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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3878387938803881

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:01

  Volos написав:
  ЛАД написав:..........
Вы упорно продвигаете антивакцинаторство. Меняете подходы, аргументацию, но продолжаете гнуть эту линию.
Интересно, это всё же "по зову души" или так хорошо оплачивается?

Кто по-вашему оплачивает антивакционные нарративы?
Путен?
Таракан?

Понятия не имею.
Но на "зов души" не очень похоже. И если всё же "зов", то грустно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:08

Беларусь победила Ковид полностью. Больше они не будут публиковвть статистику о нем. Инфо от демографа РФ Алексей Ракша.

Ну а по итогам прошлого года вроде как у них бидося.
Тут какой-то рупор кремля спрашивал "а что в Беларуси, они на митингах без масок".



Так, если в 2019 году в больницах умерло 40 845 человек, то в 2020 году - 56 832. То есть количество умерших в больницах в прошлом году увеличилось почти на 40%.


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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:16

  cohan написав:
  edvardd написав:На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта на основе верблюжЬей мочи может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы.

Специально для Вас нашел первоисточник этой новости - https://www.dailymail.co.uk/health/article-10068043/Using-mouthwash-cut-risk-dying-Covid-Poor-oral-health-linked-getting-severely-ill.html. О верблюжьей моче там ни слова, говорится именно о гигиене полости рта и жидкости для полоскания рта.
Если Вам в этих целях подходит верблюжья моча, то это Ваш личный выбор. Правда, сомневаюсь, что Вам это поможет.

P.s. Судя по Вашей аватарке, Вы хасид или что-то близкое. Не знаю, зачем Вы так раскрываетесь, но тогда Вам верблюжья моча точно не нужна.
Второй вариант, Вы антисемит. Тогда Вам вообще ничего не поможет.
ЛАД
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