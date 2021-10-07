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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3877387838793880

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:55

  cohan написав:
  edvardd написав:На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта на основе верблюжей мочи может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы.

да любая жидкость подойдет ;) вопрос в другом есть в ней другие опасные микробы и вирусы. Если прокипятите можете использовать - любую :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 10:59

  antey1969 написав:50к в день не наступит. У нас госполитика с ноября прошлого года - ПЦР по минимуму, в больницу - только тяжелых.
Если не делать ПЦР, откуда же взяться 50к в день?
ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . Как в прочем и эта тема начали уже проституток обсуждать ..писец ...на этом фоне можно и про ослиную мочу и другие виды терапии писать . Короче народ отрывается как хочет , один я пишу более менее по теме и более менее не про мочу и проституток. Вижу читать єто с каждім днем смісла все меньше и меньше на 1 полезное 25 безтолковЫх сообщений .
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Продолжайте подсчитывать каждый день

Только до 10! Если вы не крикнете новый прогноз)

  fler написав:не сумевшего дать свой прогноз

А ещё я не умею в художественную гимнастику. Но я и не кричу, что Дерюгина в ней ничего не понимает. Счас я покажу как надо.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:28

  Ой+ написав:На жаль вакцини відстають від появи нових штамів. Та ще і:
з AstraZenecа ситуація катастрофічна. На офіційний запит агентства УНН в МОЗ повідомили, що на складах по всій країні зберігається 2 971 600 доз (за станом на 16 вересня), з яких у 1 799 000 термін придатності закінчується до 31 жовтня, у 1 167 000 - до 30 листопада. При цьому за добу в середньому цим препаратом прищеплюються близько 25 тисяч чоловік.
Виходить, навіть якщо не зменшувати темпів, у жовтні з півтора мільйона доз використується трохи більше половини, а близько 700 тисяч залишиться. «Спишемо» в прогнозовані показники втрат ще 25% - стільки, за даними Міністерства охорони здоров'я, приходиться на 10-дозові рідкі вакцини. Виходить, що «в утиль» після закінчення жовтня має відправитися близько півмільйона доз. https://kp.ua/ua/covid/a632788-prostroc ... cho-robiti
Чи не тому бюджетникам дали місяць часу?

Сейчас в нашей поликлинике можно ширнуться практически любой вакциной. Естественно, большинство хочет Файзер и Модерну.
За последние две недели трижды был там у хирурга, наблюдал очереди на вакцинацию, в основном пожилых. Так что число отказников всё-таки уменьшается.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Сейчас в нашей поликлинике можно ширнуться практически любой вакциной. Естественно, большинство хочет Файзер и Модерну.
За последние две недели трижды был там у хирурга, наблюдал очереди на вакцинацию. Так что число отказников всё-таки уменьшается.


Модерна не мало би бути:
Станом на 26 серпня 2021 року на національному складі України не залишилось вакцини проти COVID-19 Moderna.
Наразі препарат наявний лише на місцях і буде використовуватися виключно для другої дози.
Додаткових поставок вакцини найближчим часом не буде.
У вересні поставок цієї вакцини не очікується, оскільки 2 млн доз були поставлені в Україну в рамках міжнародної ініціативи COVAX, а не через держзакупівлі. https://life.pravda.com.ua/society/2021/08/26/245744/


Пфайзер є, в тому числі є певна к-ть з близьким кінцевим терміном.
Ну а освітянам дали місяць на проколку, а то грозять залишити без зарплат. Бачив сюжети, де директор школи каже, що частина готова звільнятись, але не колотись. Через місяць можливі деякі кадрові проблеми. Молоді і наколоті в село не дуже хочуть на мінімалку.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:41

  yama написав:
  antey1969 написав:50к в день не наступит. У нас госполитика с ноября прошлого года - ПЦР по минимуму, в больницу - только тяжелых.
Если не делать ПЦР, откуда же взяться 50к в день?
ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . Как в прочем и эта тема начали уже проституток обсуждать ..писец ...на этом фоне можно и про ослиную мочу и другие виды терапии писать . Короче народ отрывается как хочет , один я пишу более менее по теме и более менее не про мочу и проституток. Вижу читать єто с каждім днем смісла все меньше и меньше на 1 полезное 25 безтолковЫх сообщений .

Ещё будивельник очень даже по теме пишет, уровень - сила!
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:42

  yama написав:
  edvardd написав:ученые Каирского университета утверждают, что рот может выступать резервуаром для вируса, что оказывает высокую "вирусную нагрузку" на заразившихся, увеличивая концентрацию вирусных частиц в разы.
...
На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы.

согласен ! Еще в Японии принято полоскать горло каждый раз при такой возможности . А если добавить промывания носа после прогулки и контакта с другими гомо сапиенсами то вообще супер ! ...

Во-первых (из почти первоисточника - https://bit.ly/3ayYwHX):
Cairo University experts tested the theory on a group of 86 Covid patients suffering from heart disease.

Эксперты Каирского университета проверили теорию на группе из 86 пациентов с коронавирусом, страдающих сердечными заболеваниями.


Во-вторых, если уж вы написали, что слушали курс общей биологии, то из него должны были бы знать (если слушали а не спали), что в организме человека (в т.ч. и в полости рта) постоянно присутствует большое количество бактерий, которые не только полезны, но и необходимы организму.

Постоянное бесконтрольное применение жидкостей для полоскания рта приведет к гибели в полости рта бактерий-симбионтов, без которых могут быть специфические заболевания полости рта (см. https://bit.ly/3BpCJy4).

Кстати, такой метод борьбы с коронавирусом методом полоскания рта не оценили, как ни странно (а может именно потому, что они знают об этом больше остальных?) даже производители этих жидкостей, а ведь они в первую очередь получили бы дополнительную прибыль от увеличения продаж своей продукции
However, both the World Health Organization and, mouthwash manufactures such as Listerine, have downplayed these studies.

Однако и Всемирная организация здравоохранения, и производители жидкости для полоскания рта, такие как Listerine, преуменьшают значение этих исследований.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Модерна не мало би бути:

Подтвержу слова Starikan'а. Даже в моем небольшом поселке развешаны объявления
Зображення
Но это не значит, что человек тут же вакцинируется той вакциной, которую выберет. У нас, вероятнее всего, ему скажут, что вакцины Файзер и Модерна придется ждать неопределенное время, а очень быстро он может вакцинироваться Астразенекой или Коронаваком. А дальше решает сам желающий, что ему делать, долго ждать или быстро вакцинироваться.
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