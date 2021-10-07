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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:55
Во-первых
, вы не так выделили, правильнее выделить так:
Во-вторых
yama написав:
Еще в Японии принято полоскать горло каждый раз при такой возможности . А если добавить промывания носа после прогулки и контакта с другими гомо сапиенсами
то вообще супер !
, а где я писал что это должен быть именно антисептик ???
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:43
yanyura написав:Во-первых
, вы не так выделили, правильнее выделить так:
Во-вторых
yama написав:
Еще в Японии принято полоскать горло каждый раз при такой возможности . А если добавить промывания носа после прогулки и контакта с другими гомо сапиенсами
то вообще супер !
, а где я писал что это должен быть именно антисептик ???
полощите физ раствором с утра до ночи и будет все у вас хорошо (с) Яма
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yama
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:01
Volos написав: ЛАД написав:
..........
Вы упорно продвигаете антивакцинаторство. Меняете подходы, аргументацию, но продолжаете гнуть эту линию.
Интересно, это всё же "по зову души" или так хорошо оплачивается?
Кто по-вашему оплачивает антивакционные нарративы?
Путен?
Таракан?
Понятия не имею.
Но на "зов души" не очень похоже. Ы если всё же "зов", то грустно.
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