138 З нами з: 07.08.09 Подякував: 638 раз. Подякували: 794 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 08:48

Великим талантам, адвокатам и шутам.

Непонятно, чего было кривляться всю неделю.

Истребин дал абсолютно точный прогноз.

Ну а полный размер ошибки учёной степени мы определим завтра.

Он более 60% в любом случае.

fler написав: что я никого не призываю отказываться от вакцинации что я никого не призываю отказываться от вакцинации

Я просто всех кормлю фейками, что она бесполезна и даже немного вредит. Ну что, всем хватило цифры сегодняшней?Великим талантам, адвокатам и шутам.Непонятно, чего было кривляться всю неделю.Истребин дал абсолютно точный прогноз.Ну а полный размер ошибки учёной степени мы определим завтра.Он более 60% в любом случае.Я просто всех кормлю фейками, что она бесполезна и даже немного вредит. Hotab

Повідомлень: 4954 З нами з: 15.02.09 Подякував: 245 раз. Подякували: 1393 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 09:08 yama написав: ЛАД написав: yama

В поддержку Вашей агитации в пользу вакцины от гриппа:

Новое исследование выявило поразительный эффект вакцины от гриппа, которая может снизить риск развития деменции на 14 процентов. Но похоже, это работает, только если вакцинироваться как минимум шесть лет подряд.

https://detaly.co.il/novoe-issledovanie-vyyavilo-porazitelnyj-effekt-privivki-ot-grippa/ В поддержку Вашей агитации в пользу вакцины от гриппа:

потому что для меня как показала практика грипп более опасен чем ковид ... утрата работоспособности на более длительный срок потому что для меня как показала практика грипп более опасен чем ковид ...утрата работоспособности на более длительный срок

Как показала практика -- такие практические показания -- статистически ничтожны Как показала практика -- такие практические показания -- статистически ничтожны _hunter Повідомлень: 5125 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 383 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3875387638773878 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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