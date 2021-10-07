Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3878387938803881 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:01 Volos написав: ЛАД написав: ..........

Вы упорно продвигаете антивакцинаторство. Меняете подходы, аргументацию, но продолжаете гнуть эту линию.

Интересно, это всё же "по зову души" или так хорошо оплачивается? ..........Вы упорно продвигаете антивакцинаторство. Меняете подходы, аргументацию, но продолжаете гнуть эту линию.Интересно, это всё же "по зову души" или так хорошо оплачивается?

Кто по-вашему оплачивает антивакционные нарративы?

Путен?

Таракан? Кто по-вашему оплачивает антивакционные нарративы?Путен?Таракан?

Понятия не имею.

Но на "зов души" не очень похоже. И если всё же "зов", то грустно. Понятия не имею.Но на "зов души" не очень похоже. И если всё же "зов", то грустно. ЛАД 2 Повідомлень: 19853 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4857 раз. Подякували: 4496 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:08



Ну а по итогам прошлого года вроде как у них бидося.

Тут какой-то рупор кремля спрашивал "а что в Беларуси, они на митингах без масок".







Так, если в 2019 году в больницах умерло 40 845 человек, то в 2020 году - 56 832. То есть количество умерших в больницах в прошлом году увеличилось почти на 40%.





https://amp-censor-net.cdn.ampproject.o ... v_belarusi Беларусь победила Ковид полностью. Больше они не будут публиковвть статистику о нем. Инфо от демографа РФ Алексей Ракша.Ну а по итогам прошлого года вроде как у них бидося.Тут какой-то рупор кремля спрашивал "а что в Беларуси, они на митингах без масок".Так, если в 2019 году в больницах умерло 40 845 человек, то в 2020 году - 56 832. То есть количество умерших в больницах в прошлом году увеличилось почти на 40%. Hotab

Повідомлень: 4956 З нами з: 15.02.09 Подякував: 245 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:16 cohan написав: edvardd написав: На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта на основе верблюж Ь ей мочи может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы. На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта на основе верблюжей мочи может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы.

Специально для Вас нашел первоисточник этой новости - https://www.dailymail.co.uk/health/article-10068043/Using-mouthwash-cut-risk-dying-Covid-Poor-oral-health-linked-getting-severely-ill.html . О верблюжьей моче там ни слова, говорится именно о гигиене полости рта и жидкости для полоскания рта.

Если Вам в этих целях подходит верблюжья моча, то это Ваш личный выбор. Правда, сомневаюсь, что Вам это поможет.



P.s. Судя по Вашей аватарке, Вы хасид или что-то близкое. Не знаю, зачем Вы так раскрываетесь, но тогда Вам верблюжья моча точно не нужна.

Второй вариант, Вы антисемит. Тогда Вам вообще ничего не поможет. Специально для Вас нашел первоисточник этой новости -. О верблюжьей моче там ни слова, говорится именно о гигиене полости рта и жидкости для полоскания рта.Если Вам в этих целях подходит верблюжья моча, то это Ваш личный выбор. Правда, сомневаюсь, что Вам это поможет.P.s. Судя по Вашей аватарке, Вы хасид или что-то близкое. Не знаю, зачем Вы так раскрываетесь, но тогда Вам верблюжья моча точно не нужна.Второй вариант, Вы антисемит. Тогда Вам вообще ничего не поможет. ЛАД 2 Повідомлень: 19853 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4857 раз. Подякували: 4496 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3878387938803881 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: flyman Hotab і 7 гостейМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 776 , 777 , 778

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7770 9659810

ЛОБ П'ят 08 жов, 2021 09:50