Slx написав:Поедьте на Окружную, дайте шанс бабочкам стать девственницами. 16К+ Ви зробили це разом! ИМХО, пока не заболеет каждый антивакцинатор или его близкий родственник - им не дойдет. Насильно в ковидное никого таскать смотреть не будут, так что ждем цифр 50К в день если до этого не наступит Карантинный режим - диванный прогноз неэксперта.
Поедьте на окружную, расскажите что бабочки должны оказывать услуги на расстоянии 1,5м, иначе все умрут от ковида. Там все вакцинированы и бустированы?
Афганистан уже вымер от ковида?
Депутат сегодня в 3 часа ночи умер в такси. Наверно не успел сделать бустер, и ковид его настиг
Ой+ написав:В агентстві охорони здоровʼя Швеції заявили, що щонайменше до 1 грудня використання вакцини Moderna для громадян, молодших за 30 років, буде тимчасово зупинено. До такого рішення призвело зростання кількості випадків побічних ефектів серед молоді. https://wz.lviv.ua/news/444086-cherez-z ... tsynatsiiu
Может, так и есть. Но плохо, что наши журналисты имеют низкую профессиональную подготовку да и вообще низкий общий уровень. Уж журналисты могли бы знать, что положено давать ссылку на материал, а не писать
Про це повідомляє агентство Associated Press.
Если будет время, попробую найти источник, изложению lviv.ua не очень доверяю.
До речі про сьогоднішні показники: Закарпаття, яке весною ковбасило зараз другі знизу. Питання чому? Все ж таки природний імунітет, бо вакцинація там нижче середнього по Україні. Те ж стосується і динаміки по інших областях. Де були серйозні спалахи зимою-весною, зараз ситуація відносно краща.
На жаль вакцини відстають від появи нових штамів. Та ще і:
з AstraZenecа ситуація катастрофічна. На офіційний запит агентства УНН в МОЗ повідомили, що на складах по всій країні зберігається 2 971 600 доз (за станом на 16 вересня), з яких у 1 799 000 термін придатності закінчується до 31 жовтня, у 1 167 000 - до 30 листопада. При цьому за добу в середньому цим препаратом прищеплюються близько 25 тисяч чоловік. Виходить, навіть якщо не зменшувати темпів, у жовтні з півтора мільйона доз використується трохи більше половини, а близько 700 тисяч залишиться. «Спишемо» в прогнозовані показники втрат ще 25% - стільки, за даними Міністерства охорони здоров'я, приходиться на 10-дозові рідкі вакцини. Виходить, що «в утиль» після закінчення жовтня має відправитися близько півмільйона доз. https://kp.ua/ua/covid/a632788-prostroc ... cho-robiti
ЛАД написав:Согласно цифрам Будивельника ковид опасен и для 30+. Значительно меньше, чем для 60+, но тем не менее. И не известно, как он скажется на 30- "через 5-10 лет". Ковид тоже "пока недостаточно изучен".
И не известно, как вакцинация скажется на 30- "через 5-10 лет".
Ученые выяснили, что люди уже болели коронавирусом 20 тысяч лет назад и это привело к генным мутациям .......... Исследователи нашли 42 признака адаптации в различных генах человека, кодирующих вышеупомянутые VIP. На основе полученных данных ученые предполагают, что предки современного населения Восточной Азии впервые столкнулись с коронавирусом более 20 тысяч лет назад.
"Мы выяснили, что большинство адаптивных изменений находится в легких — ткани, которую чаще всего поражают коронавирусы", — говорит один из авторов исследования Яссин Суильми из Университета Аделаиды
ну так это ни разу не новость , на этой аксиоме построена теория об еволюции возникновении сложной жизни , звучит она таким способом что прокариоты стали эукариотами благодаря вирусам которые внедрились в них и дальше эволюция так проходила что каждый новый вирус немного модифицировал геном клеток . Это как бы естественный процесс и могу ошибаться тоже был в моем учебнике по биологии или на общем курсе биологии в ВУЗе . Вот именно по этому я за естественный процесс, не форсированный мРНК и векторными вакцинами. мРНК и "Векторы" это очень грубое ИМХО вмешательство.
yama написав:ну так это ни разу не новость , на этой аксиоме построена теория об еволюции возникновении сложной жизни , звучит она таким способом что прокариоты стали эукариотами благодаря вирусам которые внедрились в них и дальше эволюция так проходила что каждый новый вирус немного модифицировал геном клеток . Это как бы естественный процесс и могу ошибаться тоже был в моем учебнике по биологии или на общем курсе биологии в ВУЗе . Вот именно по этому я за естественный процесс, не форсированный мРНК и векторными вакцинами. мРНК и "Векторы" это очень грубое ИМХО вмешательство.
Исследование, проведенное в больнице «Шиба» в Тель ха-Шомере, результаты которого опубликованы в ночь на четверг, 7 октября, показывает последовательное снижение нейтрализующих инфекцию антител через шесть месяцев после получения второй дозы вакцины от короновируса.
Это происходит у всех, за исключением одной группы вакцинированных: людей с избыточным весом. Результаты исследования, в котором наблюдали за уровнем антител у 5000 сотрудников больницы в течение шести месяцев, были опубликованы в «Медицинском журнале Новой Англии» (The New England Journal of Medicine, NEJM).
еще раз 1) естественный процесс , зачем антитела если нету возбудителя , есть же Т-лимфоциты которые помнят и в случае надобности запустят выработку антител. Атитела не должны постоянно находиться в кровяном русле , они вырабатываются через какое-то время после инфицирования ( попадания возбудителя) как быстро тут уже зависит от многих факторов. В данном случае я об естественом процессе , а как он с вакцинами этого никто не знает . Еще раз для тем кто не ходит по ссылках и не слушает Жолобак Надежду и Комаровского - защита многоуровневая сначала местный иммунитет потом "внутренний" не специфический и если это все не помогло тогда уже да вырабатываются антитела. Опять таки это не я сам придумал это озвучено вирусологами в том числе Жолобак Надеждой. 2) и если со второй ну и на кой нам такая вакцина ? вечно обеспечивать прибыль фарм компаниям ? ладно бы по 10 у.е. в розницу как сейчас 4х валетнтая от гриппа , но они ж ... дерут в три шкуры
Так именно потому, что даю вам шанс выглядеть разумнее и поменять свой оптимизм на реализм))
Поедьте на Окружную, дайте шанс бабочкам стать девственницами. 16К+ Ви зробили це разом! ИМХО, пока не заболеет каждый антивакцинатор или его близкий родственник - им не дойдет. Насильно в ковидное никого таскать смотреть не будут, так что ждем цифр 50К в день если до этого не наступит Карантинный режим - диванный прогноз неэксперта.
50к в день не наступит. У нас госполитика с ноября прошлого года - ПЦР по минимуму, в больницу - только тяжелых. Если не делать ПЦР, откуда же взяться 50к в день?
edvardd написав:ученые Каирского университета утверждают, что рот может выступать резервуаром для вируса, что оказывает высокую "вирусную нагрузку" на заразившихся, увеличивая концентрацию вирусных частиц в разы.
Исследователи проверили свою теорию на группе из 86 пациентов с коронавирусом, которые к тому же страдали от сердечных заболеваний.
Оценив состояние гигиены полости рта пациентов и тяжесть их симптомов, ученые пришли к выводу, что чем больше времени человек уделяет гигиене ротовой полости, тем легче у него протекает COVID-19, тем меньше в его организме воспалительных процессов, вызванных этой инфекцией, и тем быстрее он выздоравливает.
На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы.
согласен ! Еще в Японии принято полоскать горло каждый раз при такой возможности . А если добавить промывания носа после прогулки и контакта с другими гомо сапиенсами то вообще супер ! Недавно была ссылка о том что на стадии одобрения\регистрации ( возможно на Кубе ? ) назальный спрей для профилактики. Это имеет под собой основание , так как вирус внедряется в организм не сразу , а через некоторое время через слизитстую . Привет от доктора Комаровского
Каждый раз, когда мы вдыхаем воздух, наш организм сталкивается со множеством различных бактерий. Не все они полезные, но нас надёжно защищает иммунная система, в состав которой в качестве передового подразделения входит местный иммунитет.
Например, вирус гриппа, попадая в организм человека, вначале оказывается на слизистых оболочках дыхательных органов. Носовая полость, глотка, гортань, трахея и бронхи — все эти органы выстланы специальными клетками — реснитчатым эпителием. Реснички успешно выгоняют частицы пыли и микроорганизмы из дыхательных путей, но это ещё не всё. Эпителий содержит специальную слизь. В ней есть особые вещества — секреторные иммуноглобулины. Вирус гриппа погибает, наталкиваясь на защиту ресничек и слизи. Другими словами, до того, как враг попадёт в руки «спецназа», он встретится с крепостными стенами: на коже, слизистых дыхательных путей, половых органов, конъюнктивы глаз. Всё это и есть местный иммунитет.
Что мешает работе местного иммунитета?
Сухо, тепло, стерильно и другие ужасы... Рассмотрим на примере насморка. Если убрать приток свежего воздуха и сделать помещение сухим и очень теплым, то слизь в носу превратится в корки. Корки плотно скуют реснички эпителия, и те уже не смогут очищать дыхательные пути от бактерий и вирусов.
В прохладном и влажном помещении остающаяся жидкой слизь активно вырабатывает иммуноглобулины, а значит, местный иммунитет усердно трудится и очищает “входные ворота”. Но что происходит в сухом и тёплом помещении? Секрет становится густым, превращаясь в питательную среду для бактерий. И воспаление продолжается уже гораздо дольше и с последствиями для организма.
Аналогично работают все слизистые поверхности и кожа. Грязный ребёнок — как правило, ребенок с крепким местным иммунитетом. Кожа его защищена жировой пленкой, которая просто не пропускает внутрь болезнетворные микробы. Это не значит, что гигиена не нужна. Но салфетки со спиртом для прогулки плюс дезинфектор дома, напрочь убирающий жировое защитное покрытие с кожи, — это уже лишнее.
Потливость Лишняя одежда заставляет нас обильно потеть. А если ребёнок ещё и активно двигается, то слишком теплый свитер быстро становится причиной избыточной потливости. Одновременно с этим процессом пересыхает ротовая полость и остальные слизистые от недостатка жидкости в организме. А значит, местный иммунитет тоже «выключается».
Табачный дым Самый значимый фактор, который уменьшает скорость колебания ресничек эпителия, — табачный дым. Поэтому постоянное пассивное курение ребенка приводит к заметному снижению местного иммунитета. Следите за тем, чтобы пассивное курение было в жизни ребенка минимальным, а в идеале отсутствовало вообще.
Что же нравится местному иммунитету?
Минимум бытовой химии. Влажная уборка действительно эффективно борется с вирусами и очищает помещение от пыли. Но спиртосодержащие дезинфекторы и санитайзеры для прогулок и дома — явный перебор. Отсутствие пыли. Это настолько важно, что выносим отдельным пунктом. Пыль в сухом помещении быстро налипает на реснички защитного эпителия и в результате образовываются корки. Поэтому так важно своевременно протирать предметы и полы влажной тряпкой. Оптимальная температура и влажность в помещении. Никакой местный иммунитет не сможет работать в полную силу в душном, непроветриваемом автобусе. В ваших силах проследить за тем, какие гигиенические условия поддерживают в группе детского сада и школьном классе, где проводит значительную часть дня ваш ребенок. Достаточно ли проветривают комнаты, сколько градусов и какая влажность в помещениях, где дети бывают немало времени. Соблюдение питьевого режима. Чистая, прохладная вода — главный помощник местного иммунитета. Пополняя запас жидкости в организме и увлажняя слизистые оболочки, мы стимулируем выработку организмом слизи с иммуноглобулинами и даже закаливаем ребенка — тренируем горло прохладой.