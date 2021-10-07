Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:01
Volos написав: ЛАД написав:
..........
Вы упорно продвигаете антивакцинаторство. Меняете подходы, аргументацию, но продолжаете гнуть эту линию.
Интересно, это всё же "по зову души" или так хорошо оплачивается?
Кто по-вашему оплачивает антивакционные нарративы?
Путен?
Таракан?
Понятия не имею.
Но на "зов души" не очень похоже. И если всё же "зов", то грустно.
ЛАД
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:08
Беларусь победила Ковид полностью. Больше они не будут публиковвть статистику о нем. Инфо от демографа РФ Алексей Ракша.
Ну а по итогам прошлого года вроде как у них бидося.
Тут какой-то рупор кремля спрашивал "а что в Беларуси, они на митингах без масок".
Так, если в 2019 году в больницах умерло 40 845 человек, то в 2020 году - 56 832. То есть количество умерших в больницах в прошлом году увеличилось почти на 40%. https://amp-censor-net.cdn.ampproject.o ... v_belarusi
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Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:16
cohan написав: edvardd написав:
На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта на основе верблюж
Ь
ей мочи может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы.
Специально для Вас нашел первоисточник этой новости -
https://www.dailymail.co.uk/health/article-10068043/Using-mouthwash-cut-risk-dying-Covid-Poor-oral-health-linked-getting-severely-ill.html
. О верблюжьей моче там ни слова, говорится именно о гигиене полости рта и жидкости для полоскания рта.
Если Вам в этих целях подходит верблюжья моча, то это Ваш личный выбор. Правда, сомневаюсь, что Вам это поможет.
P.s. Судя по Вашей аватарке, Вы хасид или что-то близкое. Не знаю, зачем Вы так раскрываетесь, но тогда Вам верблюжья моча точно не нужна.
Второй вариант, Вы антисемит. Тогда Вам вообще ничего не поможет.
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