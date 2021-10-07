Каждый раз, когда мы вдыхаем воздух, наш организм сталкивается со множеством различных бактерий. Не все они полезные, но нас надёжно защищает иммунная система, в состав которой в качестве передового подразделения входит местный иммунитет.



Например, вирус гриппа, попадая в организм человека, вначале оказывается на слизистых оболочках дыхательных органов. Носовая полость, глотка, гортань, трахея и бронхи — все эти органы выстланы специальными клетками — реснитчатым эпителием. Реснички успешно выгоняют частицы пыли и микроорганизмы из дыхательных путей, но это ещё не всё. Эпителий содержит специальную слизь. В ней есть особые вещества — секреторные иммуноглобулины. Вирус гриппа погибает, наталкиваясь на защиту ресничек и слизи. Другими словами, до того, как враг попадёт в руки «спецназа», он встретится с крепостными стенами: на коже, слизистых дыхательных путей, половых органов, конъюнктивы глаз. Всё это и есть местный иммунитет.



Что мешает работе местного иммунитета?



Сухо, тепло, стерильно и другие ужасы...

Рассмотрим на примере насморка. Если убрать приток свежего воздуха и сделать помещение сухим и очень теплым, то слизь в носу превратится в корки. Корки плотно скуют реснички эпителия, и те уже не смогут очищать дыхательные пути от бактерий и вирусов.



В прохладном и влажном помещении остающаяся жидкой слизь активно вырабатывает иммуноглобулины, а значит, местный иммунитет усердно трудится и очищает “входные ворота”. Но что происходит в сухом и тёплом помещении? Секрет становится густым, превращаясь в питательную среду для бактерий. И воспаление продолжается уже гораздо дольше и с последствиями для организма.



Аналогично работают все слизистые поверхности и кожа. Грязный ребёнок — как правило, ребенок с крепким местным иммунитетом. Кожа его защищена жировой пленкой, которая просто не пропускает внутрь болезнетворные микробы. Это не значит, что гигиена не нужна. Но салфетки со спиртом для прогулки плюс дезинфектор дома, напрочь убирающий жировое защитное покрытие с кожи, — это уже лишнее.



Потливость

Лишняя одежда заставляет нас обильно потеть. А если ребёнок ещё и активно двигается, то слишком теплый свитер быстро становится причиной избыточной потливости. Одновременно с этим процессом пересыхает ротовая полость и остальные слизистые от недостатка жидкости в организме. А значит, местный иммунитет тоже «выключается».



Табачный дым

Самый значимый фактор, который уменьшает скорость колебания ресничек эпителия, — табачный дым. Поэтому постоянное пассивное курение ребенка приводит к заметному снижению местного иммунитета. Следите за тем, чтобы пассивное курение было в жизни ребенка минимальным, а в идеале отсутствовало вообще.



Что же нравится местному иммунитету?



Минимум бытовой химии. Влажная уборка действительно эффективно борется с вирусами и очищает помещение от пыли. Но спиртосодержащие дезинфекторы и санитайзеры для прогулок и дома — явный перебор.

Отсутствие пыли. Это настолько важно, что выносим отдельным пунктом. Пыль в сухом помещении быстро налипает на реснички защитного эпителия и в результате образовываются корки. Поэтому так важно своевременно протирать предметы и полы влажной тряпкой.

Оптимальная температура и влажность в помещении. Никакой местный иммунитет не сможет работать в полную силу в душном, непроветриваемом автобусе. В ваших силах проследить за тем, какие гигиенические условия поддерживают в группе детского сада и школьном классе, где проводит значительную часть дня ваш ребенок. Достаточно ли проветривают комнаты, сколько градусов и какая влажность в помещениях, где дети бывают немало времени.

Соблюдение питьевого режима. Чистая, прохладная вода — главный помощник местного иммунитета. Пополняя запас жидкости в организме и увлажняя слизистые оболочки, мы стимулируем выработку организмом слизи с иммуноглобулинами и даже закаливаем ребенка — тренируем горло прохладой.