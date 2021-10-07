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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3878387938803881

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 12:55

Во-первых, вы не так выделили, правильнее выделить так:
  yama написав:Еще в Японии принято полоскать горло каждый раз при такой возможности . А если добавить промывания носа после прогулки и контакта с другими гомо сапиенсами то вообще супер !

Во-вторых, а где я писал что это должен быть именно антисептик ???
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 13:43

  yanyura написав:Во-первых, вы не так выделили, правильнее выделить так:
  yama написав:Еще в Японии принято полоскать горло каждый раз при такой возможности . А если добавить промывания носа после прогулки и контакта с другими гомо сапиенсами то вообще супер !

Во-вторых, а где я писал что это должен быть именно антисептик ???

полощите физ раствором с утра до ночи и будет все у вас хорошо (с) Яма :mrgreen:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:01

  Volos написав:
  ЛАД написав:..........
Вы упорно продвигаете антивакцинаторство. Меняете подходы, аргументацию, но продолжаете гнуть эту линию.
Интересно, это всё же "по зову души" или так хорошо оплачивается?

Кто по-вашему оплачивает антивакционные нарративы?
Путен?
Таракан?

Понятия не имею.
Но на "зов души" не очень похоже. Ы если всё же "зов", то грустно.
ЛАД
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