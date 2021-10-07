Додано: П'ят 08 жов, 2021 11:42

yama написав: edvardd написав: ученые Каирского университета утверждают, что рот может выступать резервуаром для вируса, что оказывает высокую "вирусную нагрузку" на заразившихся, увеличивая концентрацию вирусных частиц в разы.

...

На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы. ученые Каирского университета утверждают, что рот может выступать резервуаром для вируса, что оказывает высокую "вирусную нагрузку" на заразившихся, увеличивая концентрацию вирусных частиц в разы....На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы.

согласен ! Еще в Японии принято полоскать горло каждый раз при такой возможности . А если добавить промывания носа после прогулки и контакта с другими гомо сапиенсами то вообще супер ! ... согласен ! Еще в Японии принято полоскать горло каждый раз при такой возможности . А если добавить промывания носа после прогулки и контакта с другими гомо сапиенсами то вообще супер ! ...

Cairo University experts tested the theory on a group of 86 Covid patients suffering from heart disease.

Эксперты Каирского университета проверили теорию на группе из 86 пациентов с коронавирусом, страдающих сердечными заболеваниями.

However, both the World Health Organization and, mouthwash manufactures such as Listerine, have downplayed these studies.

Однако и Всемирная организация здравоохранения, и производители жидкости для полоскания рта, такие как Listerine, преуменьшают значение этих исследований.

Во-первых (из почти первоисточника -):Во-вторых, если уж вы написали, что слушали курс общей биологии, то из него должны были бы знать (если слушали а не спали), что в организме человека (в т.ч. и в полости рта) постоянно присутствует большое количество бактерий, которые не только полезны, но и необходимы организму.Постоянное бесконтрольное применение жидкостей для полоскания рта приведет к гибели в полости рта бактерий-симбионтов, без которых могут быть специфические заболевания полости рта (см.).Кстати, такой метод борьбы с коронавирусом методом полоскания рта не оценили, как ни странно (а может именно потому, что они знают об этом больше остальных?) даже производители этих жидкостей, а ведь они в первую очередь получили бы дополнительную прибыль от увеличения продаж своей продукции